Plus de femmes et plus de candidats : la ministre Guilbault salue l'engagement des candidats aux élections municipales 2025

QUÉBEC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, salue l'engagement des 12 610 personnes ayant posé leur candidature à un poste au sein d'une municipalité locale aux élections municipales 2025. Ce chiffre témoigne de l'attachement de plusieurs milliers de Québécois à leur milieu de vie et de leur volonté de s'y investir.

Selon les données préliminaires, par rapport à l'élection générale de 2021, 444 personnes de plus ont choisi de faire le saut en politique municipale. Il s'agit d'une progression encourageante pour la vitalité démocratique municipale.

La ministre constate également que la hausse du nombre de femmes candidates se poursuit. Elles sont 4 555 à avoir choisi de s'impliquer pour faire valoir leurs idées et contribuer à rendre les conseils municipaux plus représentatifs de l'ensemble de la population, ce qui correspond à 36,1 % des candidatures, comparativement à 35,5 % en 2021. Les efforts visant à atteindre le plus rapidement possible la zone paritaire, qui se situe entre 40 % et 60 % de femmes candidates, continueront dans les années à venir.

Parmi les 87 MRC du Québec, 21 élisent cette année leur préfet au suffrage universel. 44 personnes ont décidé de relever le défi et de poser leur candidature dans ces MRC.

Avec la fin de la période de mise en candidature, les postes pour lesquels une seule personne s'est présentée sont désormais pourvus. 4 560 personnes ont été élues sans opposition dans les municipalités locales, et 6 l'ont été dans les MRC - une proportion en baisse de 8,25 % par rapport à 2021, ce qui constitue une tendance encourageante pour la démocratie locale.

Des données préliminaires sur les candidatures seront rendues accessibles au cours des prochains jours sur Québec.ca et sur le portail Données Québec.

Citation :

« Les différentes données préliminaires démontrent des progressions intéressantes et rassurantes en vue de tendre vers une démocratie municipale encore plus forte, plus résiliente et plus représentative de nos milieux de vie. En plus du nombre accru de candidats, je tiens à souligner plus particulièrement la hausse du nombre de femmes candidates. Mesdames, je salue votre engagement! Vous méritez tout notre respect. Il reste encore du travail à faire, mais je me réjouis, en tant que femme élue moi-même, de constater qu'une nouvelle vague plus nombreuse fera cheminer ses idées aux quatre coins du Québec. J'adresse mes meilleurs vœux de succès à toutes les personnes en lice et félicite celles qui ont été élues sans opposition. Vous êtes des piliers importants et des moteurs de prospérité au sein de vos communautés. N'oublions jamais que vous êtes les élus les plus proches de la vraie vie et du vrai monde, c'est un privilège de servir nos citoyens! »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Candidatures et résultats

La liste complète des candidates et des candidats de chaque municipalité est disponible dans la section municipale du site Web d'Élections Québec.

Pour obtenir tous les détails sur la diffusion des données concernant les candidatures et les résultats électoraux, consultez l'avis aux médias diffusé à cet effet.

Parmi les 4 560 personnes qui ont été élues sans opposition, on en retrouve 564 au poste de maire et 3 996 au poste de conseiller. Six candidats au poste de préfet ont également été élus sans opposition.

La proportion des postes pourvus sans opposition en 2025 est de 57,8 %, alors qu'elle était de 62,7 % en 2021.

Aux élections municipales de 2021, 12 166 personnes se sont portées candidates, dont 4 316 femmes, soit 35,5 % des candidatures.

Scrutin du 2 novembre

En raison du conflit chez Postes Canada qui compromet la livraison des cartons d'informations liés aux élections municipales, le gouvernement du Québec collabore avec Élections Québec pour la mise en place de mesures permettant de protéger le processus démocratique municipal. Les citoyens sont invités à s'informer dès maintenant sur le site Web d'Élections Québec et à participer en grand nombre au scrutin du 2 novembre.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]