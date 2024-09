Les Canadiennes et Canadiens sont invités, le 10 octobre prochain, à participer à la « Journée Dove », un atelier multimédia gratuit, pour soutenir l'estime de soi des jeunes de leur entourage.

TORONTO, le 18 sept. 2024 /CNW/ - La plus importante leçon que les jeunes apprendront en classe cette année pourrait bien être d'avoir confiance en leur apparence. C'est pourquoi Dove invite les profs, les éducatrices, les parents et les élèves de partout au Canada à participer au plus grand atelier gratuit de renforcement de l'estime de soi et de la confiance en l'image corporelle jamais organisé au pays. La première « Journée Dove », qui aura lieu le 10 octobre prochain, réunira des classes des quatre coins du pays dans le cadre d'une séance virtuelle transformatrice d'une heure. Cette rencontre a pour but d'aider les élèves de la 6e année du primaire à la 2e année du secondaire à bâtir la confiance en soi dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. À l'aide des outils éducatifs reconnus du projet Dove pour l'estime de soi, l'atelier abordera des questions qui pèsent lourd sur la confiance, telles que les idéaux de beauté, l'influence des médias sociaux et les façons de promouvoir la confiance en son apparence.

DOVE CÉLÈBRE 20 ANS DE RENFORCEMENT DE LA CONFIANCE AVEC LE CLIP MOST LIKELY TO ET INVITE LES GENS À PARTICIPER AU PLUS GRAND ATELIER DU PROJET DOVE POUR L’ESTIME DE SOI À CE JOUR (Groupe CNW/Dove Canada)

Depuis sa création en 2004, le projet Dove pour l'estime de soi est allé à la rencontre de plus de 114 millions de jeunes de la planète grâce à des ressources et ateliers gratuits qui ont fait leurs preuves. Dove inaugure l'atelier de cette année pour simplifier le plus possible la sensibilisation des jeunes en classe à l'importance d'avoir confiance en son apparence. Cette initiative s'inscrit dans la mission du projet Dove pour l'estime de soi, qui vise à renforcer la confiance de 250 millions de jeunes d'ici 2030.

Comme le montre l'étude mondiale 2024 de Dove sur l'état de la vraie beauté, ce type de soutien répond à un réel besoin, puisque deux jeunes Canadiennes sur trois cessent de participer aux activités scolaires par manque de confiance en leur apparence.

Cette étude du projet Dove pour l'estime de soi révèle également que :

trois jeunes Canadiennes sur 10 renonceraient à avoir de bonnes notes pour atteindre leur idéal de beauté ou leur idéal de taille et de poids;

62 % des jeunes Canadiennes de 14 à 17 ans se sont déjà abstenues de socialiser ou de participer à des activités, faute de confiance en leur apparence.

Pour susciter le dialogue en vue de l'atelier virtuel de la « Journée Dove » et pour montrer l'impact de ces enjeux à l'heure où des milliers de jeunes au pays se préparent à retourner à l'école, Dove a lancé le clip Most Likely To. Ce nouveau clip réimagine les traditionnels superlatifs des albums de finissants pour mettre au jour les difficultés que les jeunes vivent souvent en silence à cause de leur manque de confiance en leur apparence. Le clip présente des faits vécus par de jeunes Canadiennes et révèle les séquelles profondes qu'un manque d'estime de soi et de confiance en son apparence peut avoir dans la vie de quelqu'un.

« La confiance en son apparence est cruciale, surtout chez les jeunes qui doivent composer avec une définition étroite de la beauté, affirme Divya Singh, responsable des produits de soins corporels chez Unilever Canada. La Journée Dove est notre chance de fournir le soutien et les ressources dont les jeunes ont besoin pour gagner en confiance afin que tous puissent s'épanouir à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les jeunes personnes courageuses qui ont accepté de raconter leur histoire dans Most Likely To afin de conscientiser les gens à l'ampleur de ce problème. »

Dove s'est associée à Jeunesse, J'écoute, le seul service de santé mentale en ligne bilingue au Canada qui soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Elle souhaite ainsi offrir de l'aide aux jeunes qui vivent des difficultés sur le plan de la santé mentale et du mieux-être pendant la rentrée. Grâce à cette collaboration, les jeunes de partout au pays ont accès à un soutien confidentiel chaque fois qu'ils en ont besoin pour surmonter des sentiments ou des situations difficiles. Pour obtenir de l'aide, visitez le site jeunessejecoute.ca ou composez le 1 800 668-6868. Les jeunes peuvent également texter le 686868, et les adultes, le 741741.

