Donner une chance, un jour à la fois : TAPAJ s'étend partout au Québec

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, était présente à La Piaule Centre-du-Québec ce matin où elle a annoncé le déploiement du travail alternatif payé à la journée à travers les régions.

TAPAJ Québec (Travail Alternatif Payé à la Journée Québec) accrédite et accompagne des organismes communautaires de première ligne désireux d'adopter le programme TAPAJ. Grâce à un nouveau soutien financier du gouvernement, leur équipe assurera une implantation structurée, cohérente et durable du programme dans 16 régions administratives du Québec. Ce faisant, le nombre de participants au programme devrait passer de 1 000 à 5 500 personnes d'ici 2029.

Une solution concrète pour aider les personnes en grande précarité

Le programme TAPAJ est une innovation québécoise qui répond aux enjeux d'inclusion des personnes en situation d'itinérance ou de marginalisation. Par des expériences professionnelles qui n'engagent pas les participants dans la durée, les « TAPAJeurs » se réinsèrent peu à peu dans leur communauté en travaillant au coude-à-coude avec un intervenant.

Le principe repose sur le développement de partenariats auprès des employeurs d'un territoire donné, tels les municipalités, les entreprises, les organismes communautaires et publics. Ces organisations déboursent de l'argent pour permettre aux TAPAJeurs et à leurs intervenants accompagnateurs d'effectuer des tâches dans le cadre de plateaux de travail formateurs et rémunérés.

Le travail comme outil d'inclusion

Au-delà du revenu généré pour les personnes participantes, le travail alternatif constitue un véritable outil d'intervention. Les activités proposées permettent un rapprochement entre les personnes vulnérables, les intervenants communautaires et les diverses organisations d'une communauté. Elles favorisent la création de liens et la reprise de confiance chez les personnes isolées, en plus de leur ouvrir la porte vers les services.

Le travail ponctuel devient ainsi un moyen privilégié pour améliorer la santé des TAPAJeurs, stabiliser leur parcours de vie et les guider vers une sortie de la grande précarité.

Citations

« Derrière chaque parcours marqué par la précarité se trouve une personne dotée de potentiel, de talents et d'une volonté d'avancer. Le programme TAPAJ offre bien plus qu'un revenu à la journée, il permet aux participants de reprendre confiance, d'accomplir des tâches utiles pour leur communauté et de franchir une première étape vers plus de stabilité. Je suis fière de soutenir une telle initiative aussi humaine et concrète, qui redonne du pouvoir d'agir aux personnes les plus vulnérables de notre société et qui nous aide, collectivement, à bâtir un Québec plus inclusif. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Au Centre-du-Québec, nous croyons fermement aux solutions de proximité portées par des organismes qui connaissent intimement leur milieu et qui agissent en partenariat. Le programme TAPAJ constitue un exemple concret d'une approche humaine qui crée des liens et favorise une réelle inclusion sociale des personnes en situation de grande précarité socioéconomique. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond Bois-Francs

« Chaque personne peut contribuer de façon positive à sa communauté. Parce que la précarité peut prendre plusieurs visages, tendre la main par l'entremise du programme TAPAJ représente un geste concret vers une société plus unie et solidaire. Je salue tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration de ce programme. »

André Lamontagne, député de Johnson

« Dans la MRC de Drummond, la question de l'itinérance s'est imposée comme une priorité incontournable. À travers le PHARE, notre instance stratégique en développement des communautés, nous avons clairement exprimé notre volonté de prendre à bras-le-corps cet enjeu et de proposer des actions et des solutions concrètes. Dans ce contexte, une initiative comme TAPAJ prend tout son sens. »

Natacha Tessier, Préfète suppléante de la MRC de Drummond et Présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec

« Grâce à ce soutien, nous pouvons accompagner encore plus d'organismes et accroître la portée de TAPAJ partout au Québec. Chaque jour, nous voyons des personnes en grande précarité retrouver l'espoir, créer des liens et reprendre le contrôle de leur vie. Pour que cette transformation se poursuive, il est essentiel de continuer de s'engager pleinement envers le milieu communautaire, qui demeure au cœur de ces réussites. Ce déploiement provincial, c'est une avancée collective pour un Québec plus humain et plus inclusif. »

Julie Laflamme‑Desgroseilliers, directrice générale de TAPAJ Québec

« Le programme TAPAJ s'inscrit vraiment en cohérence avec notre mission d'accompagnement, que nous poursuivons depuis plus de quarante ans à Drummondville. Nous croyons en l'importance de créer des occasions porteuses de sens pour les personnes en situation de rupture sociale. C'est dans cet esprit que ce programme viendra compléter nos services de centre de jour et de travail de rue dans la communauté. »

Francis Lacharité, directeur général La Piaule

Faits saillants

Un soutien financier de 1 578 349 $ est attribué à TAPAJ Québec dans le cadre de la mesure 3.1.2.2 - Bonifier le soutien financier à des initiatives porteuses en matière de pauvreté du Plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029 : Mobiliser. Accompagner. Participer . Cette aide s'inscrit dans la volonté du gouvernement de soutenir des projets qui permettent d'agir concrètement sur les causes et les conséquences de la précarité.

. Cette aide s'inscrit dans la volonté du gouvernement de soutenir des projets qui permettent d'agir concrètement sur les causes et les conséquences de la précarité. Selon TAPAJ Québec, près de la moitié des personnes jointes par le programme n'ont pas de diplôme d'études secondaires, 51 % ont déjà été suivies par la Direction de la protection de la jeunesse et près du tiers vit sans domicile fixe. Malgré des parcours parfois marqués par des enjeux judiciaires et de santé mentale, une proportion comparable participe au programme depuis plus de deux ans, ce qui témoigne de la stabilité que favorise cette approche novatrice.

Dans le cadre de l'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale, soutenue par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale grâce au Fonds québécois d'initiatives sociales, une aide financière de 342 140 $ a été attribuée à La Piaule Centre-du-Québec pour soutenir le projet TAPAJ à Drummondville. Cette aide s'inscrit dans les priorités du plan stratégique territorial de la MRC de Drummond porté par le PHARE, l'instance territoriale de concertation en développement social.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Isabelle Huiban, Responsable aux communications, TAPAJ Québec, Tél.: 514 222-4307, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]