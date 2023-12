Développement économique régional - Appui de 550 000 $ pour favoriser l'attractivité et la rétention de la main-d'œuvre en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des contributions financières additionnelles totalisant 550 000 $ à Attractivité Abitibi-Témiscamingue afin de bonifier l'Entente sectorielle de développement visant la mise en œuvre d'une stratégie régionale et territoriale d'attraction et d'établissement durable des personnes.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie alloue un montant de 400 000 $, auquel s'ajoute une aide de 150 000 $ attribuée par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. L'Entente se terminera en 2026.

Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon.

L'objectif : améliorer les capacités d'accueil, d'intégration et d'enracinement des nouveaux arrivants, et outiller les entreprises et les organismes de l'Abitibi-Témiscamingue en matière de gestion des ressources humaines pour le recrutement et la fidélisation de la main-d'œuvre. Ce projet d'une valeur de 2,9 millions de dollars permettra également de soutenir financièrement des initiatives régionales favorisant la productivité des entreprises ainsi que l'attraction et la rétention des personnes.

Citations :

« Considérant que notre région est en situation de plein emploi, je me réjouis de l'initiative portée par Attractivité Abitibi-Témiscamingue, qui va permettre d'appuyer davantage les entreprises afin d'atténuer la rareté de main-d'œuvre, au bénéfice des employeurs et des citoyens de la région. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La productivité des entreprises repose sur l'accès à des travailleurs compétents. En soutenant l'entente sectorielle d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue, notre gouvernement propose des solutions concrètes aux enjeux de main-d'œuvre sur le territoire québécois. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'attraction et l'établissement durable des personnes immigrantes en région sont des priorités définies avec le premier ministre. C'est pourquoi mon ministère participe à l'élaboration de cette stratégie régionale et territoriale, qui vise à accroître les capacités d'intégration des nouveaux arrivants en Abitibi-Témiscamingue. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Cette entente est à l'image de la mobilisation et de la concertation des différents acteurs socioéconomiques pour favoriser l'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue. Soutenir des projets de recrutement et de rétention du personnel dans la région contribue à la vitalité des communautés et au dynamisme de l'économie locale! »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Faits saillants :

L'organisme à but non lucratif Attractivité Abitibi-Témiscamingue a pour mission de favoriser l'accueil et l'enracinement des personnes qui choisissent de vivre, de travailler ou d'étudier dans la région en stimulant son attractivité en concertation avec les MRC, les organisations et les entreprises.

Dans le Plan budgétaire 2022-2023, le gouvernement du Québec a prévu 65,7 millions de dollars d'ici 2027 pour favoriser la vitalité économique des régions. De ce montant, 12 millions sont réservés à la conclusion d'ententes sectorielles avec les partenaires et les intervenants régionaux ainsi qu'au soutien à la mise en œuvre de projets stratégiques en collaboration avec les MRC.

Rappelons que la réalisation de cette entente sectorielle est également appuyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). En mai 2023, le MAMH a annoncé l'octroi d'une subvention de 1 800 000 $ dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Le MESS a accordé une aide financière de 105 000 $, issue de la mesure Concertation pour l'emploi, volet Table ad hoc de concertation.

Les MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, la Ville de Rouyn-Noranda et la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue participent également à cette entente.

