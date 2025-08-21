Québec annonce 3 750 000 $ de plus pour le programme des réseaux thématiques en santé du Fonds de recherche du Québec (FRQ)

QUÉBEC, le 21 août 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer l'octroi d'une subvention maximale de 3 750 000 $ au Fonds de recherche du Québec (FRQ) pour soutenir le programme des réseaux thématiques en santé.

Ce soutien gouvernemental vise à répondre aux priorités et aux besoins non comblés de l'écosystème de recherche du domaine de la santé au Québec, dans une perspective durable. Il permettra également de consolider une masse critique de recherche, de renforcer le positionnement stratégique du Québec et d'améliorer sa compétitivité à l'échelle nationale et internationale, tout en stimulant des collaborations à tous les niveaux, que ce soit régional, provincial, national et international.

Les thématiques couvertes par les réseaux sont variées et comprennent notamment la prévention, les maladies rares, la douleur, le diabète, la santé des communautés rurales, les troubles du sommeil, l'autisme, les médicaments, les thérapies cellulaires et la santé numérique.

Rappelons que les réseaux thématiques sont des leviers remarquables de concertation et de structuration de la recherche en santé au Québec. En rassemblant des équipes de recherche autour des thématiques ciblées, ils favorisent la cohésion scientifique, l'innovation et le renforcement ainsi que le leadership québécois dans plusieurs domaines clés de la santé.

Citation :

« Il s'agit d'une très bonne nouvelle. Je suis fière d'apporter ce coup de pouce supplémentaire au programme des réseaux thématiques, afin d'appuyer cette mission essentielle de recherche en santé. Ce programme est un soutien important pour continuer de faire progresser l'excellence scientifique en matière de santé au Québec. C'est de cette manière que nous pourrons continuer d'améliorer la santé de la population québécoise en couvrant l'ensemble des enjeux du domaine de la santé. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Répartie sur les exercices financiers 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, cette subvention viendra bonifier, à raison de 1 250 000 $ par année, l'enveloppe régulière du programme des réseaux thématiques en santé.

Il est à noter que les réseaux thématiques sont des regroupements virtuels de chercheuses et de chercheurs œuvrant autour d'enjeux spécifiques liés à la santé. Ils jouent un rôle mobilisateur et structurant dans l'écosystème de la recherche québécois.

Grâce à cette bonification, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pourra s'impliquer plus activement dans les activités des réseaux thématiques. Cette collaboration permettra non seulement de valoriser la recherche, mais aussi de mettre à profit les nouvelles connaissances générées pour orienter les politiques publiques et soutenir la prise de décisions sur les enjeux prioritaires en santé.

