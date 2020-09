DP World et la Caisse étendent leur plateforme d'investissement mondiale à 8,2 G$ US

DP World et la Caisse ont lancé leur plateforme d'investissement mondiale en 2016

La plateforme a atteint sa cible d'investissement de 3,7 G$ US depuis son lancement, investissant dans dix ports et terminaux et finançant le développement de son portefeuille existant

Le portefeuille est actuellement composé de ports et de terminaux situés en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique

Un nouvel engagement de 4,5 G$ US permettra à DP World et à la Caisse d'explorer les occasions d'expansion de la plateforme dans les régions existantes ainsi que dans de nouvelles géographies

Les partenaires étudieront également les opportunités d'investissement dans divers services intégrés aux chaînes d'approvisionnement

DUBAÏ, Émirats arabes unis et MONTRÉAL, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - DP World, un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement en infrastructures, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un investisseur institutionnel mondial, annoncent l'expansion de leur plateforme d'investissement dans le secteur des ports et des terminaux par un engagement de 4,5 G$ US, faisant ainsi passer la plateforme totale à 8,2 G$ US. DP World détiendra une participation de 55 % dans la plateforme tandis que la Caisse disposera des 45 % restants.

Depuis son lancement en décembre 2016, la plateforme a réalisé des investissements dans dix ports et terminaux à l'échelle mondiale, et à diverses étapes du cycle de vie des actifs. La plateforme améliorée continuera de cibler des actifs à travers le monde, en étendant son empreinte dans des régions géographiques existantes, ainsi que dans de nouveaux marchés, comme l'Europe et l'Asie-Pacifique. La plateforme d'investissement poursuivra aussi ses objectifs de déploiement et de diversification en élargissant ses activités au sein d'un segment plus large de la chaîne d'approvisionnement maritime intégrée, comme les services de logistique reliés aux terminaux.

Sultan Ahmed Bin Sulayem, président du groupe et chef de la direction, DP World, a indiqué : « Le partenariat entre DP World et la Caisse a été très fructueux, et nous avons profité de chacune de nos expertises. Le potentiel des possibilités pour le secteur des ports et de la logistique est important et les perspectives demeurent positives alors que la demande des consommateurs engendre des changements importants au niveau de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Des ports de première qualité, bien connectés et des chaînes d'approvisionnement efficientes continueront de jouer un rôle actif pour faire progresser les échanges commerciaux mondiaux et développer les milieux d'affaires plus proches de là où se trouvent leurs opérations. Aux côtés de la Caisse, un partenaire solide avec lequel nous partageons une vision de long terme, nous nous réjouissons à la perspective de travailler ensemble sur de nouveaux investissements qui permettront de relier des places commerciales internationales essentielles, à travers le monde. »

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la Caisse, a ajouté : « En mettant à profit le succès de la première collaboration avec notre partenaire stratégique, DP World, un leader de classe mondiale dans le domaine des ports et des terminaux maritimes, la plateforme renforcée réalisera des investissements dans des actifs d'infrastructures de ports et de terminaux de grande qualité qui contribueront à façonner l'avenir du commerce intelligent et de la logistique. Alors que nous entamons une nouvelle étape de notre partenariat, nous allons diversifier davantage notre portée géographique et saisir de nouvelles occasions dans un secteur qui, malgré une crise économique mondiale sans précédent, est soutenu par des tendances fondamentales à long terme. »

Malgré les impacts de la COVID-19 et l'évolution du contexte des chaînes d'approvisionnement dans le monde, le secteur des ports a démontré un bon niveau de résilience. Grâce à de récents investissements stratégiques dans les domaines de l'automatisation et de la technologie numérique, DP World a augmenté ses capacités en matière de logistique, lesquelles s'ajoutent à ses activités dans le domaine des services maritimes et à son réseau mondial de ports et de terminaux, proposant ainsi une gamme complète de solutions de chaîne d'approvisionnement intelligente. En cela, DP World est bien placée pour relever les défis actuels auxquels est confrontée son industrie, tout en continuant à fournir à ses clients internationaux des solutions innovantes.

À propos de DP World :

Nous sommes le plus important fournisseur de solutions de logistique intelligentes, et nous facilitons les échanges commerciaux à travers le monde. Notre gamme complète de produits et de services couvre chacun des liens de la chaîne d'approvisionnement intégrée - des terminaux maritimes et terrestres aux services maritimes ainsi qu'aux parcs industriels et aux solutions client axées sur la technologie.

Nous assurons la prestation de ces services par le truchement d'un réseau mondial interconnecté de 127 unités d'affaires situées dans 51 pays, répartis sur six continents, avec une présence significative tant dans les marchés à forte croissance que dans les marchés parvenus à maturité. Quel que soit l'endroit où nous exerçons nos activités, nous intégrons à celles-ci la notion de durabilité et une approche d'entreprise citoyenne responsable, en nous fixant pour objectif d'avoir un apport positif aux économies ainsi qu'aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.

Notre équipe dévouée, diversifiée et professionnelle de plus de 56 000 employés de 134 pays s'est engagée à offrir à nos clients ainsi qu'à nos partenaires une valeur inégalée. Pour ce faire, nous privilégions les relations mutuellement bénéfiques - avec les gouvernements, les affréteurs, les négociants ainsi qu'avec les autres intervenants de la chaîne d'approvisionnement mondiale - des relations fondées sur des bases de confiance mutuelle et de partenariat durable.

Nous adoptons une approche prospective, nous prévoyons le changement et nous déployons les technologies les plus modernes du secteur afin de créer les solutions commerciales les plus intelligentes, les plus efficaces et les plus innovantes, tout en nous assurant d'avoir une incidence positive et de longue durée sur les économies, les sociétés et notre planète.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec :

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com , suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

