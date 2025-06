DIVERSIFICATION DES MARCHÉS : DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES DE PLUS EN PLUS PRÉSENTES EN EUROPE

PARIS, le 13 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion du salon VivaTech 2025 à Paris, le premier ministre du Québec, M. François Legault, et Investissement Québec International confirment que quatre entreprises québécoises ont franchi des étapes importantes pour la diversification de leurs marchés grâce à la signature d'ententes commerciales, soit CYBERDEFENSE AI, LexRock AI, RegenEau et Hypertec.

D'une part, CYBERDEFENSE AI signe un protocole d'entente avec Simnet et Blueteam pour déployer sa solution de cybersécurité basée sur l'IA auprès des municipalités et des institutions de santé publique allemandes.

D'autre part, LexRock AI s'associe à Exaion, filiale du groupe EDF (Électricité de France), pour déployer sa technologie d'intelligence documentaire, LR Studio, en France et à l'échelle européenne.

Ensuite, dans le cadre d'une collaboration Québec-France, RegenEau et Engie Solutions, par le biais de sa filiale CIEC, implantent un système innovant de récupération et de recyclage de la chaleur des eaux usées, contribuant ainsi à la transition énergétique et à l'efficacité thermique des systèmes mécaniques du bâtiment.

Enfin, Hypertec, 5C et Together AI annoncent un important projet d'expansion en Europe visant le déploiement de 2 GW en centres de données durables à haute densité, conçus pour les infrastructures en intelligence artificielle. Ce projet, qui représente des investissements de 5 milliards de dollars en capitaux privés, s'inscrit dans la continuité de leurs réalisations en Amérique du Nord, où 8 GW sont déjà en développement.

Dans le contexte économique actuel, les entreprises québécoises doivent plus que jamais diversifier leurs marchés à travers le monde en établissant ou en consolidant des partenariats d'affaires avec des collaborateurs internationaux. C'est essentiel pour assurer la compétitivité du Québec et propulser son économie aujourd'hui et demain.

Citations :

« Le Québec a tout pour réussir à l'international, et ces ententes démontrent que nos entreprises ont ce qu'il faut pour faire leur place en Europe dans des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'efficacité énergétique et les infrastructures numériques. On va continuer de soutenir nos entreprises pour conquérir de nouveaux marchés. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Ces quatre entreprises ont compris toute l'importance d'assurer ou d'accroître leur présence en Europe, qui offre des possibilités énormes pour le développement de marchés prometteurs. Grâce à elles, le Québec peut rayonner au-delà de ses frontières et prouver quel partenaire stratégique il est pour la réalisation de projets d'envergure. Toutes mes félicitations pour cette belle ascension en sol européen! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Québec bénéficie d'un accord de libre-échange qui ouvre aux entreprises québécoises les portes du marché européen et de ses importantes occasions d'affaires, et Investissement Québec International travaille à favoriser les mises en relation avec les acheteurs du vieux continent. Les ententes commerciales annoncées aujourd'hui témoignent de la pertinence de notre action, mais aussi de la capacité du Québec à tirer profit de ces salons internationaux pour générer des retombées concrètes pour notre économie. »

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

À propos :

CYBERDEFENSE AI est une entreprise de cybersécurité proposant une plateforme intelligente V3 qui détecte de manière autonome les anomalies, bloque les attaques et réagit en temps réel.

LexRock AI, spécialisée en intelligence artificielle documentaire, propose des solutions d'intelligence artificielle pour le traitement automatisé de documents complexes.

RegenEau se spécialise dans le développement de technologies d'efficacité énergétique pour les bâtiments multilogements et commerciaux.

Fondée en 1984, Hypertec est une entreprise technologique québécoise présente dans plus de 80 pays. Elle conçoit des solutions durables et innovantes pour accompagner les leaders de l'IA, des services financiers et de nombreux autres secteurs pour transformer leurs défis en occasions de croissance.

VivaTech (site en anglais) est un rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique et aux jeunes entreprises à fort potentiel de croissance.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du premier ministre

Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected] Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144, Courriel : [email protected]