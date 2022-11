Divya Mehra remporte le prestigieux Prix Sobey pour les arts 2022 de 100 000 $ destiné aux artistes visuels du Canada

OTTAWA, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Le nom de la lauréate du Prix Sobey pour les arts 2022, l'un des prix les plus prestigieux dans le domaine des arts visuels au Canada et dans le monde, a été annoncé hier soir lors d'une cérémonie au Musée des beaux-arts du Canada. Divya Mehra a remporté le prix de 100 000 dollars canadiens, tandis que les quatre autres finalistes -- Krystle Silverfox, Azza El Siddique, Stanley Février, et Tyshan Wright -- ont reçu des prix de 25 000 dollars chacun. Le prix bénéficie du généreux soutien de la Fondation Sobey pour les arts.

« Au nom du conseil d'administration de la Fondation Sobey pour les arts, je félicite Divya Mehra, la gagnante de cette année, ainsi que les 25 artistes de la longue liste qui ont participé au Prix Sobey pour les arts 2022 », s'est réjoui Bernard Doucet, directeur général de la Fondation Sobey pour les arts. « C'est pour nous un honneur de célébrer le travail, la démarche et la créativité d'un groupe d'artistes aussi dynamique, et j'espère que ce prix contribuera à créer des liens entre leurs visions créatrices et les publics du Canada et du monde. »

« Nous nous joignons à notre partenaire, la Fondation Sobey pour les arts, pour célébrer Divya Mehra, gagnante du Prix Sobey pour les arts 2022 », a déclaré Angela Cassie, directrice générale par intérim du Musée des beaux-arts du Canada. « Nous remercions tous les artistes incroyables qui ont créé des expériences dynamiques et permis de nouvelles façons de nous voir et de voir nos diverses histoires. Je remercie les jurés pour leur délibération réfléchie et pour avoir apporté leur expertise à ce processus. »

« Le jury a trouvé que le travail de Divya Mehra était tout à fait opportun et sophistiqué dans sa façon d'aborder les systèmes de représentation, de production et d'autorité culturelles. Indépendamment de tout support spécifique, l'impact de la pratique de Mehra va au-delà des concepts établis de l'art. Son approche se définit par un esprit vif, une allure ludique désarmante et une attention particulière au langage et à l'esthétique. Ses explorations les plus récentes se tournent vers les questions de rapatriement, de propriété et de modes de consommation culturelle qui impliquent fondamentalement les institutions et leurs publics », a indiqué Jonathan Shaughnessy, directeur des initiatives en conservation au MBAC et président du jury du Prix Sobey pour les arts 2022.

« C'est vraiment surréaliste d'exposer au Musée des beaux-arts du Canada aux côtés de quatre praticiens culturels exceptionnels et inspirants de tout le pays. C'est un honneur de recevoir ce prix et je suis très reconnaissante que ma pratique soit reconnue de cette façon », a déclaré Divya Mehra.

Représentant la région des Prairies et du Nord, Divya Mehra, gagnante du Prix Sobey pour les arts 2022 a été choisie par un jury composé de conservatrices et conservateurs d'expérience de tout le pays, complété par un homologue de l'étranger, qui ont présélectionné 25 artistes à raison de cinq pour chacune des régions désignées du Canada. Un(e) artiste de chaque région a ensuite été choisi(e) comme finaliste, afin d'assurer une représentation des pratiques artistiques contemporaines de l'ensemble du pays.

Divya Mehra incorpore des artéfacts trouvés et des objets prêts à l'emploi comme signifiants actifs de la résistance dans une multitude de formes, dont la photo, la vidéo, le cinéma, la sculpture, l'estampe, le dessin, la performance, l'installation et la publicité. Ses œuvres servent de rappels des réalités difficiles du déplacement, de la perte, de la neutralité et de l'oppression.

Parmi ses projets récents, mentionnons From India to Canada and back to India (There is nothing I can possess which you cannot take away) [De l'Inde au Canada et de retour en Inde (Je ne peux rien posséder que vous ne puissiez pas m'enlever)], 2020, où la recherche de Mme Mehra pour l'exposition a donné lieu au rapatriement et à l'aliénation institutionnelle d'un artéfact pillé en Inde. Mme Mehra est titulaire d'une maîtrise en beaux-arts de la Columbia University.

Le jury du Prix Sobey pour les arts 2022 réunissait les personnes suivantes :

Rui Mateus Amaral , Conservateur adjoint, Museum of Comptemporary Art Toronto

, Conservateur adjoint, Museum of Comptemporary Art Toronto John Hampton , Directeur général de la Mackenzie Art Gallery

, Directeur général de la Elliott Ramsey , Conservateur, The Polygon Gallery

, Conservateur, The Polygon Gallery Laura Ritchie , Directrice, MSVU Art Gallery

, Directrice, MSVU Art Gallery Cheryl Sim , Directrice générale et commissaire, Fondation PHI Foundation pour l'art contemporain

, Directrice générale et commissaire, Fondation PHI Foundation pour l'art contemporain Franklin Sirmans , Directeur, Pérez Art Museum Miami

Les œuvres des cinq artistes finalistes au Prix Sobey pour les arts 2022 -- y compris la gagnante -- font actuellement l'objet d'une vibrante exposition au Musée des beaux-arts du Canada, qu'on peut visiter jusqu'au 12 mars 2023.

À propos du Prix Sobey pour les arts

Reconnu mondialement comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains, le Prix Sobey pour les arts est un catalyseur qui propulse la carrière d'artistes canadiens de tous âges grâce à un soutien financier, une exposition mettant en valeur les pratiques des cinq artistes finalistes, ainsi qu'une reconnaissance nationale et internationale.

Présenté chaque année, le Prix Sobey pour les arts offre une reconnaissance financière importante et la somme de 400 000 $ est répartie entre les 25 artistes de la longue liste : 100 000 $ pour la ou le gagnant.e, 25 000 $ pour les quatre finalistes de la courte liste et 10 000 $ chacun pour les artistes de la longue liste.

Un jury de conservateurs expérimentés, dont un juré international, sélectionne 25 artistes parmi les candidatures soumises -- cinq de chaque région désignée du Canada -- pour la longue liste. Un.e artiste de chaque région est ensuite sélectionné.e par le jury pour la courte liste. La ou le lauréat.e du Prix Sobey pour les arts 2022 sera annoncé.e lors d'une célébration organisée au Musée des beaux-arts du Canada le 16 novembre 2022. L'exposition est présentée avec le soutien de la Fondation Sobey pour les arts.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #Ankose #ToutEstRelié #EverythingIsConnected.

À propos de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 dans le but de perpétuer l'œuvre du regretté Frank H. Sobey, chef d'entreprise reconnu et grand collectionneur d'art canadien. La Fondation poursuit le travail qu'il a entrepris en conservant des œuvres représentatives de l'art canadien du 19e et du 20e siècle. Le Prix Sobey pour les arts, lancé par la Fondation, a eu lieu en 2002, 2004, 2006 avant de devenir annuel en 2007.

