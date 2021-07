Dévoilement des noms des lauréates du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science

Québec, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont dévoilé les noms des 66 lauréates de la 25e édition du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science. Trois membres du personnel enseignant se voient également remettre un prix pour leur soutien aux lauréates dans leur parcours scolaire.

Le concours Chapeau, les filles! s'adresse aux étudiantes d'un programme de formation professionnelle ou technique se dirigeant vers l'exercice d'un métier à prédominance masculine, tandis que son volet Excelle Science s'adresse aux étudiantes inscrites au baccalauréat dans une discipline admissible des sciences et des technologies, où elles sont encore, parfois largement, minoritaires.

En soutenant des modèles féminins dans des secteurs d'emploi à prédominance masculine, le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science encouragent la relève et font la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Le concours vise à favoriser la réussite des étudiantes en valorisant et récompensant leurs efforts.

Citations :

« J'applaudis toutes les filles qui se démarquent en faisant preuve d'audace et de détermination. Vous avez les clés de la réussite en vous et la suite de votre parcours sera assurément parsemée de succès. Je suis persuadée que vous vous taillerez une place de choix sur le marché du travail et que vous serez au cœur de la relance économique. Je tiens également à souligner l'implication indispensable des membres du personnel enseignant qui sont récompensés cette année. Votre soutien contribue à faire des milieux de formation plus accueillants pour les filles et les femmes qui y font leurs apprentissages avec passion. Toutes mes félicitations aux lauréates 2020-2021 du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science! »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je félicite toutes les lauréates de cette année, tant les élèves et les étudiantes que les enseignantes et enseignants qui les soutiennent! Vous tracez le chemin pour toutes les filles et les jeunes femmes qui viendront après vous. Vos réalisations et votre excellence font en sorte que plusieurs secteurs prometteurs encore majoritairement occupés par des hommes accueillent de plus en plus de femmes. Encore bravo à vous toutes et surtout, merci! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Grâce à vos succès, d'autres femmes décideront peut-être de suivre vos traces pour, elles aussi, avoir du succès dans un parcours de formation dans des domaines à prédominance masculine. Vous êtes des modèles inspirants pour des jeunes filles qui pensent peut-être encore qu'il n'est pas possible de faire carrière dans des disciplines comme les sciences et les technologies ou les autres milieux où les femmes représentent une minorité de travailleuses. Vous me rendez toutes très fière. Le travail que vous faites au quotidien contribue à faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes et à changer les mentalités. Je vous en remercie sincèrement. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

En 2020-2021, le concours a bénéficié de l'apport de 20 partenaires.

Les prix offerts aux lauréates varient entre 2 000 $ et 5 000 $, comptent notamment un séjour professionnel à l'international et totalisent près de 155 000 $.

5 000 $, comptent notamment un séjour professionnel à l'international et totalisent près de 155 000 $. Depuis sa création, plus de 16 900 femmes ont soumis leur candidature au concours et, de ce nombre, quelque 3 895 lauréates ont été récompensées.

Les prix sont habituellement remis lors d'un gala national. En raison de la crise sanitaire, le gala de l'édition 2020-2021 prévu en juin 2021 n'a pu avoir lieu comme prévu à l'Assemblée nationale du Québec. Toutefois, les 66 lauréates ont reçu leur prix par la poste.

Liens connexes :

Liste des lauréates 2020-2021

Informations sur le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Sources : Valérie Chamula, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180, [email protected] ; Jean-François Del Torchio, Directeur de la stratégie, Cabinet du ministre de l'Éducation, 438 490-5502, [email protected] ; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093, [email protected]