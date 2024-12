Développement de la Vallée de la transition énergétique - Québec agrandira le parc industriel et portuaire de Bécancour

QUÉBEC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a déposé, le vendredi 6 décembre dernier, le projet de loi concernant principalement le développement et la mise en valeur de terrains industriels et la gouvernance de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB). L'objectif : donner à la SPIPB l'agilité nécessaire afin de répondre aux besoins croissants des entreprises en agrandissant le parc industriel de Bécancour.

Depuis 2018, le parc connaît un développement considérable en raison notamment de l'expansion de la filière batterie dans la région. Cette dernière accueille également l'un des trois pôles de la zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique, les deux autres se situant à Shawinigan et à Trois-Rivières.

De grands acteurs de la filière s'y sont en effet établis et plusieurs chantiers et projets sont en cours : Nemaska Lithium et la construction d'une usine de conversion d'hydroxyde de lithium (200 emplois), Ultium CAM et EcoPro CAM Canada et la construction de deux usines de cathodes (200 et 345 emplois), Matériaux avancés Mirea Canada et la construction d'une usine de broyage en fines particules de différents matériaux utilisés dans la fabrication de batteries (78 emplois) et Air Liquide Canada et la création d'une plateforme innovante de production de gaz bas-carbone (10 emplois). Actuellement, jusqu'à 2 500 travailleurs s'activent sur les chantiers de la filière batterie à Bécancour.

Afin de donner rapidement les moyens à la SPIPB de mettre en place des infrastructures requises pour le développement de cette filière, le gouvernement du Québec avait procédé, en juin 2023, à une première modification de la loi constitutive de la SPIPB, en lui permettant de disposer d'un fonds social de 500 millions de dollars.

Avec le projet de loi qu'il a déposé, le gouvernement souhaite apporter d'autres modifications législatives afin notamment d'inclure dans le territoire du parc industriel et portuaire de Bécancour le parc industriel LaPrade, qu'il a acquis en juillet 2023. Par ailleurs, la SPIPB pourrait contribuer au financement de certains travaux d'infrastructures réalisés par un organisme public à Bécancour et acquérir des terrains industriels situés à l'extérieur du territoire de la Société, mais à l'intérieur de la ville de Bécancour, et ce, avec l'autorisation du gouvernement.

Cette nouvelle initiative témoigne de l'importance que le gouvernement du Québec accorde au développement de la filière batterie, entre autres sur le territoire de la SPIPB. Rappelons que, le 18 novembre dernier, un réaménagement majeur du port a été annoncé afin de répondre également aux besoins croissants des entreprises. La SPIPB réalisera ainsi deux projets d'aménagement portuaire et d'entreposage, totalisant près de 328 millions de dollars, pour construire un nouveau quai et de nouvelles infrastructures dans le parc industriel et portuaire de Bécancour.

Ces investissements démontrent l'attrait grandissant des entreprises envers le parc industriel et portuaire de Bécancour. La SPIPB attribue ce succès non seulement à la disponibilité de terrains et à la mise en place des infrastructures, mais également à l'accompagnement personnalisé auprès des investisseurs à chacune des étapes de leur projet afin de maximiser leurs chances de réussite.

Citations :

« La filière batterie et notre zone d'innovation attirent tellement d'entreprises qu'on a besoin de nouveaux terrains industriels pour développer tout le potentiel économique généré par la transition énergétique. On donne donc les leviers nécessaires à la SPIPB pour acquérir des terrains et financer des infrastructures en vue de réaliser des projets stratégiques et structurants pour le Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« La Vallée de la transition énergétique et la filière batterie ont le vent dans les voiles ici, à Bécancour. Des entreprises ont démontré un intérêt à s'installer dans le parc LaPrade, et des travaux d'aménagement et d'infrastructures publiques doivent être démarrés rapidement. La SPIPB est un outil de développement économique extraordinaire non seulement pour la région, mais aussi pour tout le Québec. Je suis très heureux que notre gouvernement agrandisse son territoire. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation)

« Grâce au projet de loi, notre gouvernement donne les moyens à la SPIPB d'investir dans l'acquisition de terrains industriels à Bécancour. L'accès à des sites industriels favorisera la réalisation de projets qui contribueront à dynamiser encore plus la région et à mettre en valeur des actifs stratégiques pour l'économie québécoise. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'agrandissement du territoire de la SPIPB par l'ajout du parc LaPrade est une étape logique, car celui-ci est déjà situé en zonage industriel lourd et personne n'avait encore été en mesure de le développer significativement jusqu'à ce jour. Tout en restant à proximité du territoire initial de la SPIPB et en répondant à un besoin grandissant de la part des PME, nous pourrons maintenant miser sur des terrains de plus petits gabarits afin d'accueillir une série de projets plus modestes qui contribueront au développement économique de la région. »

Donald Olivier, président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Faits saillants :

La SPIPB a pour mission de favoriser la croissance économique du Québec en développant et en exploitant, dans un objectif d'autofinancement, un parc industriel et portuaire.

Désignée comme troisième zone d'innovation au Québec en mai 2023, la Vallée de la transition énergétique se déploie au sein de trois pôles attractifs et complémentaires à Bécancour, à Trois-Rivières et à Shawinigan . Elle vise à développer la filière batterie, l'électrification des transports et l'hydrogène vert ainsi qu'à favoriser la décarbonation industrialo-portuaire.

. Elle vise à développer la filière batterie, l'électrification des transports et l'hydrogène vert ainsi qu'à favoriser la décarbonation industrialo-portuaire. Actuellement, la filière batterie québécoise compte une vingtaine de projets en activité partout au Québec. Avec les projets qui seront réalisés, le Québec s'imposera véritablement comme un pôle majeur de la filière batterie en Amérique du Nord.

