Avis aux médias - Annonce concernant les locaux des organismes communautaires au Québec

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, procédera à une annonce au sujet de l'immobilier dans le milieu communautaire au Québec.

À cette occasion, elle sera accompagnée de la présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, Tasha Lackman, du directeur Finance sociale de la Fondation Lucie et André Chagnon, Jérôme Lacasse, du directeur général de la Fiducie du Chantier de l'économie sociale, Philippe Garant, et de la directrice générale du Collectif 1745, Catherine Franzidis.

Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Date :

Mardi 12 mai 2026 Heure :

10 h Lieu : Québec (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)





Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source: Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]