Basé sur un dispositif solaire, le concept remarquable de l'équipe MacLeod a été retenu pour la nouvelle œuvre d'art commémorative qui sera érigée sur le terrain de l'édifice Diefenbaker sur la promenade Sussex, à Ottawa

GATINEAU, QC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les employés du gouvernement du Canada voués à la promotion et à la défense des valeurs et des intérêts du Canada à l'étranger voient parfois leur sécurité et leur santé mises en péril. Afin de rendre un hommage durable aux personnes qui ont péri pendant qu'elles étaient au service du Canada à l'étranger, Affaires mondiales Canada a commandé une œuvre d'art commémorative. L'œuvre reconnaîtra le dévouement et les sacrifices consentis par ces employés et leur famille.

En reconnaissance de la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix, qui a eu lieu le dimanche 24 avril, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, ont annoncé aujourd'hui que le concept de l'équipe MacLeod avait été sélectionné par le jury de l'œuvre d'art commémorative d'Affaires mondiales Canada.

Le concept de l'équipe MacLeod est un dispositif solaire. La forme et l'orientation de la sculpture sont dérivées du phénomène naturel de l'Analemme, dont la géométrie est le résultat de tracer le mouvement annuel du soleil par rapport à un point fixe dans l'espace et le temps. L'Analemme donne lieu à un motif en forme de « 8 », une symbolique utilisée à travers le projet pour explorer les notions d'infini liées à la persistance de l'amour et de la mémoire.

L'espace central est un vide sphérique qui exprime l'idée de l'absence des proches disparus. À l'intérieur de cette chambre de la mémoire, les noms des personnes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions à l'étranger pour le compte d'Affaires mondiales Canada sont gravés de manière à s'aligner avec le soleil du midi le jour de leur décès. Entourée d'une cour avant cérémonielle parcourue d'un sentier menant vers un jardin des réflexions, l'œuvre d'art permettra aux visiteurs de ressentir un lien avec les personnes qui ont été au service du gouvernement du Canada à l'étranger ainsi qu'avec leur famille.



L'équipe MacLeod est composée de Polymetis (artiste de Toronto), de James B. Lennox & Associates (architecture paysagère d'Ottawa) et de GRC Architects (également d'Ottawa).



Au moment de prendre leur décision, les membres du jury ont pris en considération les résultats d'un sondage en ligne et d'un sondage auprès de parties intéressées réalisés du 2 au 16 décembre 2021. Ils ont également tenu compte des présentations de chacune des équipes, ainsi que des commentaires formulés par le Comité consultatif de l'urbanisme, du design et de l'immobilier de la Commission de la capitale nationale; le Comité consultatif sur les beaux-arts d'Affaires mondiales Canada; et des experts dans les domaines de la conservation, de l'aménagement paysager, de l'ingénierie et de l'évaluation des coûts.

« Le dévouement et les sacrifices des employés affectés à des missions canadiennes se refléteront dans ce concept unique et évocateur. Je souhaite que les familles, les amis et les collègues des personnes qui ont péri pendant qu'elles étaient en service à l'étranger y trouvent un certain réconfort. Je félicite l'équipe MacLeod qui a créé ce superbe concept alignant le nom des proches disparus avec le soleil. Je tiens également à remercier sincèrement les trois autres équipes de concepteurs qui ont pris part au concours. Chacun des concepts était honnête, bien senti et grandement apprécié. »



-- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien



« Les employés du gouvernement du Canada font d'immenses sacrifices durant leur carrière au service de notre pays. Ils sont déployés partout dans le monde, souvent dans des environnements difficiles ou instables, et leur contribution à la diplomatie canadienne est extrêmement précieuse. Le concept de l'œuvre d'art dévoilé aujourd'hui se veut un hommage durable envers le travail exceptionnel accompli par les employés et envers le dévouement de leur famille lors de missions du Canada à l'étranger. »



-- Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères



« Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour créer une œuvre d'art commémorative afin de rendre hommage aux personnes qui ont servi Affaires mondiales Canada à l'étranger et sont mortes au service de leur pays. En cette période d'agitation mondiale, nous devons rendre hommage à ceux et celles qui ont quitté leur quotidien au Canada et risqué leur vie à l'étranger, ainsi que nous rappeler des nombreux sacrifices de leurs proches. L'œuvre commémorative - un espace solennel pour se recueillir ou tenir des cérémonies collectives, un hommage à la persistance de l'amour et de la mémoire - établira un dialogue perpétuel entre le nom des personnes disparues et le soleil. »



-- Michaela MacLeod, artiste, équipe MacLeod

L'œuvre d'art sera érigée au 111, promenade Sussex, à Ottawa, sur le terrain de l'édifice d'Affaires mondiales Canada. Le site se trouve sur l'île Verte, à la jonction de la rivière Rideau et de la rivière des Outaouais. Les travaux devraient se terminer en 2024.



La proposition de l'équipe MacLeod a été retenue parmi les concepts présentés par quatre équipes qui avaient été préalablement choisis en 2020. Le jury qui a choisi les équipes et le concept était composé de professionnels en art et en design, d'employés fédéraux qui ont été affectés à des missions canadiennes et de membres des familles de personnes décédées ou blessées pendant qu'elles exerçaient leurs fonctions à l'étranger.



La liste des noms qui seront gravés sur l'œuvre d'art est en préparation.



Affaires mondiales Canada gère la plateforme internationale du Canada; un réseau mondial de 178 missions dans 110 pays à l'appui du travail international effectué par le Ministère et 37 ministères, organismes et colocataires partenaires.



Affaires mondiales Canada gère les relations diplomatiques, fait la promotion du commerce international et appuie la fourniture de services consulaires. Le Ministère dirige aussi les efforts internationaux en matière de développement, d'aide humanitaire, d'appui à la paix et à la sécurité.

