Les deux grues additionnelles augmenteront la capacité du port, stimulerons la croissance économique de la région et renforceront la position du port de Saint John comme une porte d'entrée stratégique de l'Atlantique vers le marché international

SAINT JOHN, NB, le 29 nov. 2024 /CNW/ - DP World, un leader mondial des solutions logistiques et de la chaîne d'approvisionnement, et Port Saint John ont accueilli deux des plus grandes grues jamais déployées dans le port. Les grues amélioreront la capacité de manutention de conteneurs du port et augmenteront l'efficacité opérationnelle, renforçant ainsi le rôle de la région dans le commerce mondial et positionnant Saint John comme une porte d'entrée stratégique de l'Atlantique.

Les nouvelles grues, d'une portée impressionnante de 65 mètres chacune, peuvent recevoir jusqu'à 24 conteneurs en largeur, ce qui leur permet de desservir des navires d'une capacité supérieure à 10 000 EVP. Avec ces additions, le port compte désormais six grues de quai, sa plus grande capacité à ce jour.

DP World a fourni ses deux premières grues à Port Saint John en 2017, suivies de deux grues post-Panamax supplémentaires en 2023. La société a annoncé l'arrivée des grues les plus récentes au début de l'année 2024.

Les deux nouvelles grues sont arrivées au port de Saint John le 29 novembre 2024. Elles ont quitté le port de Virginie à Norfolk, en Virginie, le 25 novembre, et ont parcouru 720 milles nautiques le long de la côte est pour atteindre leur nouveau domicile à Saint John. Les grues devraient être opérationnelles au début de l'année 2025.

Doug Smith, PDG de DP World Canada, a déclaré : « Nous sommes fiers d'améliorer les capacités du port de Saint John grâce à ces grues de pointe. Leur portée et leur capacité accrues permettront à DP World de manipuler des navires plus grands, augmentant ainsi le débit et l'efficacité du port en matière de manutention de conteneurs. Grâce à ses ambitieux projets de modernisation, à ses connexions mondiales avec plus de 500 ports et à ses liaisons de transport intermodal intégrés, le port de Saint John est prêt pour une croissance significative. Avec nos investissements continus et notre engagement envers la communauté, nous sommes convaincus que le port continuera d'évoluer pour devenir une porte d'entrée essentielle et compétitive sur la côte Est du Canada, créant un impact économique positif pour la région. »

L'arrivée des grues coïncide avec l'achèvement du projet de modernisation du port de 250 millions de dollars, soulignant le rôle croissant du port de Saint John en tant que principale porte d'entrée pour l'Atlantique.

Craig Bell Estabrooks, président et PDG de Port Saint John, a déclaré : « L'arrivée de deux grues supplémentaires marque une autre étape de la transformation de notre port. L'augmentation de la capacité et l'amélioration de l'efficacité seront essentielles pour créer davantage d'emplois et de prospérité pour notre région. »

Jack Keir, président du conseil d'administration de Port Saint John, a déclaré : « Avoir un partenaire de calibre mondial comme DP World qui investit de manière continue dans notre port est une excellente nouvelle. L'élan créé par la modernisation de nos infrastructures continue de porter ses fruits pour notre communauté. »

SOURCE DP World

Contact media DP World Americas: Melina Vissat, Directrice des communications, Cellulaire: (+1) 704-605-6159, Courriel: [email protected]