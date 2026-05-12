Deux projets, une vision : des quartiers innovants, plus verts et connectés. À Saint‑Laurent, le futur est déjà là !

SAINT-LAURENT, QC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Saint‑Laurent dévoile deux plans structurants qui guideront la transformation du sud de son territoire pour les prochaines décennies : le Plan directeur d'aménagement des "Portes d'entrée" et le Plan directeur Hodge‑Lebeau, premier TOD industriel du Québec. Ensemble, ils traduisent une vision commune : des milieux de vie et d'emploi plus verts, mieux connectés et propices à l'innovation.

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Saint‑Laurent dévoile deux plans structurants qui guideront la transformation du sud de son territoire pour les prochaines décennies : le Plan directeur d’aménagement des “Portes d’entrée” et le Plan directeur Hodge‑Lebeau, premier TOD industriel du Québec, dont voici la place publique proposée autour de la station Côte-de-Liesse du REM. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

« Saint-Laurent franchit aujourd'hui une étape déterminante de son développement et entre dans une nouvelle phase de son histoire. Notre territoire connait une transformation accélérée liée à l'arrivée du REM, à la mutation des activités industrielles et à une forte croissance démographique. Avec ces deux plans issus de notre planification stratégique, nous posons les fondations des futurs développements et aménagements qui devront refléter la vision proposée, soit celle d'un territoire encore plus vert, plus innovant, mieux connecté et plus attractif, tant pour les résidents que pour les entreprises. Nous visons à requalifier des sites clés, à apaiser et connecter les rues, à créer des espaces publics de qualité pour que Saint‑Laurent demeure un endroit où l'on vit, travaille et innove encore mieux. Cette planification rigoureuse et cohérente dessine une vision ambitieuse et durable pour notre territoire se voulant un pôle d'innovation, de mobilité et de qualité de vie exemplaire à l'échelle de Montréal et du Québec.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Deux projets, une vision: des quartiers innovants, plus verts et connectés

Bien que distincts, les deux plans directeurs reposent sur une vision partagée :

améliorer le cadre de vie de la population;

repenser les modes de déplacement et mieux connecter les quartiers;

renforcer la résilience environnementale;

encourager une croissance économique innovante.

Portes d'entrée : un secteur vitrine complet, connecté et résilient

Ce plan concerne un vaste territoire de près de 300 hectares comprenant quatre artères ou "portes d'entrée" permettant d'accéder au territoire laurentien par le sud : les boulevards Alexis-Nihon, Marcel-Laurin et Décarie, ainsi que l'avenue Sainte-Croix.

Il offre une vision audacieuse en proposant de progressivement requalifier des sites industriels et commerciaux en quartiers mixtes, articulés autour du transport collectif et des déplacements actifs. Ces quartiers se déploieront à travers des rues conviviales, sécuritaires et végétalisées. Ils intègreront aussi des logements, des bureaux et des espaces communautaires, mais aussi des équipements collectifs, des services et des commerces de proximité, tout en veillant à une gradation harmonieuse des hauteurs.

Le plan prévoit aussi jusqu'à 160 000 m² d'espaces verts (parcs, zones de biodiversité et de loisirs) pour lutter contre les îlots de chaleur, mieux gérer les eaux de pluie et offrir des lieux de détente de proximité.

En réponse à la vision, quatre projets phares structurent la proposition de transformation du secteur:

Une zone économique de prestige en façade autoroutière, avec des bâtiments phares de signature visuelle pour rehausser la vitrine d'entrée de Saint‑Laurent.

Un parc linéaire le long de la voie ferrée, véritable colonne vertébrale de parcours actifs et de biodiversité, reliant les sous‑secteurs.

Un réseau cyclable sécurisé et connecté, comprenant une nouvelle traverse de la voie ferrée au nord de la rue Manoogian pour remailler les quartiers.

Un nouvel édicule d'accès à la station du Collège et le réaménagement du parvis pour une expérience usager plus fluide.

En résumé, ces aménagements pourront à long terme:

Accueillir 10 000 nouveaux résidents;

Générer jusqu'à 200 000 m2 d'espaces à vocation économique;

Créer 25 000 m2 de commerces et services de proximité;

Implanter une nouvelle école et 10 000 m2 d'espaces à vocation collective et communautaire

Au final, cette planification pose les bases qui permettront de désenclaver et unifier le secteur dans le futur, mais aussi de créer un milieu de vie sain, inclusif et dynamique articulé autour des transports collectifs où la vie de quartier, le travail et les loisirs cohabitent harmonieusement.

Hodge‑Lebeau : premier TOD industriel du Québec

Le Plan directeur Hodge‑Lebeau propose de faire de ce secteur stratégique un écosystème industriel innovant, moderne et durable, articulé autour de la nouvelle station intermodale Côte‑de‑Liesse. Il vise à densifier les activités économiques, moderniser le tissu industriel et appuyer la transition vers l'industrie 5.0 tout en favorisant la mobilité durable et l'accessibilité des travailleurs.

Le plan met l'accent sur quatre changements :

La création d'un pôle d'innovation et de mobilité adjacent à la station REM Côte‑de‑Liesse qui a ouvert en novembre 2025, incluant une place publique d'environ 6 000 m² et une passerelle piétonne et cyclable au‑dessus de la voie ferrée.

La densification et l'intensification des terrains industriels.

La transformation de l'axe formé des rues Hodge et Benjamin Hudon pour un accès facilité à la station Côte-de-Liesse: sens unique vers l'est sur Hodge, deux pistes cyclables unidirectionnelles protégées, trottoirs élargis et alignements d'arbres renforcés.

Le partage entre entreprises des activités et des installations, tels le stationnement et l'entreposage.

Un sentier de mobilité active à l'est, au cœur des méga‑îlots, qui relie Wright et Deslauriers à Lebeau (traversée est‑ouest simple, ombragée et sécuritaire).

Ce secteur devrait aussi bénéficier d'un verdissement massif et de solutions de résilience climatique. Il deviendra ainsi un carrefour intermodal et productif, vitrine de l'innovation manufacturière montréalaise. Il s'agit de représenter un modèle inspirant de réhabilitation urbaine et industrielle, où la synergie entre innovation, durabilité, mobilité et qualité de vie façonne un environnement productif et urbain attractif et résilient.

Une campagne pour informer les parties prenantes

Saint-Laurent organisera prochainement des activités d'information et de participation citoyenne sous le slogan "À Saint-Laurent, le futur est déjà là!" afin de présenter les orientations, de répondre aux questions de la population et des parties prenantes.

Les deux plans directeurs sont disponibles en ligne dès aujourd'hui sur Montreal.ca.

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À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au cœur de l'île de Montréal, Saint-Laurent est l'arrondissement le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Très multiculturelle, sa population compte plus de 112 000 habitants. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et l'environnement au centre de ses décisions, un défi majeur puisque 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales, avec plus de 4500 entreprises, qui génèrent 110 000 emplois.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent a accueilli quatre stations du Réseau express métropolitain (REM) en 2025. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi un milieu de grande qualité pour les familles et les entreprises.

SOURCE Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal)

Sources : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, [email protected]; Renseignements : Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 229-1673