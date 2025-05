DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - La Ville de Montréal dévoile son soutien financier à 10 projets gastronomiques pour dynamiser la belle saison

MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - Dans la foulée de l'annonce de l'arrivée du célèbre Guide Michelin dans la métropole, la Ville de Montréal confirme, une fois de plus, son statut de destination gastronomique de premier plan. La Ville en profite pour annoncer un soutien financier totalisant près de 500 000 $ à 10 projets innovants, sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets visant à renforcer la vitalité, l'attractivité et la mise en valeur des quartiers du centre-ville élargi par le biais de la gastronomie.

Les projets retenus visent à :

offrir une programmation gastronomique qui rejoint des clientèles diversifiées;

mettre en valeur l'identité gastronomique des arrondissements;

contribuer à la découvrabilité de la scène gastronomique de Montréal;

mettre en valeur des projets gastronomiques qui reflètent les visions de diversité et d'inclusion, de la mise en valeur de la langue française et des valeurs écoresponsables.

Les 10 projets retenus, qui se dérouleront entre le 1er juin et le 30 novembre 2025, sont les suivants :

Association des Vietnamiens Québécois - Cho Dem Ilot 84 (Aire commune) - BLVD sur le grill Société du parc Jean-Drapeau - RDV Gourmands Les événements AsiAsie - Ramen Ramen Société des arts technologiques - Rush de sucre La Lutinerie - Raclette Party Table Ronde - Mise en valeur gastronomie Société culturelle Les Survenants - Marché STREAT MURAL - Marché de nuit asiatique Les Lauriers de la gastronomie - Mange tout

CITATION

« La gastronomie est l'une des plus belles expressions culturelles de Montréal. Des chef•fes de renom aux traditions culinaires issues des nombreuses communautés montréalaises, elle incarne toute la richesse et la diversité de notre ville. En soutenant ces projets, nous mettons en lumière le talent des chef•fes, nous accompagnons les restaurateur•ices dans un contexte économique difficile, et nous renforçons l'attractivité de Montréal pour la population comme pour les touristes. À Montréal, on mange bien, et on aime bien manger ! » - Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif

