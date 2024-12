QUÉBEC, le 3 déc. 2024 /CNW/ - C'est avec une immense fierté que Québecor annonce aujourd'hui avoir remis un don de 10 millions de dollars à la Fondation du CHU de Québec dans le cadre de sa campagne visant à amasser 60 M$ pour le nouveau complexe hospitalier (NCH). Cet engagement majeur représente la plus grande contribution corporative philanthropique conclue auprès de la Fondation depuis sa création en 2013.

Le dévoilement de cette entente historique a été fait ce matin au Centre intégré de cancérologie du CHU de Québec-Université Laval (CHU) par Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Francis Morin, président et chef de la direction par intérim de la Fondation du CHU de Québec, et Martin Beaumont, président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval, ainsi qu'en présence de Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec et de Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec.

Un soutien sous différents volets

L'engagement de Québecor se déclinera sous différents volets : le financement de l'IRM-Linac, un équipement de radiothérapie novateur et unique pour améliorer l'efficacité et la précision des traitements du cancer, le soutien à divers projets d'humanisation des soins ainsi qu'une implication dans deux activités importantes de la Fondation, à savoir le Bal de la Fondation et sa campagne annuelle pour soutenir la lutte au cancer du sein.

En guise de reconnaissance du don offert à la Fondation, le Centre intégré de cancérologie du NCH portera le nom « Centre intégré de cancérologie Pierre-Péladeau », en l'honneur du fondateur de Québecor, pour qui le soutien à sa communauté était une priorité.

Citations

« En fondant Québecor, Pierre Péladeau a instauré au sein de l'entreprise une culture d'engagement qui continue encore aujourd'hui d'être au cœur de nos actions et de notre volonté de participer à l'enrichissement de notre société. En remettant ce don de 10 M$ à la Fondation du CHU de Québec, nous sommes fiers de soutenir le plus important centre de cancérologie au Québec qui joue un rôle primordial pour les patientes et les patients de la Capitale-Nationale et de l'est du Québec. Savoir que ce centre portera le nom de mon père est une grande source de fierté et une façon significative d'honorer sa mémoire. » - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

« Je remercie Québecor et monsieur Péladeau pour cet apport inestimable, qui marque un tournant significatif pour la Fondation dans le financement privé du NCH. L'appui de ce pilier québécois du milieu des affaires encourage la Fondation à poursuivre sa mission : permettre au CHU de faire l'extraordinaire. Cette contribution nous permettra de financer des appareils de pointe, de réaliser des projets d'humanisation des soins ainsi que plusieurs activités de la Fondation. Elle nous donnera la chance d'offrir le meilleur de la santé à la population ! » - Francis Morin, président et chef de la direction par intérim de la Fondation du CHU de Québec

« L'apport de la Fondation et de ses généreux partenaires comme Québecor nous permet de toujours mettre la barre de plus en plus haute en termes de qualité et d'humanisation des soins aux patients, d'acquérir des équipements de pointe et de propulser notre grand projet du nouveau complexe hospitalier. Un immense merci pour ce don majeur qui sera un levier important pour nous appuyer dans notre volonté d'avoir de l'impact sur la santé et d'inspirer le changement. » - Martin Beaumont, président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval

« C'est avec une immense gratitude que j'accueille ce geste de générosité de Québecor, qui témoigne de son engagement profond envers la santé et, particulièrement, la lutte contre le cancer. Ce soutien s'inscrit parfaitement dans la vision de notre gouvernement de continuer à mobiliser les partenaires pour renforcer le système de santé et améliorer son accessibilité au bénéfice des Québécoises et des Québécois, comme énoncé dans le Plan santé. Je renouvelle mes remerciements à Québecor et invite d'autres partenaires à se joindre à cet effort collectif pour un avenir en meilleure santé. » - Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

« L'engagement de Québecor envers la Fondation du CHU fera une différence significative dans la réalisation de projets de qualité et l'amélioration des soins dans notre communauté. Je salue cette grande générosité, qui bonifiera la qualité de vie des citoyens de la Capitale-Nationale. » - Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Ce don extrêmement généreux de Québecor permettra au CHU de continuer de se démarquer comme leader en cancérologie, offrant des soins hautement distingués aux Québécois. Les citoyens de la Ville de Québec traversant cette difficile période de leur vie pourront compter sur ce centre d'envergure pour des traitements, mais aussi de l'accompagnement d'une immense qualité. » - Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communications intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à la clientèle, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents. Québecor (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

À propos de la Fondation du CHU de Québec

Chef de file philanthropique performant, influent et innovant, la Fondation du CHU de Québec fait la différence pour la santé des gens, de la naissance à la fin de vie, en appuyant financièrement l'humanisation des soins de santé du plus grand complexe de soins spécialisés au Québec afin qu'il puisse offrir une meilleure qualité des services médicaux et qu'il contribue à la recherche et à l'enseignement tout en restant à la fine pointe des innovations technologiques.

