Développement économique du Nord-du-Québec - Appui de 8,3 M$ à l'entreprise Bois d'œuvre Cri pour remettre en service l'usine de sciage de Waswanipi

WASWANIPI, QC, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue 8,3 millions de dollars à Bois d'œuvre Cri (Cree Lumber), une entreprise née d'un partenariat entre la Corporation forestière de Waswanipi Mishtuk et Chantiers Chibougamau. Cette somme soutiendra l'agrandissement et la remise en service d'une usine de sciage de bois située sur le territoire de la Première Nation crie de Waswanipi, dans la région du Nord-du-Québec. Le coût total de ce projet est évalué à plus de 20 millions de dollars.

Le soutien financier comprend un prêt de 7 millions de dollars issu du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement du Québec, ainsi qu'un prêt de 1,3 million de dollars de la Société de développement de la Baie-James.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et du député d'Ungava, M. Denis Lamothe, lors d'une cérémonie d'inauguration officielle de la scierie.

Citations :

« La remise en service de l'usine de sciage de Waswanipi est un projet d'investissement stratégique gagnant-gagnant. En plus de contribuer à une croissance économique forte et durable dans le Nord-du-Québec, il resserrera nos relations avec la Première Nation crie, et ça, c'est bénéfique pour tout le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Au-delà des implications économiques intéressantes pour tous les acteurs engagés dans ce projet, je suis particulièrement satisfait de constater que deux entreprises cries de la communauté de Waswanipi participeront étroitement à la chaîne de valeur de la transformation du bois soutenue par notre investissement. Je pense que ce partenariat générera une expertise précieuse et des retombées favorables pour le développement de la communauté. Tout cela rend notre gouvernement fort enthousiaste, et j'ai très hâte de voir personnellement le projet de rénovation achevé. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je suis heureux de voir le début d'une nouvelle collaboration entre une entreprise phare de notre région, Chantiers Chibougamau, et la communauté crie de Waswanipi pour la relance de leur scierie. Je suis convaincu du succès de cette nouvelle entreprise, qui rejoint notre vision de maximiser le potentiel du Nord-du-Québec autant sur le plan de l'industrie forestière que sur le plan de la collaboration entre la communauté jamésienne et les communautés cries. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Je suis fière que la Société de développement de la Baie-James s'associe à Investissement Québec pour permettre la réalisation de ce projet. Par son expertise reconnue et ses compétences, qui permettent de susciter davantage de projets ayant des retombées économiques pour la région, l'organisation poursuit ainsi sa mission : favoriser le développement économique de même que la mise en valeur et la valorisation des ressources naturelles dans une perspective de développement durable. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Notre gouvernement est bien présent pour appuyer les entreprises qui ont de l'audace et de l'ambition, et qui participent activement au dynamisme économique de leur région. On en a un bel exemple aujourd'hui! Il ne fait aucun doute pour moi que la remise en service de cette usine de sciage contribuera à la vitalité du territoire de la Première Nation crie de Waswanipi et de tout le Nord-du-Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

L'entreprise Bois d'œuvre Cri remettra en service l'usine de sciage anciennement connue sous le nom de Produits forestiers Nabakatuk, qui avait cessé ses activités en 2012. Pour ce faire, elle a notamment fait l'acquisition d'équipements de sciage.

La Corporation forestière de Waswanipi Mishtuk, détenue par la Première Nation crie de Waswanipi , offre des services de foresterie. Elle procèdera à la coupe et à la récolte du bois disponible sur son territoire afin d'approvisionner l'usine de sciage de Bois d'œuvre Cri.

, offre des services de foresterie. Elle procèdera à la coupe et à la récolte du bois disponible sur son territoire afin d'approvisionner l'usine de sciage de Bois d'œuvre Cri. L'entreprise Chantiers Chibougamau est reconnue comme un chef de file dans la fabrication, la transformation et la commercialisation de produits forestiers en Amérique du Nord.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

