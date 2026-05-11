Devoir de mémoire : honorer le souvenir de policières et policiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec déploie une nouvelle initiative afin de rendre hommage aux policières et aux policiers qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est avec respect et humilité que la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, annoncent aujourd'hui la désignation commémorative de ponts d'étagement en hommage à celles et ceux qui ont fait le sacrifice ultime en servant leur communauté.

Des panneaux de signalisation seront installés aux abords des viaducs pour honorer leur mémoire. Cette initiative se veut un geste à la fois concret et symbolique visant à perpétuer leur souvenir.

Accompagnés de membres du Comité Devoir de mémoire Québec, les ministres ont également annoncé que la toute première policière honorée sera la sergente Maureen Breau, de la Sûreté du Québec, décédée tragiquement lors d'une intervention le 27 mars 2023 à Louiseville. De concert avec la famille, un viaduc a été identifié, à la hauteur de la rue des Prairies, à Trois-Rivières, à proximité du quartier général de la Sûreté du Québec et du poste autoroutier de la Mauricie. Il sera prochainement désigné officiellement comme structure commémorative.

Citations :

« Une nation forte est aussi une nation qui se souvient. Les policières et policiers qui tombent dans l'exercice de leurs fonctions ont choisi de servir le Québec jusqu'au bout, au péril de leur vie. Nous avons le devoir collectif d'honorer leur courage, leur dévouement et le sacrifice immense auquel ils ont consenti pour protéger nos communautés. En donnant à certains lieux une portée commémorative, nous faisons vivre leur mémoire dans notre espace public et dans notre conscience nationale. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« En tant que policier vétéran, c'est avec beaucoup d'émotions et de respect que je pense à ces héros qui ont fait le sacrifice ultime en protégeant et en servant leurs concitoyens. J'ai une pensée toute particulière pour leurs familles, leurs proches et leurs collègues. J'ai personnellement été confronté à cette dure réalité alors que j'ai répondu à des appels de détresse de collègues qui ont malheureusement perdu la vie lors d'interventions. Le geste que nous posons ensemble aujourd'hui vise à envoyer un message bien simple, mais lourd de sens : ils sont tombés, mais ne seront jamais oubliés. Il m'apparaît essentiel que les Québécoises et les Québécois puissent eux aussi se souvenir de celles et ceux qui nous ont quittés beaucoup trop tôt. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« C'est un honneur de contribuer à cet hommage qui s'inscrit dans l'espace public, marquant le souvenir de ces policières et policiers qui ont perdu la vie en tentant de protéger la population. La désignation commémorative des ponts d'étagement ajoute un élément de plus à la symbolique, puisque nous reconnaissons tous le rôle essentiel des corps policiers sur nos routes. Cela permettra au plus grand nombre de conserver leur dévouement dans notre mémoire collective. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les Québécoises et les Québécois ont le devoir de se souvenir de celles et ceux qui ont donné leur vie pour nous protéger. Chaque jour, les policiers sont guidés par un sens du devoir hors pair. Je suis fière que notre gouvernement honore leur mémoire par ce geste concret et durable. Au quotidien, les citoyens pourront se souvenir de leur sacrifice et s'assureront de garder leur mémoire bien vivante. »

Isabelle Lecours, adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité intérieure et députée de Lotbinière-Frontenac

« La sergente Maureen Breau, comme tant de policières et de policiers tombés en service, a donné l'ultime mesure de son courage. Chacun d'eux avait un visage, une famille, une histoire. Avec l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Québec, les viaducs commémoratifs deviennent des lieux où leur sacrifice ne pourra jamais s'effacer. En tant que fondateur du Comité Devoir de mémoire Québec, je porte la conviction que leur mémoire n'est pas seulement un hommage : c'est un devoir que nous assumons collectivement, au Québec. »

Richard Gratton, président du Comité Devoir de mémoire

Faits saillants :

Le Comité Devoir de mémoire regroupe des dirigeants issus des milieux policier, militaire et communautaire. Il a proposé le projet et recommandé la sergente Breau comme première policière honorée.

Depuis 1852, 190 policières et policiers sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Sources : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, 581 998-7583, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]