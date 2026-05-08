Semaine de la police - Au cœur de l'action, l'humain avant tout!

QUÉBEC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les policières et les policiers sont au cœur de nos communautés et contribuent chaque jour à en faire des milieux de vie sécuritaires pour la population québécoise. Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, souligne le lancement de la Semaine de la police 2026, qui aura lieu du 10 au 16 mai, sous le thème « Au cœur de l'action, l'humain avant tout ».

Ce thème vise à mettre en valeur le travail et l'engagement des membres des corps policiers de partout au Québec et l'importance du lien de confiance qu'ils tissent avec les citoyennes et citoyens. Au quotidien, dans des situations souvent dangereuses, ils doivent agir avec sang-froid et courage, mais aussi en faisant preuve de compassion et de respect, notamment en raison de l'augmentation des interventions à caractère psychosocial. La Semaine de la police est aussi une occasion pour les corps de police d'organiser des activités pour sensibiliser la population et favoriser un rapprochement avec les communautés qu'ils desservent.

Citation :

« Comme policier vétéran, je sais à quel point c'est un métier et un milieu qui ont grandement évolué. Je remercie celles et ceux qui revêtent l'uniforme au quotidien pour protéger et servir la population québécoise, parfois même au péril de leur vie. La Semaine de la police, c'est un moment de choix pour prendre un temps d'arrêt, aller à la rencontre des policiers et discuter avec eux de leurs réalités. Parce que quand on se connaît, on se comprend et on se respecte. Tout au long de la semaine, les services de police organiseront des activités pour favoriser le rapprochement. J'invite les Québécoises et Québécois à participer en grand nombre! Cette semaine est aussi l'occasion de se rappeler des personnes qui nous ont quittés beaucoup trop tôt, en faisant le sacrifice ultime. Pensons aux familles qu'elles ont laissées derrière en protégeant les gens. Tombées, mais jamais oubliées. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

La Semaine de la police existe depuis 1971 au Québec.

C'est durant cette semaine thématique qu'a lieu la Journée de reconnaissance policière. Cet événement permet au ministère de la Sécurité intérieure d'honorer les policières et les policiers du Québec et des citoyens ou des organismes s'étant démarqués de façon exceptionnelle lors d'une intervention policière.

Au Québec, on compte 28 corps de police municipaux, la Sûreté du Québec et 22 corps de police autochtones.

Liens connexes :

Semaine de la police (Québec.ca)

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SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]