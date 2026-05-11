/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant les investissements routiers 2026-2028 dans la région de la Mauricie/

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements routiers 2026-2028 dans la région de la Mauricie.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 11 mai 2026



HEURE : 14 h



LIEU : Trois-Rivières

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]