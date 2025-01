École de nouvelle génération - Le gouvernement du Québec confirme son engagement à offrir une toute première école secondaire à Prévost

PRÉVOST, QC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, sont fiers de lancer officiellement le projet de construction d'une première école secondaire à Prévost, dans les Laurentides. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de la députée de Prévost, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, du maire de la Municipalité de Prévost, M. Paul Germain, et du directeur général du CSS de Rivière-du-Nord, M. René Brisson.

Un montant de plus de 226 millions de dollars permettra la construction de cette école de nouvelle génération. Les travaux devraient débuter officiellement au cours du mois de mai. L'accueil des premiers élèves est prévu pour la rentrée scolaire de 2028. Concrètement, cette nouvelle école aura une capacité d'accueil de 1 218 élèves et comprendra 35 classes, six laboratoires de sciences, sept locaux d'arts, un auditorium de 300 places avec scène, quatre plateaux sportifs, une place publique extérieure et un terrain de football et autres sports.

Le terrain retenu se trouve dans le secteur du Vieux-Shawbridge, où est prévu le développement d'un écoquartier par la municipalité. Le choix de ce terrain permettra également aux citoyens du secteur de profiter des infrastructures sportives et communautaires de l'école en dehors des heures de classe.

Rappelons que depuis 2018, les investissements prévus pour la construction et la rénovation d'écoles sont passés de 9 à 23 milliards de dollars, soit une augmentation de 150 %. Au total, notre gouvernement a mis en service une centaine de nouvelles écoles, dont 25 uniquement en 2024.

Citations :

« Depuis 2018, notre gouvernement s'est engagé à construire de nouvelles écoles partout au Québec et c'est ce que nous avons fait. Les projets comme celui de l'école secondaire à Prévost sont la preuve que l'éducation est la priorité de notre gouvernement. Nous prenons les moyens pour offrir aux élèves québécois de belles écoles et le meilleur environnement d'apprentissage possible. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Aujourd'hui, marque une étape importante pour les élèves et les familles de Prévost. La construction de la toute première école secondaire des environs vient répondre à un besoin criant dans la région. L'école existe pour les enfants, c'est pour eux qu'on fait ça. On le sait, l'environnement dans lequel nos jeunes apprennent a une incidence directe sur leur motivation, sur leur persévérance et, ultimement, sur leur réussite. Nos enfants méritent ce qu'il y a de mieux! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Une première école secondaire à Prévost : c'était un engagement électoral et nous sommes fiers de le réaliser afin de favoriser l'épanouissement des futurs élèves, des professeurs, des gestionnaires, des employés administratifs et de toute la communauté des Laurentides. »

Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Cette école, c'est un cadeau que nous offrons à nos jeunes. Au cœur de Prévost, ils pourront s'épanouir dans un établissement scolaire qui leur ressemble et devenir les citoyens de demain. C'est un investissement dans leur avenir et dans celui de notre ville. La patience des Prévostois et des Prévostoises est aujourd'hui récompensée : notre rêve collectif devient réalité! L'école secondaire incarnera à tout jamais le symbole d'une communauté unie, déterminée à offrir à ses jeunes un futur prometteur. »

Paul Germain, maire de Prévost

« C'est une belle journée pour le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN), pour nos élèves ainsi que pour la population de Prévost et de Saint-Hippolyte. Nous tenons à remercier le premier ministre Legault, le ministre Drainville et la ministre Bélanger de s'être déplacés jusqu'ici pour annoncer cette excellente nouvelle. Le ton étant maintenant donné pour la suite de ce projet, nous sommes impatients de passer aux prochaines étapes. »

René Brisson, directeur général du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord

Faits saillants :

Cette nouvelle école secondaire sera construite sur le modèle des écoles de nouvelle génération, soit :

des aires communes favorisant la socialisation et des espaces pédagogiques adaptatifs qui seront au cœur des apprentissages des élèves;

des cours d'école et des gymnases modernes conçus afin que nos jeunes puissent dépenser leur énergie pour mieux apprendre;

des bâtiments durables, sécuritaires et entièrement électriques;

une utilisation maximale de la lumière naturelle;

la présence du bleu fleurdelysé et l'utilisation de l'aluminium sur la façade, la prédominance du bois naturel à l'intérieur et l'affichage d'un visuel unique.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Antoine de la Durantaye, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Éducation, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]