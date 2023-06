Cinq artistes canadiens figurent sur la courte liste du prix prééminent en arts visuels contemporains du Canada

OTTAWA, ON, le 12 juin 2023 /CNW/ - Les cinq artistes de la courte liste du Prix Sobey pour les arts 2023, prix prééminent pour les arts visuels contemporains au Canada, ont été annoncés aujourd'hui par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation Sobey pour les arts (FSA). Des œuvres des cinq finalistes seront exposées au Musée du 13 octobre 2023 au 3 mars 2024. Le ou la gagnant·e sera annoncé·e en novembre. L'artiste Divya Mehra a remporté le Prix Sobey pour arts de 100 000 $ en 2022.

Voici les finalistes en lice pour le Prix Sobey pour les arts 2023, d'est en ouest :

Séamus Gallagher (Atlantique), artiste de l'objectif et de l'image, imprègne d'une esthétique queer l'autoportrait, les moteurs de jeu vidéo et la construction de décors. L'artiste explore les limites de la représentation et l'échec comme forme de libération. Gallagher est originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick, et habite actuellement à Kjipuktuk/Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Anahita Norouzi (Québec) est une artiste multidisciplinaire axée sur la recherche dont la pratique s'exprime à l'aide d'une grande variété de matériaux et de médiums, notamment la sculpture, l'installation, la photographie et la vidéo. Son travail s'inspire d'histoires marginalisées et de l'héritage des explorations en botanique et en archéologie. Norouzi est originaire de Téhéran, en Iran, et travaille à Montréal depuis 2018.

Michèle Pearson Clarke (Ontario) est une artiste et une éducatrice qui travaille dans les domaines de la photographie, de la vidéo et de l'installation. Son œuvre, qui voit dans le deuil une possibilité d'engagement social et de rapprochement politique, met un accent particulier sur l'expérience du désir et de la perte vécue par les personnes noires et queers. Née à Trinidad, Michèle Clarke réside actuellement à Toronto, en Ontario.

Kablusiak (Prairies et Nord), artiste et conservateur inuvialuk multidisciplinaire, met à profit l'ingéniosité inuite pour créer des œuvres à l'aide de toutes sortes de médiums, y compris la lingerie, la farine blanche, la pierre à savon, le feutre, l'acrylique et les mots. Son œuvre aborde les dé/connexions et les liens familiaux et communautaires au sein de la diaspora inuite, ainsi que l'impact de la colonisation sur les expressions inuites du genre et de la sexualité, sur la santé, sur le bien-être et sur la vie quotidienne. Originaire de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, Kablusiak a grandi à Edmonton, en Alberta. L'artiste vit actuellement à Calgary, en Alberta.

Gabrielle L'Hirondelle Hill (côte Ouest et Yukon) est une artiste et écrivaine métisse. Son travail de la sculpture explore l'histoire des matériaux qu'elle trouve tout en s'interrogeant sur les concepts de terre, de propriété et d'économie. Née à Comox, en Colombie-Britannique, Hill vit actuellement sur les territoires non cédés des peuples Sḵwx̱wú 7mesh, Musqueam et Tsleil-Waututh/Vancouver, en Colombie-Britannique.

« Félicitations à chacun des cinq artistes de la courte liste pour cette édition du prix. Année après année, nous sommes éblouis par le haut calibre des pratiques des artistes contemporains de partout au pays. Nous avons à cœur de soutenir ces artistes de façon concrète en leur offrant une expérience et une reconnaissance qui leur permettent de se concentrer sur leur pratique artistique. Nous nous réjouissons de voir leurs œuvres présentées au Musée des beaux-arts cet automne », a déclaré Bernard Doucet, directeur général de la Fondation Sobey pour les arts. « J'aimerais également profiter de l'occasion pour exprimer ma sincère gratitude au jury du Prix Sobey pour les arts 2023 pour son leadership et son travail acharné. »

« Le Musée des beaux-arts du Canada est très fier de célébrer les finalistes du Prix Sobey pour les arts 2023. L'étendue des pratiques de cette année représente les multiples facettes de la composition et de la force du talent artistique contemporain dans ce pays », a indiqué Jonathan Shaughnessy, directeur, Initiatives de conservation au MBAC et président du jury du Prix Sobey pour les arts 2023. « De la longue liste à la courte liste, tous les artistes en nomination cette année méritent une reconnaissance nationale et internationale. Les œuvres des cinq finalistes jettent un regard sur de nombreux enjeux urgents de notre époque, notamment les solidarités et la représentation des communautés 2ELGBTQ+, ainsi que sur des enjeux critiques concernant l'expérience diasporique et l'identité canadienne. Nous avons tous à gagner de leurs regards en phase avec la créativité, l'esthétique et l'innovation. Le Musée est extrêmement reconnaissant des généreuses contributions de la FSA et du jury de cette année, dont le soutien a permis de propulser la carrière de ces artistes exceptionnels. »

Un jury indépendant composé de conservateurs·trices de chacune des cinq régions, ainsi que d'une jurée de l'étranger, a supervisé le processus de sélection de la longue liste et les délibérations qui ont abouti à la nomination des candidat·e·s de la courte liste. Les membres du jury du Prix Sobey pour les arts 2023 sont les suivants (d'est en ouest) : Pamela Edmonds, directrice et conservatrice, Dalhousie Art Gallery, Halifax (Atlantique); Eve-Lyne Beaudry, conservatrice, Art contemporain, Musée national des beaux-arts du Québec, Québec (Québec); Wanda Nanibush, conservatrice, Art autochtone, Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto (Ontario); Haema Sivanesan, directrice, Studios Leighton et programmes de partenariats , Centre des arts de Banff, Banff (Prairies et Nord); Matthew Hyland, directeur général, Contemporary Art Gallery, Vancouver (côte Ouest et Yukon); Cecilia Alemani, directrice, Donald R. Mullen Jr., et conservatrice en chef, High Line Art, New York, et conservatrice, 59e Biennale d'art à Venise 2022 (international).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site du Musée des beaux-arts du Canada : Prix Sobey pour les arts | Musée des beaux-arts du Canada

Au sujet du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Le ou la gagnant·e reçoit 100 000 $, chacun des quatre autres artistes de la courte liste reçoit 25 000 $ et chacun des vingt autres artistes de la longue liste reçoit 10 000 $. En plus du soutien financier, certaines œuvres des cinq artistes finalistes sont présentées dans le cadre d'une exposition spéciale au Musée des beaux-arts du Canada à l'automne.

Les ancien·ne·s gagnant·e·s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021) et Divya Mehra (2022).

Au sujet de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 dans le but de poursuivre l'œuvre de l'entrepreneur et chef d'entreprise, feu Frank H. Sobey, qui était un collectionneur passionné d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts a été créé en 2002 et est reconnu comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains. Le prix est ouvert aux artistes visuels contemporains canadiens et vise à promouvoir de nouveaux développements dans l'art visuel contemporain et à attirer l'attention nationale et internationale sur les artistes visuels canadiens.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans.

