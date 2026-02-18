Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Bureau des présidents des conseils de discipline

Mme Myriam Giroux-Del Zotto est nommée de nouveau présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.

Coroner

MM. Pierre Bleau, David Grenier et Maxime Masson ainsi que Mmes Marie-Claude Côté, Patricia Doucet et Marie-Ève Lavoie sont nommés, à compter du 9 mars 2026, coroners à temps partiel.

Tribunal administratif du Québec

M. Sébastien Caron est désigné de nouveau vice-président du Tribunal administratif du Québec.

Tribunal administratif du travail

M. Sylvain Allard ainsi que Mmes Daphné Armand et Marie-Pierre Dubé-Iza sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement

M. Sébastien Beauregard est nommé arbitre pour le régime de retraite du personnel d'encadrement.

Mme Line Lanseigne est nommée substitut aux arbitres pour ce régime de retraite.

M. Pierre-Georges Roy est nommé de nouveau arbitre pour ce même régime de retraite.

Office des professions du Québec

M. Stéphane Brassard est nommé de nouveau membre de l'Office des professions du Québec.

Mme Manon Lambert est nommée membre de cet office.

Société de l'assurance automobile du Québec

Mme Debby Cordeiro est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec.

