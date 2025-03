Plus d'un parent sur deux estime que son enfant a du mal à se déconnecter des écrans

QUÉBEC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Plus de la moitié (55 %) des parents du Québec estiment que leur enfant a de la difficulté à se déconnecter d'Internet et de contenus consommés en ligne. C'est ce que révèle la plus récente enquête NETendances intitulée « Famille numérique » publiée aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique (ATN) de l'Université Laval.

Près de la moitié des enfants qui utilisent les réseaux sociaux y consacrent au moins trois heures par jour

Parmi les 49 % d'enfants de 6 à 17 ans qui utilisent les réseaux sociaux, 45 % y consacrent trois heures ou plus chaque jour, selon leurs parents. L'enquête révèle aussi que 30 % des parents dont l'enfant fait usage des réseaux sociaux admettent ne pas être en mesure d'estimer le temps que leur enfant passe quotidiennement sur ces plateformes.

Les règles parentales sur le temps d'écran s'estompent avec l'âge

Une majorité de parents (59 %) applique des règles pour encadrer le temps que leur enfant peut passer sur Internet. Ces restrictions diminuent toutefois avec l'âge : elles concernent 77 % des jeunes âgés de 6 à 12 ans contre seulement 38 % des jeunes âgés de 13 ans à 17 ans.

L'adoption du téléphone intelligent en hausse chez les jeunes de 13 à 17 ans

Une importante majorité (93 %) des jeunes âgés de 13 à 17 ans utilisent un téléphone intelligent en 2024, une augmentation de 7 points de pourcentage par rapport à l'année précédente (86 %). L'appareil le plus souvent utilisé par les enfants de 6 à 12 ans est la tablette électronique (70 %), alors que 63 % des enfants de cette tranche d'âge font usage du téléphone intelligent.

Le numérique devrait occuper plus de place à l'école, selon un tiers des parents

Quelque 34 % des parents estiment que le numérique devrait occuper davantage de place à l'école. Les pères sont plus enclins à soutenir une intégration accrue du numérique en milieu scolaire, avec 45 % d'entre eux en faveur, comparativement à 25 % des mères. L'âge des parents influence également cette perception : 38 % des parents de moins de 45 ans souhaitent une présence renforcée des technologies numériques à l'école, contre 26 % des parents âgés de 45 ans et plus.

https://transformation-numerique.ulaval.ca/wp-content/uploads/2025/03/netendances24-famille-numerique.pdf

À propos de NETendances 2024

L'enquête NETendances brosse depuis plus de 20 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2024 est réalisé grâce au soutien financier d'Hydro-Québec, du gouvernement du Québec, de Promutuel Assurance ainsi qu'avec la collaboration de BIP Recherche.

À propos de l'Académie de la transformation numérique (ATN)

L'Académie de la transformation numérique (ATN) a été créée dans le but de répondre aux besoins des ministères, des organisations publiques et des municipalités en matière de transformation numérique. Née d'un partenariat entre l'Université Laval et le gouvernement du Québec, l'ATN permet à ces organisations d'assumer un véritable rôle de leader du numérique et de soutenir leur personnel dans l'acquisition de connaissances et le développement de compétences et de savoir-être pour relever les défis de cette grande transformation. Par son adéquation unique entre l'emploi, la recherche et la formation, l'ATN positionne l'humain au cœur de sa démarche et est engagée dans le développement d'une culture durable du numérique et en exerçant un rôle de premier plan dans l'évolution des talents et, plus globalement, de la société.

