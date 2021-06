Dévoilement de la programmation de la fête du Canada 2021

Cette année, célébrez la fête du Canada en créant des moments inoubliables à la maison

OTTAWA, le 18 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, dévoile la programmation de la fête du Canada 2021.

« Le 1er juillet est l'occasion de célébrer ce qui fait la beauté et la force du Canada, a déclaré le ministre Guilbeault. Cette année, plus que jamais, la fête du Canada invite les Canadiens et Canadiennes à faire preuve d'empathie, de compréhension et de résilience. Elle offre également l'occasion de réfléchir, de réaffirmer notre engagement à lutter contre le racisme systémique et la discrimination, et d'apprendre les uns des autres en gardant le cœur et l'esprit ouverts. Et surtout, la fête du Canada nous permet d'entretenir un dialogue sincère, inclusif et fait dans un esprit de réconciliation, ainsi que de renforcer les liens qui nous unissent et d'envisager l'avenir de notre pays avec espoir et confiance, tout en reconnaissant les chapitres plus sombres de notre histoire. »

Le 1er juillet, tout en réfléchissant à ce que cela signifie pour vous de faire partie de ce pays, nous vous invitons à créer des moments mémorables à la maison et à célébrer la diversité artistique canadienne.

Comme bien d'autres, l'industrie culturelle a beaucoup souffert depuis le début de la pandémie de COVID-19, mais elle a également montré une résilience et une créativité sans bornes. Patrimoine canadien est fier d'appuyer les artistes et artisans de l'industrie du spectacle en présentant Lumières sur la fête du Canada, qui met en vedette la diversité et l'excellence artistiques.

Le 1er juillet à 20 h (HE), les projecteurs seront braqués sur ceux et celles qui ont pour métier de mettre de la beauté dans nos vies et de faire rayonner notre culture. L'émission du soir montrera l'excellence du travail des artistes de la scène et des artisans du monde du spectacle, d'un bout à l'autre du pays. En deux heures, vous voyagerez d'Ottawa, en Ontario, à l'Alberta, en passant par l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec, le Yukon, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest. Des artistes de chaque province et territoire partageront cette grande scène canadienne qui vibrera à l'unisson!

L'émission, animée par Véronic DiCaire et Jully Black, mettra en vedette les artistes suivants :

Jann Arden

Les Trois Accords

JP Saxe

Lara Fabian

Johnny Orlando

Fouki et Jay Scøtt

Les Hay Babies

Tyler Shaw

Damien Robitaille

JESSIA



Gurdeep Pandher

Mélissa Bédard

Terry Uyarak

Paper Lions

Irish Mythen

Inn Echo

Madison Violet

Shawn Jobin

Naya Ali

Prado Monroe



Begonia

Sebastian Gaskin

Boogey the Beat

Major Funk

Boréalis Soul

Lawrence Nayally

Séan McCann

Albert Dumont

Josée

Lumières sur la fête du Canada sera diffusée à la télévision de Radio-Canada et de la CBC. Elle sera également diffusée sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien qui offrira un accès privilégié dans Les coulisses de la fête du Canada. Pendant les pauses publicitaires, l'animatrice Anne-Marie Withenshaw vous fera visiter le studio et, à l'arrière-scène, rencontrer les artisans de l'industrie du spectacle et voir les artistes en répétition, comme si vous y étiez.

Le très populaire feu d'artifice virtuel de la fête du Canada Tim Hortons est de retour. Cette expérience de réalité augmentée terminera la soirée en beauté. À 22 h, heure locale, pointez votre appareil mobile ou votre tablette vers le ciel. Débutera alors un feu d'artifice en 3D, de 3 minutes, avec les mêmes effets visuels et sonores qu'un feu d'artifice réel.

Enfin, dès aujourd'hui, les Canadiens et Canadiennes sont invités à participer au tout premier concours de la fête du Canada : découvrez, célébrez et gagnez. En répondant au mini jeu-questionnaire, on vous suggèrera des activités de la trousse de célébration de la fête du Canada. Avec nos partenaires, nous vous avons préparé une foule d'idées amusantes pour créer des moments mémorables chez vous. De l'entrainement physique à la cuisine en passant par le bricolage, la danse, les percussions et même l'observation d'étoiles, il y en a pour tous les goûts. Laissez-vous inspirer et partagez votre expérience avec le mot-clic #FêteduCanada.

Toute la programmation se trouve dans le site Web de la fête du Canada.

Suivez-nous sur les médias sociaux. En tout temps, et particulièrement le 1er juillet, joignez-vous à la conversation sur nos plateformes de médias sociaux. Soyez les premiers à recevoir les dernières nouvelles concernant la fête du Canada. Utilisez le mot-clic #FêteduCanada dans vos publications.

Facebook : @vivezlacapitale | @capitalexperience

Twitter : @VivezlaCapitale | @capital_exp / @VivezlaCapitale

YouTube : @PatrimoineCdn| @CdnHeritage

Instagram : @canada_cap

Les faits en bref

Le 1er juillet 2021 marque le 154e anniversaire de la Confédération.

Les Canadiens et Canadiennes ont jusqu'au 1er juillet, à 23 h 59 pour s'inscrire au concours La fête du Canada : découvrez, célébrez et gagnez. Les règlements du concours sont disponibles en ligne.

Les prix à gagner sont les suivants :

Grand prix, d'une valeur de 11 500 $

Atelier culinaire virtuel d'une heure avec le chef Ricardo, pour vous et 8 de vos amis

Un ensemble cadeau de produits RICARDO d'une valeur de 500 $

Une carte-cadeau Tigre Géant de 1 000 $

Autres prix

4 cartes-cadeaux de la boutique RICARDO de 250 $ chacune

60 cartes-cadeaux Tigre Géant de 100 $ chacune

Pour regarder l'émission du soir, Lumières sur la fête du Canada :

En direct le 1er juillet 2021

Chaîne YouTube de Patrimoine canadien

De 20 h à 22 h (HE)

ICI Radio-Canada Télé

De 20 h à 22 h, heure locale

De 21 h à 23 h, heure de l'Atlantique

Radio-Canada.ca

De 20 h à 22 h (HE)

CBC Television

De 20 h à 22 h, heure locale

De 21 h à 23 h, heure de l'Atlantique

De 21 h 30 à 23 h 30, heure de Terre-Neuve

CBC Gem et CBC.ca

De 20 h à 22 h (HE)

Disponible après le 1er juillet 2021

Radio-canada.ca

ICI TOU.TV

ICI MUSIQUE

Radio-Canada OHdio

ICI ARTV (le 5 juillet)

CBC Gem

CBC.ca

Le mot-clic principal est #FêteduCanada

Patrimoine canadien remercie :

Tim Hortons, commanditaire officiel de la fête du Canada, du feu d'artifice virtuel de la fête du Canada Tim Hortons et co-commanditaire de la trousse de célébration de la fête du Canada.

Rogers, commanditaire officiel de la fête du Canada et commanditaire principal des segments Les coulisses de la fête du Canada.

Tigre Géant, commanditaire officiel de la fête du Canada, co-commanditaire de la trousse de célébration de la fête du Canada et commanditaire principal du concours La fête du Canada : découvrez, célébrez et gagnez.

Liens connexes

Site Web de la fête du Canada

Lumières sur la fête du Canada - Chaîne officielle sur la plateforme Stingray Musique

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec :Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca