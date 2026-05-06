Investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit près de 301 M$ dans les infrastructures de transport de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

GASPÉ, QC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 300 798 000 M$ seront alloués aux infrastructures de transport routier, ferroviaire et aéroportuaire de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pendant la période 2026-2028. La ministre de la Famille et députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, et le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, ont rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la réfection du pont interprovincial, au-dessus de la rivière Ristigouche, à Matapédia;

le programme d'intervention pour la réparation de divers murs de soutènement assurant la protection de la route 132 contre l'érosion et la submersion côtières. Cette année les travaux auront lieu à Marsoui et à La Martre;

l'asphaltage des routes 132 (boulevards Renard Ouest et Renard Est) et 197 (montée de Rivière-Morris), à Gaspé (secteur Rivière-au-Renard).

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« On pose des gestes concrets pour l'avenir de notre région. En poursuivant, entre autres, l'avancement du projet ferroviaire et la réfection du pont interprovincial Matapédia, on investit dans la sécurité et la vitalité économique. »

Catherine Blouin, ministre de la Famille et députée de Bonaventure

« Les projets annoncés répondent à des besoins bien réels dans plusieurs secteurs de la région. Que ce soit pour améliorer l'état de nos routes, renforcer la protection de certaines portions du réseau face à l'érosion ou poursuivre les efforts en matière de transport ferroviaire, ces investissements auront des retombées concrètes. C'est sans compter qu'ils contribueront à rehausser la sécurité et la fiabilité des déplacements, en plus de soutenir l'activité économique de la région. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, dont 5 984 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit : 57 589 000 $ pour améliorer l'état des chaussées; 39 187 000 $ pour améliorer l'état des structures; 64 651 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner; 138 666 000 $ pour mener à terme des projets ferroviaires; 706 000 $ pour préparer des projets aéroportuaires.



En 2025, plusieurs projets ont été terminés dont : la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, entre Caplan et Port-Daniel-Gascons; la réfection du pont de la route 132, au-dessus de la rivière du Petit-Pabos, à Chandler; la stabilisation du talus de la route 132, dans le secteur de la côte Donahue, à Percé.



Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected] ; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]