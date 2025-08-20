Avis aux médias - Mêlée de presse concernant un partenariat majeur entre le ministère de l'Éducation et Hydro-Québec

CHAUDIÈRE-APPALACHES, QC, le 20 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une mêlée de presse au cours de laquelle le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Claudine Bouchard, et la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, procéderont à une annonce concernant un partenariat majeur entre le ministère de l'Éducation et Hydro-Québec.

La mêlée de presse sera suivie d'une visite des installations, à laquelle les médias sont également conviés. La prise d'images sera permise.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 h, le 21 août 2025. L'adresse exacte du lieu de la mêlée de presse leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le jeudi 21 août 2025 à 9 h 30

Arrivée des médias à partir de 9 h 15

La mêlée débutera à 9 h 30 et sera suivie de la visite des

installations vers 10 h. Seule la prise d'images sera autorisée

pendant la visite. LIEU : Saint-Henri





