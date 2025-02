Le nettoyant pour le corps Deep Moisture de Dove est muni de la toute première étiquette intelligente qui détecte l'eau très chaude pour favoriser l'hydratation de la peau et encourager l'adoption de meilleures habitudes sous la douche.

TORONTO, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Avec la chute du mercure en hiver, beaucoup comptent sur une douche brûlante pour se réchauffer - en particulier les nouveaux arrivants qui sont peu accoutumés au froid. Malheureusement, ce soulagement passager risque d'endommager la barrière d'hydratation de la peau et de la rendre rêche et fragile, spécialement pendant nos rudes hivers canadiens.

Deep Moisture de Dove (Groupe CNW/Dove Canada)

À l'avant-garde des soins et de l'hydratation de la peau, Dove a vu là une occasion d'aider les Canadiennes et Canadiens à faire de meilleurs choix pour leur peau en leur proposant le nouveau nettoyant pour le corps Deep Moisture avec capteur douche. La bouteille de ce nettoyant est spécialement conçue pour favoriser une peau d'apparence saine en attirant discrètement votre attention sur la température très chaude de l'eau pour vous aider à garder une peau naturellement hydratée et soyeuse au toucher.

Lorsque l'eau dépasse les 41 °C, la technologie de capteur douche de Dove affiche le message d'avertissement « TRÈS CHAUD » sur la bouteille pour inviter la personne à réduire la température à un niveau plus acceptable pour sa peau. Ce rappel simple, mais efficace, garantit le maintien d'une hydratation essentielle tout au long de la saison froide.

Le nettoyant pour le corps Deep Moisture avec capteur douche de Dove allie avec brio les avancées de la technologie avec les soins doux pour la peau qui font la renommée de Dove. Ce produit transforme une simple douche en une expérience incomparable grâce à sa bouteille qui contient des ingrédients doux pour la peau à l'intérieur et des conseils faciles à suivre à l'extérieur. Ce concept bien pensé donne un coup de pouce aux Canadiennes et Canadiens qui veulent adopter un rituel de soins aussi douillet que bon pour leur peau.

« Les soins de la peau vont au-delà des produits. Il faut donner aux Canadiennes et Canadiens les moyens de protéger leur hydratation cutanée en adoptant de bonnes habitudes, explique Divya Singh, cheffe des soins d'hygiène personnelle à Unilever Canada. Le capteur douche de Dove apporte une nouvelle dimension à la douche quotidienne en offrant une façon simple, mais efficace, de préserver la vitalité naturelle de la peau. Cette innovation témoigne de nos efforts soutenus visant à aider les Canadiennes et Canadiens à avoir une peau plus saine qui respire la confiance. »

En tant que nettoyant pour le corps le plus recommandé par les dermatologues, le nettoyant pour le corps Deep Moisture avec capteur douche de Dove fournit 24 h d'hydratation pour vous aider à vous sentir bien dans votre peau. Certifié sans cruauté animale par PETA et doux pour le microbiome, il est offert dans une bouteille en plastique 100 % recyclé qui en fait un choix avisé pour vous comme pour la planète.

Le nettoyant pour le corps Deep Moisture avec capteur douche de Dove est en vente exclusivement sur le site theushop.ca. Pour en savoir plus, visitez le www.dove.com/ca .

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 avec le lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au cœur de l'histoire de Dove; ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de soins les plus chéries des consommatrices et consommateurs du monde entier.

Dove a toujours trouvé l'inspiration auprès des femmes et s'engage depuis le début à leur proposer des soins de première qualité tout en faisant la promotion de la vraie beauté. Car pour Dove, la beauté s'applique à tout le monde. Surtout, elle doit être une source de confiance, non d'anxiété. La mission de Dove est d'encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis plus de 65 ans, Dove s'engage à élargir la notion étroite de beauté dans tout ce qu'elle entreprend. En vertu de la « promesse de vraie beauté de Dove », la marque fait le serment de :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans toute leur diversité, peu importe leur âge, leur taille, leurs origines, leur couleur de cheveux, leur type et leur style;

Montrer les femmes sous leur vrai visage, sans retouche numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées;

Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce à Dove pour l'estime de soi, le plus grand projet de sensibilisation du genre au monde.

À propos d'Unilever Amérique du Nord

Chef de file mondial des produits de beauté et de soins personnels, des produits d'entretien domestique et des aliments et boissons, Unilever commercialise des biens d'usage courant utilisés par plus de 3,4 milliards de consommateurs dans plus de 190 pays du monde. Comptant quelque 127 000 employés, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 59,6 milliards d'euros (données de 2023). Parmi ses grandes marques en Amérique du Nord, on compte Dove, Hellmann's, Vaseline, Degree, Axe, TRESemmé, Knorr, Magnum, Ben & Jerry's, Nutrafol, Liquid I.V., Paula's Choice et Dermalogica.

Pour plus d'information sur Unilever U.S. et son portefeuille de marques, visitez le www.unileverusa.com. Pour plus d'information sur Unilever Canada et son portefeuille de marques, visitez le www.unilever.ca.

