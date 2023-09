Développement de la filière batterie québécoise - Volta s'installe à Granby

GRANBY, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise d'Investissement Québec, un prêt de 150 millions de dollars, en partie pardonnable, à Solutions énergétiques Volta Canada pour soutenir l'implantation et le démarrage, à Granby, d'une usine de fabrication de feuilles de cuivre destinées au marché nord-américain des batteries de véhicules électriques. L'investissement s'inscrit dans la vision du gouvernement pour la transition énergétique et s'ajoute à plusieurs annonces récentes dans la filière batterie.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en ont fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne.

Le projet est évalué à 750 millions de dollars et prévoit la création de 260 emplois. Les feuilles de cuivre produites seront utilisées pour la fabrication d'anodes et intégrées aux cellules de batteries destinées au secteur des véhicules électriques. Cette nouvelle usine devrait démarrer en 2026 avec une capacité de production de 25 000 tonnes par année.

« Je suis très fier que Granby soit la première ville au Canada avec une usine de feuilles de cuivre destinées aux batteries de véhicules électriques, grâce à la venue de Volta. C'est un morceau important de la filière batterie que l'on construit en ce moment au Québec, qui va permettre d'attirer plus d'investissements dans les prochaines années. On continue d'affirmer notre position comme leader de l'économie verte en Amérique du Nord, et on a plusieurs autres projets comme celui-là qui s'en viennent. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Avec cette usine qui s'installe au Québec, c'est un autre maillon essentiel qui s'ajoute à la chaîne de calibre mondial de la batterie que notre gouvernement a conçue et initiée il y a à peine quatre ans. L'arrivée de Volta confirme que le Québec attire les leaders mondiaux de la batterie et de l'électrification des transports. Considérant nos ressources énergétiques, on est en voie de produire la batterie la plus verte au monde. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cet investissement majeur aura des retombées non seulement sur notre région, mais également sur tout le Québec. Je me réjouis que la Ville de Granby et la région de l'Estrie puissent accueillir des investissements industriels de cette envergure, qui contribuent à notre transition énergétique. »

François Bonnardel, député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous faisons clairement savoir que le Canada est un partenaire de choix pour l'avenir du secteur de l'automobile. C'est pourquoi je suis ravi que Solutions énergétiques Volta Canada reconnaisse que nous sommes un choix judicieux lorsqu'il s'agit de la production de véhicules électriques. Grâce à ce projet, non seulement nous renforçons le rôle du Québec dans la chaîne de valeur canadienne des véhicules électriques et veillons à ce que plusieurs étapes de cette chaîne de valeur se réalisent au Canada, mais nous créons également des centaines d'emplois bien rémunérés pour les gens de Granby. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Investissement Québec s'est engagé à mettre en place une chaîne de valeur de la batterie au Québec et, avec la construction de l'usine de Volta, nous sommes encore plus près du but. De l'extraction du minerai au recyclage de la batterie, en passant par la production de feuilles de cuivre, le Québec se positionne comme un leader mondial dans la fabrication de batteries lithium-ion destinées à l'électrification des transports. C'est maintenant au tour de l'Estrie d'accueillir un acteur international de ce secteur et de profiter des retombées économiques importantes qu'engendrera cette filière industrielle au Québec. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« La feuille de cuivre joue un rôle essentiel puisqu'elle agit à titre de collecteur de courant dans la fabrication des batteries lithium-ion, qui sont couramment utilisées dans les véhicules électriques. Grâce à son emplacement géographique stratégique qui lui donne un accès privilégié au marché nord-américain et à son solide engagement politique à faire de la fabrication de batteries électriques un secteur clé de son économie, le Québec est l'emplacement idéal pour implanter la première usine nord-américaine de Volta. L'appui des gouvernements canadien et québécois ainsi que de la Ville de Granby a été essentiel au succès de ce lancement. Notre équipe est déterminée à accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement locale de batteries pour véhicules électriques dans les années à venir. Volta apporte des avantages et une expertise unique à la région. Son engagement visant à promouvoir des technologies de pointe, la durabilité et l'implantation des meilleures pratiques de l'économie circulaire la distingue de ses concurrents. La présence de Volta à Granby engendrera des retombées positives dans la région comme la création d'emplois, l'approvisionnement local et l'engagement communautaire. »

Dejae Chin, président de Volta Energy Solutions (Volta), filiale de Solus Advanced Materials

Incorporée au Québec en janvier 2022, Solutions énergétiques Volta Canada est une filiale de Volta Energy Solutions. Cette dernière, située au Luxembourg , est une filiale de l'entreprise sud-coréenne Solus Advanced Materials Co. Ltd.

, est une filiale de l'entreprise sud-coréenne Solus Advanced Materials Co. Ltd. Le marché cible de Solutions énergétiques Volta Canada est l'industrie des batteries de véhicules électriques en Amérique du Nord.

Le projet, annoncé aujourd'hui, permettra de concrétiser un autre jalon de la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie.