Les Canadiennes et les Canadiens sont invités à se rendre sur la page doveday.ca pour s'inscrire à l'atelier virtuel de la Journée Dove. L'événement est offert en français et en anglais. Consultez la page Dove.ca/estimedesoi pour découvrir les initiatives de Dove et du projet Dove pour l'estime de soi en faveur de la confiance des jeunes en leur apparence.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne au Canada, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien multilingue gratuit et confidentiel. En tant qu'experts en soins virtuels du pays, nous offrons à des millions de jeunes un espace fiable où Libérer leurs émotions par téléphone, par texto ou par l'intermédiaire de ressources autogérées, à tout moment de crise ou de besoin. La campagne Libère tes émotions est le plus grand mouvement en faveur de la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. Elle permettra de recueillir 300 millions de dollars pour redonner de l'espoir aux jeunes et leur permettre de s'épanouir dans leur monde. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateurs, des bénévoles, des intervenants, des entreprises partenaires et des administrations publiques pour alimenter et financer ses programmes. Pour de plus amples renseignements, consultez le site jeunessejecoute.ca.

À propos de l'étude mondiale 2024 de Dove sur l'état de la vraie beauté

Le service de recherche et d'analyse d'Edelman, un cabinet-conseil de recherche et d'analyse de données multidisciplinaire d'envergure mondiale, a mené une étude en ligne en novembre et en décembre 2023. Ce sondage de 25 minutes a été réalisé dans 20 pays, à savoir l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Mexique, les Pays-Bas, les Philippines, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie. Les chercheurs se sont entretenus avec plus de 33 000 personnes, soit 19 306 personnes de 18 à 64 ans (14 673 femmes, 3 776 hommes*) et 14 292 personnes de 10 à 17 ans (9 475 filles, 4 753 garçons*). Les questions et les résultats de l'étude ont été soumis à un groupe de 15 spécialistes réunissant des sommités universitaires, des spécialistes-conseils en image corporelle et des activistes sur le terrain. Nous avons veillé à ce que le sondage soit représentatif de divers sous-groupes, tels que les personnes rondes, les personnes handicapées, les personnes atteintes de problèmes de santé mentale, les personnes LGBTQ+ et les personnes de couleur.

Tous les entretiens ont été menés dans la langue et le dialecte de la région, en ne posant que les questions pertinentes pour chaque marché. La méthodologie était compatible avec le taux de la population nationale connectée à Internet qui est requis pour éviter les biais d'échantillonnage.

* Remarque : Des personnes non binaires et d'autres identités de genre ont été interrogées, mais ne sont pas mentionnées ici en raison de la taille limitée de l'échantillon.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 avec le lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au cœur de l'histoire de Dove; ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de soins les plus chéries des consommatrices et consommateurs du monde entier.

Dove a toujours trouvé l'inspiration auprès des femmes et s'engage depuis le début à leur proposer des soins de première qualité tout en faisant la promotion de la vraie beauté. Car pour Dove, la beauté s'applique à tout le monde. Surtout, elle doit être une source de confiance, et non d'anxiété. La mission de Dove est d'encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis plus de 65 ans, Dove s'engage à élargir la notion étroite de beauté dans tout ce qu'elle entreprend. En vertu de la « promesse de vraie beauté de Dove », la marque fait le serment de :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans toute leur diversité, peu importe leur âge, leur taille, leurs origines, leur couleur de cheveux, leur type et leur style;

Montrer les femmes sous leur vrai visage, sans retouche numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées;

Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce à Dove pour l'estime de soi, le plus grand projet de sensibilisation du genre au monde.

À propos du projet Dove pour l'estime de soi

En tant que chef de file mondial de la sensibilisation à l'estime de soi, Dove continue d'apporter son soutien aux jeunes filles partout où leur estime de soi est menacée et veille à ce que la jeune génération grandisse en entretenant une relation positive avec son apparence. Depuis 2004, Dove est allée à la rencontre de plus de 100 millions de jeunes dans plus de 150 pays dans le cadre du projet Dove pour l'estime de soi et aspire à en atteindre 250 millions d'ici 2030.

À propos d'Unilever Amérique du Nord

Chef de file mondial des secteurs des produits de beauté et de soins personnels, des produits d'entretien domestique et des aliments et boissons, Unilever commercialise des biens d'usage courant utilisés par plus de 3,4 milliards de consommateurs dans plus de 190 pays du monde. Comptant quelque 127 000 employés, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 59,6 milliards d'euros (données de 2023). Parmi ses grandes marques en Amérique du Nord, on compte Dove, Hellmann's, Vaseline, Degree, Axe, TRESemmé, Knorr, Magnum, Ben & Jerry's, Nutrafol, Liquid I.V., Paula's Choice et Dermalogica. Pour plus d'information sur Unilever U.S. et son portefeuille de marques, visitez le www.unileverusa.com. Pour plus d'information sur Unilever Canada et son portefeuille de marques, visitez le www.unilever.ca.

