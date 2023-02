La célèbre marque de soins Dove dévoile la prochaine génération de nettoyants corporels dotés de la technologie régénératrice de pointe MicroMoisture 24 h et d'une élégante bouteille redessinée.

TORONTO, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Dove annonce aujourd'hui une nouvelle percée en matière d'hydratation supérieure avec le lancement de son NOUVEAU Soin nettoyant pour le corps Hydratation profonde enrichi de la technologie régénératrice MicroMoisture 24 h. Cette nouvelle formule met à profit une nanotechnologie exclusive qui stimule activement l'hydratation de la peau, dans une bouteille au design moderne et pratique, fruit de la première refonte du fameux contenant de Dove en 17 ans.

La nouvelle formule de Dove hydrate continuellement la peau et renforce sa barrière protectrice pendant 24 heures complètes grâce à une technologie exclusive composée de millions de microgouttelettes qui contribuent à stimuler et à préserver l'hydratation. Ces minuscules gouttelettes se déposent à l'intérieur des tissus cutanés et viennent se loger dans les interstices et crevasses de la peau sèche pour lui donner une texture lisse et soyeuse, alors que des acides gras stéariques et palmitiques pénètrent en profondeur dans la couche cornée pour réduire visiblement la sécheresse de 50 % après chaque utilisation.

En plus de cette nouvelle formule, Dove s'est associée à des designers de renom et à des équipes techniques pour concevoir sa première bouteille redessinée en 17 ans; une bouteille dont la beauté n'a d'égale que celle de la peau dont elle prend soin. Les inconditionnels de Dove reconnaîtront son joli bouchon coloré - l'emblème de leurs produits préférés -, tandis que le couvercle ovale légèrement incurvé est un clin d'œil au pain de beauté avec lequel tout a commencé. Grâce à ce design bien pensé, on peut tenir la bouteille, ouvrir le bouchon et en verser le contenu d'une seule main. La bouteille a également été conçue pour pouvoir être placée à l'envers dans la douche quand elle tire à sa fin. Et comme le bouchon est complètement amovible, on ne perd pas une goutte d'hydratation.

« Notre corps s'adapte et évolue à mesure qu'on avance dans la vie, et il en va de même pour nos préférences en matière de soins de la peau. Dove continue à démystifier ces changements grâce à l'innovation et à la recherche », affirme Rishabh Gandhi, responsable des soins corporels chez Unilever Canada. « Nous sommes ravis de lancer notre nouveau nettoyant corporel, qui répond à tous les besoins liés aux soins de la peau en offrant le summum de l'hydratation tout en renforçant la barrière contre la sécheresse. »

Dove tiendra un événement immersif éphémère intitulé « Change is Beautiful » au centre Eaton Cadillac Fairview de Toronto, en Ontario. La marque souhaite ainsi annoncer la plus récente évolution de son nettoyant corporel, mais aussi encourager les gens à accepter les changements qui affectent leur peau et souligner la force qu'ils peuvent en tirer. Les consommatrices et consommateurs pourront se familiariser avec la technologie derrière la nouvelle formule auprès du personnel spécialisé en recherche et développement et essayer le produit par eux-mêmes. Pour enrichir cette expérience tout à fait unique, les visiteuses et visiteurs pourront également acheter, pour eux-mêmes ou un proche, un ensemble de soins rempli de produits hydratants. Cinq ensembles seront mis en vente, chacun répondant à un changement de la peau distinct : Maternité, Vieillissement, Cicatrisation après une opération ou une blessure, Transition et Changement quotidien. Tous les profits de l'événement seront versés à l'organisme Plan International Canada. L'événement éphémère Change is Beautiful sera ouvert au public le samedi 25 février, de 12 h à 19 h, et le dimanche 26 février, de 12 h à 17 h.

Pour donner le coup d'envoi à l'événement et lancer sa nouvelle collection de nettoyants corporels, Dove s'est associée à la célèbre actrice canadienne Annie Murphy, qui incarne le personnage d'Alexis Rose dans la comédie de situation Schitt's Creek diffusée sur les ondes de CBC. « Nous naissons avec de la peau (espérons-le), la peau se développe et évolue (espérons-le), et cette évolution signifie que nous sommes humains (espérons-le). Le changement est quelque chose que j'essaie d'accepter, et non de combattre », affirme Annie Murphy. « Dove accorde beaucoup d'attention à tout ce qu'ils entreprennent, et c'est un plaisir pour moi de participer à cette campagne pour prendre soin de notre peau en perpétuelle évolution. »

Depuis 1957, Dove ouvre la voie en matière de nettoyage et d'hydratation en douceur en améliorant sans cesse ses formules pour offrir une hydratation durable et protéger la barrière cutanée. Grâce au lancement du révolutionnaire et très populaire pain de beauté de Dove, cette marque emblématique a créé un précédent en matière de soins doux pour la peau en proposant un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante qui laisse la peau propre, hydratée, lisse et soyeuse. Soixante-cinq ans plus tard, Dove est toujours à la fine pointe de l'innovation en matière d'hydratation et demeure la marque de nettoyants corporels la plus recommandée par les dermatologues.

Outre ces changements, Dove est fière d'annoncer que sa nouvelle formule de nettoyant corporel est entièrement végétalienne et approuvée par PETA. Composé d'une formule biodégradable à 98 %*, le nettoyant corporel Dove contient des agents hydratants 100 % végétaux. Chaque bouteille est fabriquée à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR), ce qui contribue à réduire l'utilisation de plastique neuf de plus de 20 500 tonnes par an1.

En tant que nettoyant corporel le plus vendu au Canada, le Soin nettoyant pour le corps Hydratation profonde de Dove est au centre de cette nouvelle gamme repensée. Il s'accompagne d'autres produits coup de cœur comme le Nettoyant pour le corps Peau sensible, le Nettoyant pour le corps Soins fraîcheur au parfum de concombre et de thé vert et le Nettoyant pour le corps au parfum de beurre de mangue et de beurre d'amande.

Le nouveau Soin nettoyant pour le corps Hydratation profonde de Dove est maintenant en vente dans les grandes surfaces et les pharmacies du Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.dove.com/ca/fr.

*98 % des ingrédients se décomposent en dioxyde de carbone, en eau et en minéraux (méthodes d'essai 301, 302 ou 310 de l'OCDE).

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 lors du lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au cœur de l'histoire de Dove; ce ne sont pas des promesses, mais des produits éprouvés qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de produits de beauté les plus populaires au monde.

Les femmes ont toujours été la principale source d'inspiration de Dove. Depuis ses débuts, l'entreprise est fermement résolue à proposer des soins de qualité supérieure à toutes les femmes et à promouvoir une représentation réaliste de la beauté dans ses publicités. Pour Dove, la beauté s'applique à tout le monde et doit être une source de confiance, et non d'anxiété. Sa mission est d'encourager les femmes du monde entier à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis 60 ans, Dove s'engage à élargir la notion étroite de beauté dans son travail. En vertu de la « Promesse de vraie beauté de Dove », l'entreprise s'engage à :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans toute leur diversité. C'est pourquoi Dove s'attache à présenter des femmes ayant différents styles et couleurs de cheveux, indépendamment de leur âge, de leur taille ou de leurs origines ethniques;

Dévoiler les femmes comme elles sont dans la vraie vie, sans aucune distorsion numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées;

Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce au projet Dove pour l'estime de soi, la plus grande campagne de sensibilisation du genre dans le monde.

Pour plus d'information sur Unilever Canada et son portefeuille de marques, visitez le www.unilever.ca .

