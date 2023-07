Dix ans après la tragédie de Lac-Mégantic - Le gouvernement honore la mémoire des 47 victimes et invite les Québécois à se souvenir

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Mégantic, M. François Jacques, ont participé plus tôt aujourd'hui à une messe commémorative pour honorer la mémoire des 47 victimes de la tragédie de Lac-Mégantic, survenue il y a 10 ans. Ils tenaient également à rendre hommage à la force et au courage exceptionnels des familles et des proches des victimes à travers cette épreuve.

Lors de cette cérémonie tenue à l'église Sainte-Agnès de Lac-Mégantic, ils ont uni leur voix et celle du gouvernement du Québec à celle de tous les Québécois pour souligner la solidarité, la générosité et la résilience des Méganticois. Ils ont aussi remercié tous ceux qui ont participé aux efforts de rétablissement de la communauté au cours des 10 dernières années.

À l'instar des dignitaires et des citoyens présents, M. François Legault, Mme Geneviève Guilbault, Mme Andrée Laforest, M. François Bonnardel et M. François Jacques ont profité de cet instant pour se recueillir et offrir des gerbes de fleurs à la mémoire des victimes. Ils ont également réitéré le soutien et la mobilisation du gouvernement en appui à la population de Lac-Mégantic afin de poursuivre la reconstruction et la relance de la Ville.

Citations

« Le 6 juillet 2013, tout le Québec était en deuil face au drame de Lac-Mégantic, qui a coûté la vie à plusieurs victimes et bouleversé toute la région. Dix ans plus tard, on se souvient de cette catastrophe. Au nom de la nation québécoise, je veux rendre hommage à tous les disparus, aux Méganticois qui se sont relevés après cette tragédie et à tous ceux qui les ont appuyés à la suite de ce drame. Je veux aussi souligner les efforts exceptionnels de la population et des gouvernements du Québec et du Canada pour rebâtir Lac-Mégantic. Rappelons-nous le passé pour construire un plus bel avenir pour Lac-Mégantic et ses habitants. »

François Legault, premier ministre du Québec

« C'est dans les moments les plus sombres que notre résilience et notre solidarité se révèlent. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des victimes, mais aussi le courage des survivants de la tragédie de Lac-Mégantic. À travers ce drame, symbole même de notre capacité à surmonter les épreuves, nous avons transformé la douleur en force et la tristesse en espoir. Les membres de cette communauté nous ont fait la démonstration qu'en se serrant les coudes, on peut non seulement reconstruire une ville, mais aussi des liens profonds et humains. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Dix ans se sont écoulés depuis cette nuit où des Méganticois ont tragiquement disparu. Ce fut un réveil brutal pour les Québécois. Nous pouvons imaginer toute la souffrance, la détresse et la tristesse que pouvaient ressentir leurs proches, leurs familles ainsi que la communauté. Les jours, les semaines, les mois et même les années qui ont suivi ont été chargés d'émotion, de larmes et de défis. Aujourd'hui, il est essentiel de se rappeler et de rendre hommage à tous ceux qui ont été touchés par ce drame. Il est également primordial de mettre en évidence l'effort collectif qui a permis de reconstruire des vies, de reconstruire la communauté. Grâce à cet effort, les citoyens peuvent maintenant vivre un peu de quiétude et bénéficier d'un milieu de vie plus dynamique. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Il y a 10 ans, le centre-ville de Lac-Mégantic a été complètement soufflé, emportant d'innocentes victimes. Nous pouvons imaginer le traumatisme que cela a causé au sein de la population méganticoise. Tout le monde en a souffert; le Québec en a souffert. Aujourd'hui, il est primordial de nous recueillir afin de nous rappeler ces hommes et ces femmes qui ne sont plus. Les commémorations sont aussi l'occasion de mettre en lumière le dévouement, le courage et la solidarité incroyables dont ont fait preuve ces héros qui étaient sur la ligne de front pour éteindre le brasier, pour sécuriser les lieux et, surtout, pour protéger et soutenir les survivants. Prenons aussi le temps de souligner tout le travail accompli sur le terrain pour rebâtir Lac-Mégantic de façon sécuritaire pour la population. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de l'Estrie

« En ce jour, nous nous réunissons pour commémorer un événement tragique qui a profondément marqué notre communauté, celui du 6 juillet 2013. Cette nuit sombre et dévastatrice restera à jamais gravée dans nos mémoires. La commémoration d'une tragédie est un moment à la fois solennel et essentiel. C'est une occasion de se rappeler ceux qui ont été emportés trop tôt, de reconnaître leur valeur humaine et leur contribution à notre communauté et d'exprimer notre solidarité envers les survivants. Aujourd'hui, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui nous ont soutenus et aidés; votre compassion et votre dévouement sont source d'inspiration. Que cette commémoration nous rappelle l'importance de la solidarité, de la sécurité et du respect mutuel. Que les souvenirs de cette nuit nous guident dans notre quête de justice et de réconciliation. À la mémoire des victimes, nous poursuivons notre engagement à construire un avenir meilleur pour tous les citoyens. »

François Jacques, député de Mégantic

SOURCE Cabinet du premier ministre

