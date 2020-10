Le gouvernement du Canada verse une aide d'urgence à 10 musées

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 23 oct. 2020 /CNW/ - Les organismes culturels, patrimoniaux et sportifs jouent un rôle essentiel dans la société canadienne. Ils font partie intégrante du tissu social de nos communautés, en plus d'être des moteurs importants de notre économie. Bon nombre de ces organismes subissent actuellement des pressions financières exceptionnelles en raison de l'annulation inattendue de leurs activités, conséquence directe de la pandémie de COVID-19. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a jugé essentiel d'instaurer des mesures de secours temporaires permettant de répondre à leurs besoins financiers.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, en compagnie de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, a donc annoncé aujourd'hui l'octroi de 460 257 dollars à 10 musées de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, par l'entremise du Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport. Grâce à cette aide financière, les musées visés pourront continuer à assurer la prise en charge de leurs collections patrimoniales dans l'intérêt de l'ensemble de la population canadienne.

Voici le détail des contributions pour chacun des musées bénéficiaires :

Musée de la Rivière Cascapédia (Cascapédia- St-Jules ) : 10 000 dollars

) : 10 Bay Chaleur Military Museum ( New Richmond ) : 5 000 dollars

) : 5 Musée acadien du Québec (Bonaventure) : 63 937 dollars

Site historique du Banc-de-Paspébiac (Paspébiac) : 74 652 dollars

Musée de la Gaspésie (Gaspé) : 100 000 dollars

Centre socio-culturel Manoir Le Boutillier (Gaspé) : 17 410 dollars

Exploramer ( Sainte-Anne-des-Monts ) : 100 000 dollars

) : 100 Council for Anglophone Magdalen Islanders (Grosse-Île) : 11 928 dollars

Centre d'archives régional des Iles (L'Étang-du-Nord) : 14 900 dollars

Musée de la Mer ( Havre-Aubert ) : 62 430 dollars

Citations

« Nous sommes conscients que la situation actuelle est extrêmement difficile pour les institutions muséales, et ce, particulièrement en région éloignée. Les 10 musées de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine auxquels cette aide financière est destinée sont tous des joyaux de notre patrimoine que nous devons préserver pour la population actuelle et les générations à venir. Je suis fier que notre gouvernement donne à ces organismes les moyens de poursuivre leur importante mission d'éducation et de sensibilisation. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« La culture, en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine, c'est une partie intégrante de notre identité et de notre économie. Alors que le milieu culturel doit faire face à des défis de taille dans le contexte actuel, notre gouvernement a répondu à l'appel des gens d'ici en offrant un soutien financier additionnel aux musées locaux par le biais d'un fonds d'urgence spécialement conçu pour répondre à leurs besoins. Ces organismes renforcent le développement de nos communautés et créent de bons emplois, et c'est pourquoi nous continuerons de les appuyer en ces temps difficiles. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Au début de la crise liée à la pandémie de COVID-19, l'avenir du Musée de la Gaspésie était incertain. Nous anticipions des pertes financières de plusieurs centaines de milliers de dollars, l'arrêt complet de nos activités et des mises à pied. Le bilan est beaucoup plus positif aujourd'hui, grâce, entre autres, au soutien du gouvernement fédéral et aux mesures d'urgence de Patrimoine canadien. Ce financement a littéralement sauvé le Musée et ses employés, nous permettant d'envisager notre relance avec optimisme. »

- Martin Roussy, directeur général, Musée de la Gaspésie

« Pour Exploramer, qui a construit sa première réserve muséale normée en 2018, et qui a entamé en 2019 les travaux de collectionnement, d'identification et de documentation de sa collection, cette aide est salutaire. Sans cette somme, et dans un contexte de pandémie, notre équipe n'aurait pu poursuivre ses travaux. Exploramer détient l'une des seules collections d'objets dédiés à l'histoire des sciences marines et à la biodiversité du Saint-Laurent. Et puis, à l'heure où la science est l'outil le plus efficace pour promouvoir l'esprit critique et contrer l'obscurantisme, nous ne pouvons que saluer l'appui de Patrimoine canadien. »

- Sandra Gauthier, directrice générale, Exploramer

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a mis sur pied un fonds d'urgence de 500 millions de dollars pour aider à alléger les pressions financières subies par les organismes des secteurs de la culture, du patrimoine et du sport qui subissent des pertes importantes en raison de la pandémie de la COVID-19. Ce fonds sert à maintenir des emplois et à favoriser la continuité des activités des organismes dont la viabilité a été touchée.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le programme favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux principales fonctions muséales.

Programme d'aide aux musées

Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport

