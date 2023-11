Développement bioalimentaire au nord du 49e parallèle - Québec investit 3,1 M$ dans 25 projets bioalimentaires dans les régions nordiques du Québec

BAIE-COMEAU, QC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investit 3,1 millions de dollars pour soutenir le développement de 25 projets bioalimentaires dans plusieurs municipalités qui se situent au nord du 49e parallèle.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en compagnie du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, en a fait l'annonce aujourd'hui, à l'occasion d'une tournée dans le Nord québécois.

L'aide financière découle d'une entente conclue entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et la Société du Plan Nord (SPN) dans le cadre du Plan d'action nordique 2020-2023. Deux actions de cette entente, sous la responsabilité du MAPAQ, visaient le développement bioalimentaire nordique.

« Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui des investissements pour le développement bioalimentaire, particulièrement au nord du 49e parallèle. Alors que nous visons un accroissement de notre autonomie alimentaire, je souhaite offrir des leviers pour encourager et soutenir une agriculture nordique durable. Les aides annoncées aujourd'hui permettront de le faire. Je souhaite le plus grand des succès à ces 25 entreprises et organismes! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La mission de la Société du Plan Nord prend tout son sens lorsque des projets comme ceux-ci se concrétisent. Développer des secteurs d'activité porteurs, comme le bioalimentaire, solidifie notre économie. Ces investissements contribuent à l'autonomie alimentaire des collectivités nordiques et renforcent leur capacité à habiter le Nord. C'est tout le Québec qui bénéficie de cette collaboration. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Quelle belle annonce pour notre région! De nombreux projets auront des retombées pour l'ensemble de la Côte-Nord. Pour la circonscription de Duplessis uniquement, on parle d'investissements se chiffrant à 536 378 $! Il est essentiel de soutenir des initiatives innovantes qui mobilisent les communautés et créent de la richesse, et c'est ce que nous faisons! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Je suis heureux de participer à cette annonce positive pour les régions nordiques. J'ai très hâte de constater les retombées sociales et économique de cette aide gouvernementale. Félicitations aux entrepreneurs pour leur vision et leur sens de l'innovation. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Les 25 projets financés dans le cadre de l'entente entre le MAPAQ et la SPN ont généré des investissements totaux de 13,4 millions de dollars au nord du 49e parallèle. Ces projets ont :

participé activement à la diversification des activités économiques, à la création d'emplois et au maintien des services dans les régions nordiques;

favorisé l'accès à des aliments sains et frais, pour ainsi améliorer l'alimentation des communautés nordiques et favoriser les saines habitudes de vie;

contribué à l'attractivité du territoire nordique en rendant les milieux de vie plus attrayants grâce à la mise en valeur des ressources et par l'offre d'aliments locaux distinctifs;

instauré des partenariats et de la coopération;

permis le développement et le partage de connaissances de même que la valorisation des expertises scientifiques.

Bénéficiaires Aide financière ($) FaunENord - champignons 12 085 Microbrasserie La Compagnie 15 626 Les Fleurs du Malt 16 500 FaunENord - petits fruits 18 708 Distillerie Vent du Nord 19 200 Coopérative de solidarité Gaïa 22 026 Jardins maraîchers de Godbout 40 750 Coop Le Grenier boréal 41 913 Agriboréal 49 500 Clos du Ruisseau Vert 49 800 Commerce international Côte-Nord (Corpex inc.) 54 400 Chocolaterie Cartier/Renard Bleu 55 929 Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) 56 726 Ferme Ragnarüches 71 006 Regroupement des pêcheurs professionnels de la Haute et de la Moyenne-Côte-Nord (créneau ACCORD) 80 000 Table bioalimentaire Côte-Nord - forum 100 000 Unamen Shipu 106 309 Ferme Manicouagan 164 317 Manoir du Café 171 576 Distillerie Puyjalon 229 095 Table bioalimentaire Côte-Nord - fonctionnement 230 430 Corporation de développement économique de Chapais 259 368 Table bioalimentaire Côte-Nord - promotion 290 512 Société Makivik 492 424 Centre d'innovation sociale en agriculture (CISA) 493 256 Total 3 142 456

