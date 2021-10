La Banque CIBC lance cinq autres certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ ») à la Bourse NEO

La gamme élargie de CCAÉ donne plus d'occasions aux Canadiens d'investir dans des

sociétés mondiales

TORONTO, le 5 oct. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC et la Bourse NEO ont annoncé aujourd'hui le lancement de cinq nouveaux certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ »), qui sont maintenant cotés à la Bourse NEO, et de 14 autres au cours des prochaines semaines.

S'inspirant du marché des certificats américains d'actions étrangères (« CAAÉ »), les CCAÉ facilitent les placements dans certaines des plus grandes entreprises du monde, en dollars canadiens. Offerts à une fraction du prix par action de l'action de référence sous-jacente et dotés d'une couverture intégrée du risque de change nominal, les CCAÉ offrent aux investisseurs un accès abordable aux actions étrangères tout en atténuant le risque de change associé aux placements mondiaux.

Voici les cinq nouveaux CCAÉ pouvant être négociés à la Bourse NEO :

Certificats canadiens d'actions étrangères de Microsoft (couverts en $ CA) - MSFT

Certificats canadiens d'actions étrangères de Walt Disney (couverts en $ CA) - DIS

(couverts en $ CA) - DIS Certificats canadiens d'actions étrangères de Visa (couverts en $ CA) - VISA

Certificats canadiens d'actions étrangères de Facebook (couverts en $ CA) - FACE

Certificats canadiens d'actions étrangères de PayPal (couverts en $ CA) - PYPL

Ces cinq CCAÉ s'ajoutent à la gamme actuelle de CCAÉ pouvant être négociés à la Bourse NEO :

Certificats canadiens d'actions étrangères d'Alphabet (couverts en $ CA) - GOOG

Certificats canadiens d'actions étrangères d'Amazon.com (couverts en $ CA) - AMZN

Certificats canadiens d'actions étrangères d'Apple (couverts en $ CA) - AAPL

Certificats canadiens d'actions étrangères de Netflix (couverts en $ CA) - NFLX

Certificats canadiens d'actions étrangères de Tesla (couverts en $ CA) - TSLA

« Nous sommes ravis de la forte réaction des investisseurs à nos nouveaux CCAÉ, qui leur donnent l'occasion d'élargir leurs portefeuilles au-delà de nos frontières sans être exposés au risque de change, a déclaré Christian Exshaw, directeur général et chef, Marchés CIBC, réseau mondial et Services financiers directs. Les CCAÉ, une première dans le secteur au Canada, facilitent les placements mondiaux, aidant nos clients à réaliser leurs ambitions. »

Pour mettre les CCAÉ sur le marché, la Banque CIBC s'est associée à CIBC Mellon pour tirer parti de ses capacités opérationnelles à l'échelle mondiale et de son expertise en matière de services de garde, et à la Bourse NEO pour inscrire à sa cote les premiers CCAÉ, vu l'engagement continu de cette dernière envers l'innovation.

« Au cours de leurs premiers mois en bourse, les CCAÉ ont enregistré une croissance régulière, suscitant l'intérêt tant des investisseurs autonomes que des gestionnaires de portefeuille, a ajouté Jos Schmitt, président et chef de la direction de la Bourse NEO. Les investisseurs canadiens sont à la recherche de différentes stratégies de placement, et nous sommes heureux de nous associer de nouveau à la Banque CIBC pour élargir la gamme d'options et offrir une solution novatrice. »

Pour en savoir plus sur les CCAÉ, consultez le site https://cdr.cibc.com ou le site www.neo.inc/fr/services/mobilisation-d'actifs/certificats-canadiens-d'actions-étrangères.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de la Bourse NEO

La Bourse NEO est la bourse canadienne pour l'économie de l'innovation, réunissant des investisseurs et des agents de mobilisation de capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et axé sur les services. Pleinement opérationnelle depuis juin 2015, la Bourse NEO accorde la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation des titres cotés au Canada selon des règles équitables. La Bourse NEO est une bourse canadienne de premier rang et inscrit à sa cote uniquement des entreprises et des produits de placement à la recherche d'une bourse qui inspire confiance aux investisseurs, présente une bonne liquidité et est bien informée, tout en permettant d'accéder facilement aux données sur les marchés.

