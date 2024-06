La Nation Naskapie de Kawawachikamach obtient une aide financière de 750 000 $ de la part de DEC pour la construction d'une promenade.

KAWAWACHIKAMACH, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La réconciliation avec les peuples autochtones est une priorité pour le gouvernement du Canada. Les entrepreneur.e.s autochtones jouent un rôle crucial dans le développement économique au Canada. Dans la foulée du Mois national de l'histoire autochtone, le gouvernement du Canada tient à souligner le leadership et le savoir-faire d'entrepreneur.e.s autochtones, indispensables pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, profite aujourd'hui de cette occasion pour annoncer une contribution remboursable de 750 000 $ à la Nation Naskapie de Kawawachikamach. Cet appui de DEC permettra à la communauté de construire une promenade de bois menant de Kawawachikamach au lac Hanas.

La Nation Naskapie a adopté, en 2014, un plan d'aménagement communautaire visant à améliorer le développement de Kawawachikamach. L'un des éléments clés de ce plan est la mise en place de la promenade, une infrastructure essentielle qui permettra à plusieurs organisations communautaires et culturelles de développer de nouvelles activités en plein air. Elle favorisera également la création d'entreprises dans les secteurs de la pêche, du camping et du tourisme d'aventure.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La vigueur économique du Québec repose sur des industries fortes dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les entrepreneur.e.s autochtones contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus inclusive.

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir le développement économique des communautés autochtones et à faire progresser la réconciliation. C'est pourquoi, dans le cadre du Mois national de l'histoire autochtone, nous sommes fiers de souligner le travail de la Nation Naskapie de Kawawachikamach. Grâce à l'appui de DEC pour la construction d'une promenade, nous contribuons au développement économique de la communauté et à accroître l'attractivité touristique de la région de la Côte-Nord. Félicitations à la Nation Naskapie de Kawawachikamach dans la réalisation de ce projet. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous aimerions exprimer notre sincère gratitude à Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien inestimable à notre projet de promenade, qui revitalisera considérablement les activités de plein air pour la Nation Naskapie et devrait avoir de nombreuses retombées positives, notamment en offrant à nos enfants et à nos Aîné.e.s un endroit sécuritaire pour marcher, se rassembler et profiter de notre magnifique secteur riverain. »

Louise Nattawappio, Chef adjointe, Nation Naskapie de Kawawachikamach

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

En 2009, la Chambres des communes a désigné le mois de juin comme étant le Mois national de l'histoire autochtone. C'est une occasion d'en apprendre davantage sur les cultures, les traditions et les expériences uniques des Premières Nations, des Inuit et des Métis. C'est aussi l'occasion de rendre hommage aux histoires, aux réussites et à la résilience des peuples autochtones, qui vivent sur cette terre depuis des temps immémoriaux et dont la présence continue d'influer sur l'évolution du Canada .

. Le budget fédéral de 2024 propose la section Un avenir équitable pour les Autochtones dont le but est d'aider les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis à disposer des moyens dont elles ont besoin pour croître et réussir selon leurs propres conditions et ainsi continuer à réaliser d'importants progrès vers la réconciliation.

Tout au long du mois de juin, des personnes, des communautés et des organisations mettront en valeur des personnages historiques, des leaders et des cultures des Premières Nations, des Inuit et des Métis sur les médias sociaux avec le mot-clic #MNHA2024.

