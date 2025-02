DOVE DÉVOILE SA PLUS GRANDE TRANSFORMATION EN PLUS D'UNE DÉCENNIE. LE DOVE QUE VOUS AIMEZ. RÉINVENTÉ.

TORONTO, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Dove dévoile sa transformation la plus importante en plus de 10 ans, réinventant tout depuis la technologie de pointe de la réparation capillaire à l'emballage et au design. Au cœur de cette transformation se trouve la collection Réparation intensive Dove, la gamme vedette qui établit une nouvelle norme en matière de réparation des dommages.

Le Dove que vous aimez. Réinventé. (Groupe CNW/Dove Canada)

Dove a toujours été un chef de file des soins personnels, et maintenant, elle passe au niveau supérieur avec une approche scientifique pour des cheveux plus forts. Au cœur de cette collection révolutionnaire se trouve le Soin des protéines bio, fabriqué avec les technologies exclusives de Dove, qui redonne de la force aux cheveux. Ce système puissant stimule la force des protéines à chaque lavage, remplissant et renforçant la structure interne des cheveux pour les rendre 10 fois plus forts.*

Cette transformation est plus qu'une simple innovation, c'est une nouvelle expérience de beauté haut de gamme, alliant technologie de pointe et design sophistiqué. Le nouvel emballage de la gamme reflète la vision modernisée de Dove, offrant une apparence et une sensation de haut niveau tout en restant fidèle à son héritage.

La gamme vedette de cette transformation, Réparation intensive Dove, incorpore la technologie Soin des protéines bio et des ingrédients tels que les acides aminés, la glycérine et les céramides. Cette routine de réparation en trois étapes agit en harmonie avec vos cheveux en ciblant les nombreux signes de dommages quotidiens pour une restauration complète afin d'aider à afficher l'apparence et la sensation de cheveux sous leur meilleur jour.

La collection Réparation intensive Dove comprend :

Shampooing Réparation intensive Dove : Nettoie en douceur tout en arrêtant 98 % des dommages visibles, fortifiant les cheveux contre les cassures et les pointes fourchues.

Nettoie en douceur tout en arrêtant 98 % des dommages visibles, fortifiant les cheveux contre les cassures et les pointes fourchues. Revitalisant Réparation intensive Dove : Nourrit et lisse les cheveux en profondeur, les laissant forts et soyeux tout en réduisant 10 signes de dommages quotidiens.

Nourrit et lisse les cheveux en profondeur, les laissant forts et soyeux tout en réduisant 10 signes de dommages quotidiens. Masque sérum 10 en 1 Réparation intensive Dove : Un traitement réparateur en profondeur, formulé avec un sérum aminé, conçu pour offrir 10 bienfaits en seulement une minute pour traiter les cheveux secs et abîmés.

« Nous sommes ravis de dévoiler une nouvelle ère audacieuse pour les soins de cheveux Dove, notre plus grande transformation en plus de 10 ans. Cette évolution va au-delà d'un simple emballage haut de gamme. Au cœur de cette réinvention se trouve notre technologie révolutionnaire, qui marque un changement radical en matière de réparation des dommages », a déclaré Kristin Oliver, directrice principale du marketing, Dove Canada. « Il s'agit d'une véritable révolution capillaire pour Dove, puisque nous donnons aux consommateurs les moyens de vivre pleinement leur vie, sans craindre d'endommager leurs cheveux, en sachant que Dove peut aider à réparer et à restaurer, pour des cheveux plus forts et plus sains chaque jour. »

Dove propose des solutions ciblées pour les causes les plus courantes de dommages capillaires, garantissant aux consommateurs de trouver la collection parfaite pour répondre à leurs besoins capillaires. La nouvelle collection améliorée Réparation intensive Dove aide à redécouvrir la confiance en lien avec des cheveux magnifiques, sains et redevenus 10 fois plus forts elle est disponible auprès des principaux détaillants en magasin ou en ligne tels que Shoppers Drug Mart, Walmart, Amazon et Jean Coutu. Explorez Dove.ca pour en savoir plus sur le régime de réparation des dommages capillaires afin de découvrir la différence Dove.

*effet sur les cassures externes lors de l'utilisation du système par rapport au shampooing non revitalisant

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 lors du lancement de son pain de beauté, un mélange breveté composé de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. Les soins sont au cœur de l'histoire de Dove; ce ne sont pas des promesses, mais des produits éprouvés qui ont permis à Dove de passer d'un simple fabricant de pains de beauté à l'une des marques de produits de beauté les plus populaires au monde.

Les femmes ont toujours été la principale source d'inspiration de Dove. Depuis ses débuts, l'entreprise est fermement résolue à proposer des soins de qualité supérieure à toutes les femmes et à promouvoir une représentation réaliste de la beauté dans ses publicités. Dove estime que la beauté est à la portée de tous. Que la beauté doit être une source de confiance et non d'anxiété. La mission de Dove est d'inspirer les femmes du monde entier à développer une relation positive avec leur apparence et à réaliser leur potentiel personnel en matière de beauté.

Depuis plus de 60 ans, Dove cherche à élargir la notion étroite de beauté dans son travail, notamment en honorant la « Promesse de vraie beauté Dove » et en s'engageant à :

Représenter les femmes telles qu'elles sont dans la vraie vie et dans toute leur diversité, avec honnêteté et respect. C'est pourquoi Dove s'attache à présenter des femmes ayant différents styles et couleurs de cheveux, indépendamment de leur âge, de leur taille ou de leurs origines ethniques.

Représenter les personnes sans aucune distorsion numérique, au moyen d'images approuvées par les femmes qui sont photographiées.

Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce au Projet Dove pour l'estime de soi, la plus grande campagne de sensibilisation du genre dans le monde.

Pour en savoir plus sur Unilever Canada et ses marques, rendez-vous sur : www.unilever.ca

SOURCE Dove Canada

Personnes-ressources : Louise Hugot, [email protected] et Amandine Lucas, [email protected]