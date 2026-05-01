Semaine de la sécurité civile : agir ensemble pour la sécurité de tous

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, souligne le lancement de la 20e Semaine de la sécurité civile, qui aura lieu du 3 au 9 mai 2026. Sous le thème Agir ensemble pour la sécurité de tous, cette semaine représente une occasion importante de rappeler l'importance de bien se préparer et de connaître les mesures à prendre en cas de sinistre.

Tout au long de la semaine, les municipalités et différents partenaires offriront des activités afin de permettre aux Québécois et Québécoises d'en apprendre davantage sur les mesures concrètes, et d'ainsi se préparer à l'éventualité d'un sinistre. Cette semaine est également l'occasion pour le gouvernement du Québec de souligner le travail exceptionnel des hommes et des femmes qui œuvrent dans le milieu de la sécurité civile au Québec.

Citation :

« La saison des aléas climatiques que nous vivons nous rappelle l'importance d'être bien préparés face aux sinistres. Les municipalités et le gouvernement du Québec travaillent ensemble pour assurer la sécurité de la population et lui permettre d'être plus résiliente, mais cette responsabilité revient aussi à chacun d'entre nous. Nous apprenons de chaque expérience, mais il ne faut jamais sous-estimer la préparation individuelle, qui peut tout changer en situation de sinistre. Je remercie sincèrement toutes les équipes municipales et du ministère de la Sécurité intérieure, qui ont été mobilisées dans les dernières semaines et qui continuent d'être aux aguets au quotidien. Je profite également de l'occasion pour souligner la générosité des bénévoles et celle de toutes les personnes qui ont déjà prêté main-forte à un ami, à un voisin ou à des membres de leur famille pour les aider à se relever d'un sinistre. Je suis chaque fois impressionné par la solidarité des Québécois et des Québécoises. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

La Semaine de la sécurité civile se déroulera du 3 au 9 mai 2026 sous le thème Agir ensemble pour la sécurité de tous .

. Pour renforcer votre résilience face aux sinistres et assurer la sécurité de votre foyer, consultez le site Québec.ca/se-préparer-aux-sinistres, afin de savoir comment : vous préparer en découvrant quoi faire avant, pendant et après une situation d'urgence ou un sinistre; réaliser votre plan familial d'urgence, qui prévoit entre autres un plan d'évacuation de sa résidence, un lieu de rassemblement et une liste des personnes à joindre en cas d'urgence; assembler une trousse d'urgence pour la voiture, pratique en cas de panne ou d'accident routier, et une autre pour la maison, permettant aux occupants d'un foyer d'être autosuffisants pendant les 72 premières heures d'un sinistre; demander de l'aide financière en cas de sinistre.

Les citoyens ont la responsabilité de s'informer, de respecter les consignes de sécurité transmises en cas de situation d'urgence et de prendre les mesures nécessaires pour se préparer à faire face à un sinistre, par exemple en consultant les bulletins météorologiques et les alertes qui sont diffusés par les municipalités et le gouvernement du Québec.

Particulièrement utile en saison printanière, le site Web Vigilance - Surveillance de la crue des eaux fait état, en temps quasi réel, de la situation de la crue des eaux au Québec.

Liens connexes :

La page de la Semaine de la sécurité civile sur Québec.ca

Quoi faire avant, pendant et après une situation d'urgence | Gouvernement du Québec

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SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Source: Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]