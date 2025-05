Les trois quarts des internautes du Québec ont réduit ou cessé leurs achats en ligne auprès de marchands américains

QUÉBEC, le 8 mai 2025 /CNW/ - Près de trois internautes du Québec sur quatre (73 %) affirment avoir réduit ou cessé leurs achats en ligne auprès de marchands américains. C'est ce que révèlent des données recueillies en mars dernier par l'Académie de la transformation numérique (ATN) de l'Université Laval et rendues publiques aujourd'hui dans le cadre de sa plus récente enquête NETendances intitulée « Commerce en ligne ».

Des signes de boycott envers Amazon

Selon les données recueillies entre le 13 et le 30 mars auprès d'environ un millier d'internautes du Québec, 17 % des répondantes et répondants déclarent avoir boycotté la plateforme d'achats en ligne Amazon, alors que 32 % mentionnent avoir réduit leurs achats sur cette dernière. Quelque 9 % des adultes du Québec indiquent également avoir mis fin à leur abonnement à Amazon Prime. « Nous pouvons ainsi estimer que la proportion d'adultes abonnés à Amazon Prime est passée de 38 % en janvier 2024 à 29 % en mars 2025 », indique la responsable des enquêtes NETendances à l'ATN, Astrid Alemao.

Les sites d'importation chinois gagnent du terrain

L'enquête révèle également qu'en 2024, environ 40 % des cyberacheteuses et cyberacheteurs québécois ont effectué des achats sur des sites d'importation directe de Chine tels que Temu, Shein, Wish ou AliExpress. Temu se hisse au 2ᵉ rang des marchands en ligne les plus utilisés au Québec (25 %), loin derrière Amazon (85 %) mais devançant les plateformes des entreprises Walmart (24 %), Shein (21 %), AliExpress (8 %) et Wish (5 %).

Les données recueillies permettent de constater que les cyberacheteuses (50 %) magasinent nettement plus que les cyberacheteurs (30 %) sur ces plateformes, qui séduisent tout particulièrement le groupe d'âge des 18-34 ans (53 %). Les bas prix sont la principale motivation invoquée par 81 % des cyberacheteuses et cyberacheteurs qui ont l'intention de magasiner sur un site d'importation directe depuis la Chine. « Ces plateformes déploient des stratégies très efficaces pour maximiser les achats et fidéliser leur clientèle, notamment par l'utilisation d'algorithmes personnalisés, de mécaniques de ludification et de promotions constantes, souligne Astrid Alemao. À terme, il est légitime de se demander si les consommatrices et consommateurs réalisent réellement des économies. »

La livraison gratuite au cœur des attentes

Après le prix (42 %), la livraison gratuite arrive au 2ᵉ rang des critères déterminants pour choisir un marchand en ligne (35 %). C'est aussi la principale raison d'adhérer à un programme de fidélité (65 %). Au total, 80 % des cyberacheteuses et cyberacheteurs adoptent des stratégies pour réduire ou éviter les frais de livraison, notamment en complétant leur panier pour atteindre le seuil de gratuité (48 %) ou en choisissant exclusivement des marchands offrant la livraison gratuite (43 %).

Consultez les résultats détaillés et les infographies de l'enquête : https://transformation-numerique.ulaval.ca/wp-content/uploads/2025/04/netendances24-commerce-en-ligne.pdf

À propos de NETendances 2024

L'enquête NETendances dresse depuis plus de 20 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2024 est réalisé grâce au soutien financier d'Hydro-Québec, du gouvernement du Québec, de Promutuel Assurance ainsi qu'avec la collaboration de BIP Recherche.

À propos de l'Académie de la transformation numérique (ATN)

L'Académie de la transformation numérique (ATN) a été créée dans le but de répondre aux besoins des ministères, des organisations publiques et des municipalités en matière de transformation numérique. Née d'un partenariat entre l'Université Laval et le gouvernement du Québec, l'ATN permet à ces organisations d'assumer un véritable rôle de leader du numérique et de soutenir leur personnel dans l'acquisition de connaissances et le développement de compétences et de savoir-être pour relever les défis de cette grande transformation. Par son adéquation unique entre l'emploi, la recherche et la formation, l'ATN positionne l'humain au cœur de sa démarche et est engagée dans le développement d'une culture durable du numérique en exerçant un rôle de premier plan dans l'évolution des talents et, plus globalement, de la société.

