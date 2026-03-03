Dévoilement des premiers créateurs de la délégation québécoise à la Foire du livre de Göteborg

QUÉBEC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est fier de dévoiler un premier groupe de cinq autrices et auteurs qui feront partie de la délégation québécoise dans le cadre de la mise à l'honneur du Québec lors de l'édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg, en Suède. Cet événement littéraire est l'un des plus importants d'Europe du Nord avec près de 100 000 visiteurs.

Ainsi, Isabelle Arsenault, Gabrielle Filteau-Chiba, Michel Jean, Lise Tremblay et Kim Thûy feront partie de la délégation québécoise qui fera briller le Québec en Suède. Ces autrices et auteurs sont tous connus du public local puisque certains de leurs ouvrages sont déjà traduits en suédois et reçoivent un bel accueil.

La composition complète de la délégation québécoise, qui comptera environ 20 autrices et auteurs, ainsi que plusieurs représentantes et représentants de maisons d'édition, sera dévoilée au cours du printemps. Un programme québécois, coordonné par Québec Édition, le comité de l'Association nationale des éditeurs de livres, pour le gouvernement du Québec, fera découvrir au public suédois et à celui des pays nordiques une littérature de langue française vibrante, plurielle et universelle, enracinée en Amérique du Nord.

« J'aimerais remercier les autrices et les auteurs retenus d'accepter de représenter le Québec pour aller partager leur univers avec un tout nouveau public. Une vingtaine de titres québécois ont déjà été traduits en vue de l'édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg, et je sais que nos partenaires québécois et européens redoublent d'efforts pour maximiser le potentiel de rayonnement et de développement commercial et artistique. Le Québec possède de magnifiques plumes et je me réjouis que le public suédois puisse les découvrir. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« C'est toujours une fierté de voir le Québec se démarquer à l'international dans le plus grand salon du livre européen. Encore plus lorsqu'il s'agit de représenter la culture d'ici, notre histoire et notre langue. Félicitations aux cinq premiers auteurs et autrices ainsi qu'aux 15 autres qui suivront. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

L'édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg se tiendra du 24 au 27 septembre 2026.

La totalité des membres de la délégation québécoise et le programme québécois de l'édition 2026 de la Foire seront annoncés au printemps 2026.

Ville de littérature de l'UNESCO, tout comme Québec, Göteborg est une actrice majeure du milieu littéraire scandinave.

Selon une étude réalisée en 2021 par le Bureau international de l'édition française, les 10,3 millions de Suédoises et de Suédois ont des habitudes de lecture bien ancrées. Plus de 8 200 nouveaux titres sont publiés annuellement, atteignant un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros en 2020. Plus de 25 % de ces titres sont des traductions.

Québec Édition, le comité de l'Association nationale des éditeurs de livres soutenu par la Société de développement des entreprises culturelles, a le mandat de repérer des occasions d'affaires intéressantes, notamment en matière de vente de droits et de traductions d'œuvres québécoises, de professionnalisation des maisons d'édition, de rayonnement international de la littérature québécoise et de développement de carrière pour les auteurs et les autrices d'ici, afin que l'ensemble de l'industrie du livre profite des retombées économiques de cette mise à l'honneur.

