Doté de 100M$, Le Lab Excelles de BDC débute ses activités d'investissement en collaboration avec 25 partenaires de l'écosystème canadien

OTTAWA, ON, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Neuf mois après sa création, le Lab Excelles, une initiative unique en son genre dotée d'une enveloppe de 100 millions de dollars, est maintenant prêt à effectuer des investissements en capitaux propres et quasi-capitaux propres ainsi qu'à fournir de la formation et du soutien à au moins 100 entreprises ambitieuses dirigées par des femmes qui se sont engagées à trouver des solutions à certains de nos problèmes sociaux les plus urgents.

La première phase du Lab consistera à faire, aux côtés de 25 partenaires de partout au Canada, des co-investissements totalisant 35 millions de dollars dans des entreprises aux tout premiers stades de développement, au moment où elles ont le plus de difficultés à obtenir du financement.

« Les femmes entrepreneures sont sous-représentées et sous-financées, explique Sévrine Labelle, directrice générale, Lab Excelles. BDC veut changer la donne, et la façon la plus rapide et la plus percutante de le faire est de travailler avec des organisations qui se retroussent déjà les manches pour soutenir des entreprises émergentes à impact social dirigées par des femmes. Nous avons constaté que nous pourrions compléter leur expertise et leurs ressources, sans dupliquer ce qu'elles font déjà de manière exceptionnelle, et fournir à des entrepreneures émergentes le financement essentiel à la croissance de leur entreprise. »

Les 25 premiers partenaires qui co-investiront aux côtés de BDC sont des agents de changement pour les entreprises émergentes. Ce sont des accélérateurs, des incubateurs, des anges financiers ou des bureaux de gestion de patrimoine qui sont généralement les premiers à offrir du soutien et à faire des investissements. Ils ont été choisis en fonction de leurs antécédents en matière de soutien aux femmes entrepreneures ou de leur expertise en matière d'impact social, de leur capacité à fournir des ressources et à rejoindre les femmes là où elles se trouvent, y compris dans les communautés moins bien servies.

« En travaillant ensemble, notre objectif est de nous assurer que chaque entreprise est entourée d'un consortium solide de partenaires. Ceux-ci s'engagent à faire en sorte que chaque entreprise dispose des capitaux et des ressources nécessaires pour réussir financièrement et produire l'impact social positif prévu, a ajouté Sévrine Labelle. Finalement, le Lab Excelles permettra de former un bassin de futures leaders qui redéfiniront ce à quoi ressemble le succès en investissement et en entrepreneuriat. »

Afin d'offrir le plus de soutien possible aux femmes entrepreneures, le Lab cherche également des occasions d'investissement non traditionnelles afin de réunir des investisseuses et investisseurs et des partenaires. Les concours de présentations sont un exemple de la façon dont le Lab attire un plus grand nombre d'investisseuses et d'investisseurs. Au Startupfest de Montréal, Ora Medical a remporté le prix de 100 000 $ pour les femmes en technologie remis par The Firehood. Le Lab Excelles de BDC a offert de donner un montant équivalent au prix et à tout investissement provenant des participantes et participants à l'événement. Cela a permis à Sarah Lambert, la cofondatrice et directrice générale d'Ora Medical, de repartir avec des engagements de plus de 300 000 $.

« Obtenir du financement avec les conditions du marché actuel requiert l'appui d'un écosystème complet. Il est encourageant de constater que notre écosystème encourage et soutient de plus en plus les fondatrices. Des initiatives comme celles du Lab Excelles et The Firehood permettent de bâtir une société où les femmes sont mieux représentées, ajoute Sarah Lambert. De plus, l'appui de BDC, un investisseur institutionnel de renom, permet d'ajouter de la notoriété au projet et de créer de nouvelles opportunités. C'est grâce à cet effort collectif que nous allons bientôt clôturer notre ronde de financement d'amorçage. »

BDC consacrera 35 millions de dollars à la première phase du Lab. Pour être admissible, une entreprise doit être dirigée par une femme, avoir l'intention de générer un impact positif mesurable lié à des objectifs de développement durable des Nations Unies (tels que la sécurité alimentaire et l'agriculture responsable, la santé et le bien-être, l'éducation, la réduction des inégalités, ainsi que la consommation et la production responsables), être en recherche active d'investissement et sélectionnée par un des partenaires du Lab Excelles.

Axé sur la collaboration, le Lab va expérimenter et s'adapter afin de trouver de nouvelles façons d'offrir du soutien en fonction des besoins des entreprises dirigées par des femmes. La deuxième phase s'appuiera sur les apprentissages tirés de la première phase et sur la rétroaction continue de partenaires et de femmes entrepreneures.

Le Lab Excelles fait partie de la plateforme Excelles de BDC. Annoncée à l'automne 2022, cette plateforme d'investissement dotée d'une enveloppe de 500 millions de dollars est la plus importante en son genre au monde. Elle est dédiée à soutenir des entreprises dirigées par des femmes et comprend trois composantes : le Fonds Excelles, de 300 millions de dollars, une enveloppe d'investissement indirect de 100 millions de dollars et le Lab Excelles, de 100 millions de dollars.

Partenaires du Lab Excelles :

The51 Women's Equity Lab The Firehood SheBoot Raven Indigenous Capital Partners Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM) YSpace, Université York DMZ Genesis Centre Anges Québec Evol Spring Activator Good & Well Cycle Momentum MaRS Discovery District University of Toronto Entrepreneurship Le Centech Yukonstruct Zu Esplanade Québec Startup TNT Programme de l'accélérateur de sécurité et de mieux-être communautaire TELUS Propel Front Row Ventures (FRV) Volta

