La population du Canada est invitée à se prononcer sur les cinq designs proposés pour ce nouveau monument national

OTTAWA, ON, le 26 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, convient les Canadiens et les Canadiennes à examiner les cinq concepts de design proposés pour le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan et à faire part de leurs impressions.

En 2019, des équipes d'artistes professionnels, d'architectes, d'architectes paysagistes et d'autres professionnels du design urbain ont été invitées à soumettre leurs titres de compétences en vue de concevoir le Monument. Anciens Combattants Canada a ensuite consulté les familles et des experts au sujet des facteurs à prendre en considération pour le design du Monument. En août dernier, le gouvernement a annoncé que cinq équipes avaient été sélectionnées pour préparer des propositions, lesquelles sont dévoilées aujourd'hui.

Les membres de la population qui désirent faire part de leurs impressions sur les designs proposés pourront le faire d'ici le 9 juin 2021, au moyen d'un sondage en ligne. Le jury prendra leurs commentaires en considération au moment de sélectionner le design gagnant, et l'annonce sera faite cet automne.

Le Monument sera érigé du côté est de la rue Booth, en face du Musée canadien de la guerre, à Ottawa.

Le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan reconnaîtra le dévouement et le sacrifice consentis par les personnes qui ont participé à la mission en Afghanistan ainsi que le soutien qui leur a été prodigué, ici, au pays. Ce sera un lieu permanent où les gens pourront se recueillir, en souvenir du service qu'ils ont accompli. Le Monument permettra aux générations à venir d'en apprendre plus sur la mission.

« Je me réjouis à la perspective d'entendre ce que la population canadienne pense de ces cinq designs. Chacun est unique et illustre la thématique du Monument, à sa façon. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont consacré du temps pour concrétiser leur vision de la douleur et de la gratitude, de manière à ce qu'elles soient tangibles et véritables. J'ai hâte d'annoncer, plus tard cette année et en compagnie de mon collègue, le ministre MacAulay, le design qui aura été sélectionné. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Ce monument constituera un hommage durable à plus de 40 000 courageux Canadiens, et je suis très heureux que nous puissions partager ces designs aujourd'hui. La mission du Canada en Afghanistan est l'un des moments les plus importants de notre longue histoire militaire, alors j'espère que chacun d'entre vous prendra le temps de nous faire part de votre opinion, et en particulier les personnes qui ont servi, leur famille et les proches de ceux que nous avons perdus. »

− L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Les faits en bref

Les designs sont présentés par les équipes suivantes.

Équipe Daoust : Daoust Lestage , architectes, urbanistes et architectes paysagistes (Montréal); l'honorable Louise Arbour , conseillère stratégique (Montréal); Luca Fortin , artiste en art public (Québec)

Équipe Hapa : Joseph Fry , architecte paysagiste ( Vancouver ); Jacqueline Metz et Nancy Chew , artistes en arts visuels ( Vancouver )

Équipe Lashley + JMA : Lashley + Associates, architectes paysagistes ( Ottawa et Montréal); John MacDonald Architect, architectes ( Kitchener, Ontario ); Sandra Dunn , artiste en arts visuels ( Kitchener, Ontario )

Équipe PFS Studio : Jennifer Nagai , architecte paysagiste, PFS Studio ( Vancouver ); Nicolas Demers-Stoddart , architecte, Provencher Roy (Montréal); Jonathan Villeneuve , artiste en arts visuels (Montréal)

Équipe Stimson : Adrian Stimson , artiste en arts visuels (Nation des Siksika, Alberta ); Jana Joyce , architecte paysagiste, MBTW Group ( Toronto ); Graham Carr , concepteur d'aménagement paysager, MBTW Group ( Toronto ); Christine Leu et Alan Webb , coordonnateurs en art public, LeuWebb Projects, ( Toronto )

Le jury qui choisira le design gagnant comprend des experts dans les domaines des arts visuels et du design urbain, ainsi que des représentants des principaux groupes, y compris un vétéran de la mission du Canada en Afghanistan, une représentante des familles des disparus, un représentant non militaire de la mission en Afghanistan de même qu'un historien militaire.

Le Monument devrait être achevé en 2024, selon les limites qui seront imposées par la pandémie de COVID-19. Toutes les décisions à ce sujet seront prises avec l'avis des autorités de santé publique.

