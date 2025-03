DuoEmploi : des stages uniques en entreprise pour les personnes vivant avec un handicap

QUÉBEC, le 11 mars 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, est fière d'annoncer le début de la période d'inscription à DuoEmploi, qui s'adresse aux Québécoises et Québécois vivant avec un handicap et qui permet des stages exploratoires d'une journée en entreprise.

Une expérience unique

Jusqu'au 3 mai, les entreprises et les personnes intéressées peuvent s'inscrire en se rendant au Québec.ca/DuoEmploi. DuoEmploi, réalisée en collaboration avec le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) et le Conseil du patronat du Québec (CPQ), se tiendra dans toutes les régions du Québec au cours de la Semaine québécoise des personnes handicapées, soit du 1er au 7 juin prochain. Chaque personne participante sera accueillie pour un stage d'un jour par un employeur et supervisée par une marraine ou un parrain.

Une combinaison gagnante

DuoEmploi valorise la diversité dans les milieux de travail. C'est une occasion unique pour les employeurs de découvrir le savoir-faire de personnes compétentes, disponibles et motivées. Cet événement permet aux personnes participantes de vivre une nouvelle expérience en milieu de travail et de découvrir un métier ou une profession dans des domaines d'activité liés à leurs champs d'intérêt. Lors de l'édition 2024 de l'événement, ce sont 208 stages d'un jour qui ont été réalisés à travers le Québec. Cela représente une augmentation de près de 52 % comparativement à 2023, alors que le nombre de stages réalisés s'élevait à 137.

Citations

« Cette année encore, DuoEmploi promet d'être un succès! Cette initiative unique en son genre permet, d'une part, à des Québécoises et Québécois vivant avec un handicap de découvrir de nouvelles avenues et, d'autre part, à des entreprises de s'ouvrir sur une main-d'œuvre compétente et disponible. Je vous invite à y participer en grand nombre et à vous y inscrire! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis ravi de constater que cette expérience de stages exploratoires pour les personnes vivant avec un handicap contribue concrètement à rendre notre société plus inclusive. Tout en permettant aux personnes participantes d'explorer de nouveaux horizons, les employeurs qui y prennent part offrent aussi la possibilité à ces personnes de faire valoir leurs talents. C'est une belle façon de participer à l'enrichissement collectif! »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« À l'occasion de sa cinquième édition, DuoEmploi devient un rendez-vous annuel entre les personnes en situation de handicap et les employeurs au Québec. C'est un événement qui sensibilise, qui facilite les découvertes et qui contribue à confirmer un projet professionnel ou à s'engager dans un processus d'embauche. Parce que les personnes en situation de handicap ont toute leur place sur le marché du travail, le ROSEPH est fier, cette année encore, de collaborer à DuoEmploi, en partenariat avec le Conseil du patronat du Québec. »

Laurence Marin, directrice générale du Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées

« Pour une 5e année d'affilée, le CPQ s'associe à l'initiative DuoEmploi afin d'encourager les entreprises à poser un geste concret en faveur de l'inclusion. En ouvrant leurs portes à une personne en situation de handicap, les entreprises participantes ont la possibilité de découvrir un nouveau bassin de talents tout en contribuant à bâtir un marché du travail plus représentatif de notre société. Lors de cette journée d'immersion, nous vous invitons à offrir à une personne handicapée la chance de contribuer à la croissance économique et à la prospérité de votre organisation. »

Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

Faits saillants

L'information relative à DuoEmploi ainsi que les formulaires d'inscription sont disponibles sur Québec.ca/DuoEmploi.





Pour toute question ou pour obtenir de l'aide pour l'inscription, communiquez avec le ROSEPH par téléphone, au 438 798-0788 ou au 1 833 376-7374 (1 833 3RO-SEPH), ou par courriel, à [email protected] .





. Rappelons que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale offre une multitude de programmes, de mesures et de services pour soutenir l'intégration en emploi des personnes vivant avec un handicap.

