RÉGION DE YORK, ON, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Le transport en commun abrège la durée des déplacements quotidiens, stimule notre économie et contribue à préserver la qualité de l'air. De plus, à l'heure où nous construisons plus de logements, plus rapidement, le transport en commun permettra de relier nos communautés de manière abordable et accessible. Ainsi, notre gouvernement investit dans l'infrastructure locale, y compris celle liée aux véhicules de transport en commun électriques, afin de réduire les émissions et de bâtir un avenir meilleur et plus équitable.

Le premier ministre Justin Trudeau, en compagnie du président-directeur général de la municipalité régionale de York, Wayne Emmerson, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 76 millions de dollars pour aider la région de York à se constituer un parc d'autobus électriques et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Grâce à ce financement, la région de York disposera de 180 autobus à zéro émission, de 91 chargeurs de batteries électriques et de 14 chargeurs en route. Financés grâce au Fonds pour le transport en commun à zéro émission du gouvernement fédéral, ces autobus électriques offriront une option innovatrice de transport en commun à zéro émission qui aidera les gens à se rendre au travail, réduira les embouteillages et nécessitera moins d'entretien que les autobus au diesel traditionnels. Une fois en service, les 180 autobus devraient permettre de réduire les émissions d'environ 15 982 tonnes par année, ce qui équivaut à retirer 4 000 véhicules de nos routes.

Les trois installations de transport en commun existantes de la région de York, qui accueilleront les autobus à zéro émission, seront également équipées de systèmes d'énergie solaire et de stockage d'énergie par batterie, ce qui permettra de réduire davantage les émissions et de développer des solutions de remplacement axées sur l'énergie propre.

En plus de l'investissement fédéral, ce projet est soutenu par un prêt de 136 millions de dollars annoncé l'année dernière par la Banque de l'infrastructure du Canada. Cet effort d'équipe aidera la région de York à réduire ses émissions et à offrir une option de transport en commun propre, fiable et abordable aux plus de 1,25 million de personnes qui vivent au sein de la communauté.

En investissant dans le transport en commun, nous bâtissons des communautés plus fortes et plus équitables à travers le pays. C'est particulièrement vrai pour les Canadiens du millénaire et de la génération Z, qui sont nombreux à utiliser les transports en commun. En renforçant nos transports en commun et en réduisant les émissions, nous offrons aux jeunes Canadiens une option propre, abordable et fiable pour se déplacer. En parallèle, nous nous employons à alléger les formalités administratives, à construire plus de logements, à moderniser les infrastructures et à faire croître notre économie. Notre objectif est clair : veiller à ce que nos communautés profitent des investissements dont elles ont besoin pour réussir, aujourd'hui et pour les générations à venir.

Citations

« Les Canadiens qui se rendent au travail doivent profiter d'une réduction de la circulation, de plus de confort et d'air pur - c'est la raison d'être du transport en commun. À la suite de l'annonce d'aujourd'hui, la région de York disposera bientôt de 180 nouveaux autobus à zéro émission et des chargeurs qui les accompagnent. Notre gouvernement rend nos réseaux de transport en commun plus équitables à l'aide d'options innovatrices, respectueuses du climat et abordables pour transporter les gens là où ils doivent aller. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le transport en commun est un outil précieux pour faciliter la vie des gens et lutter contre les changements climatiques. Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui ce partenariat avec la région de York qui nous aidera grandement à atteindre ces deux objectifs. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La transition de la région de York vers les autobus électriques est une étape cruciale vers la réduction des émissions pour les décennies à venir. Le prêt de 136 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada, combiné à la subvention du Fonds pour le transport en commun à zéro émission, permettra aux résidents de bénéficier d'un réseau de transport en commun beaucoup plus propre et silencieux. »

-- Ehren Cory, premier dirigeant de la Banque de l'infrastructure du Canada

« L'accès à des options de transport sûres et efficaces reste une priorité absolue pour le conseil régional de York et les plus de 1,25 million de résidents qui vivent dans nos communautés. Grâce au soutien du gouvernement du Canada et de la Banque de l'infrastructure du Canada, nous sommes en mesure d'améliorer l'accès aux transports en commun de manière à réaliser l'objectif du conseil, qui est d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

-- Wayne Emmerson, président-directeur général de la municipalité régionale de York

Faits saillants

Pour que le financement fédéral annoncé aujourd'hui soit accordé, les parties concernées doivent signer un accord de contribution.

Ce projet bénéficie également d'un investissement de 177 millions de dollars de la part de la municipalité régionale de York.

Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) du gouvernement fédéral aide les communautés canadiennes à adopter des solutions de transport en commun et de transport scolaire à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à la réalisation des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leurs parcs d'autobus, les communautés contribuent à assainir l'environnement.

. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les communautés contribuent à assainir l'environnement. Le FTCZE s'ajoute au Plan de réduction des émissions pour 2030: Un air pur, et une économie forte , par l'intermédiaire duquel le gouvernement du Canada fournit un financement pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les communautés du pays.

, par l'intermédiaire duquel le gouvernement du fournit un financement pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les communautés du pays. La mise en œuvre du FTCZE est étroitement coordonnée avec celle de l'Initiative d'autobus zéro émission de la Banque de l'infrastructure du Canada , dans le cadre de laquelle plus de 1,5 milliard de dollars ont été engagés à ce jour en vue d'accélérer la mise en circulation de 5 000 autobus zéro émission dans l'ensemble du pays.

, dans le cadre de laquelle plus de 1,5 milliard de dollars ont été engagés à ce jour en vue d'accélérer la mise en circulation de 5 000 autobus zéro émission dans l'ensemble du pays. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 30 milliards de dollars dans plus de 1 800 projets de transport en commun au Canada , offrant aux Canadiens des options de transport plus propres et plus efficaces. Ces investissements permettent de construire plus de 350 kilomètres de nouvelles lignes de métro et de train léger, d'acheter plus de 3 360 autobus zéro émission et de créer près de 1 175 kilomètres de sentiers pour le transport actif, de voies cyclables et piétonnes et de sentiers récréatifs.

