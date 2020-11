TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant 1,35 million de dollars au cégep de Trois-Rivières pour l'acquisition d'une imprimante 3D permettant de réaliser des moules en sable à partir desquels le Centre de métallurgie du Québec (CMQ) développera des pièces haute performance. Ce projet d'investissement, d'une valeur de 1,5 million de dollars, augmentera la capacité de production de pièces métalliques destinées au prototypage et à la production de courte série au Québec.

C'est l'honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes, qui en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Mélanie Joly, en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, présent au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

D'un montant de 750 000 $, la contribution du gouvernement du Canada est issue du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. De son côté, le gouvernement du Québec accorde une contribution financière de 600 000 $ par le biais du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation.

« En cette période difficile, notre gouvernement est présent pour appuyer la relance économique. Avec cet investissement, nous appuyons directement la recherche et l'innovation, ce qui essentiel pour créer de bons emplois pour les familles de la région de Trois-Rivières. En soutenant le CMQ, nous confirmons qu'il peut occuper la place de chef de file dans le développement d'alliages métalliques avancés. Renforcer les capacités de recherche appliquée du CMQ favorisera un meilleur transfert technologique vers les entreprises canadiennes du secteur de la métallurgie. »

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'acquisition d'une imprimante 3D permettra au CMQ de maintenir sa position de leader des centres de recherche publique dans le domaine de la fabrication additive. Le Centre étant affilié au cégep de Trois-Rivières, les étudiants de la région pourront parfaire leur formation avec de l'équipement à la fine pointe de la technologie. Cette main-d'œuvre qualifiée constitue assurément un facteur d'attraction pour les entreprises. La formation doit être au cœur de nos préoccupations, et cet investissement permettra d'accroître les compétences des étudiants. Le rehaussement des compétences fait d'ailleurs partie intégrante de notre plan de relance économique. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je me réjouis du nouveau projet du CMQ qui contribuera à l'adoption de technologies plus propres par les entreprises d'une industrie qui est stratégique pour l'économie du Québec et du Canada. Notre appui permettra de rehausser la capacité d'innovation et rendra ainsi les entreprises canadiennes du secteur de la métallurgie plus compétitives. Je suis également fière que cette aide permette la création de trois emplois hautement qualifiés au sein de l'organisme. Le gouvernement du Canada est là pour appuyer les entreprises, les organismes et les travailleurs québécois et canadiens en ces temps difficiles; nous les aidons à s'outiller adéquatement pour qu'ensemble nous puissions rebâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« L'impression 3D, un secteur technologique en forte croissance, favorise l'efficacité et la compétitivité des entreprises manufacturières. Ce projet d'investissement amènera le CMQ à se distinguer grâce à des équipements technologiques performants et à offrir un meilleur service aux entreprises québécoises du domaine de la fabrication additive. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Cette nouvelle infrastructure rendra l'innovation accessible à toute une industrie, incluant plusieurs entreprises qui n'auraient pu prendre le risque financier ou qui n'auraient pas eu les moyens de bénéficier de ces avancées technologiques. Notre centre permet l'accessibilité à un parc d'équipements de recherche et de développement unique au Québec et au Canada et consacré à l'industrie métallurgique. »

Gheorghe Marin, directeur général du CMQ

Faits saillants :

Fondé en 1985, le CMQ est un centre collégial de transfert de technologie intégré au cégep de Trois-Rivières et doté d'infrastructures de recherche et d'innovation sur les matériaux métalliques et les procédés métallurgiques. Il vise à soutenir le développement technologique des entreprises manufacturières québécoises. Le CMQ répond aux besoins de plus de 150 entreprises annuellement.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain. Le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions. Le volet 4 - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation a pour but de soutenir la mise aux normes, l'agrandissement, la rénovation ou la construction d'infrastructures ainsi que l'acquisition de bâtiments existants ou d'équipements nécessaires aux activités de recherche, d'innovation, de promotion et de diffusion de la recherche.

