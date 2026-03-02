La Course Saint-Laurent revient le 12 avril pour sa 33e édition.

SAINT-LAURENT, QC, le 2 mars 2026 /CNW/ - La Course Saint-Laurent tiendra sa 33e édition le dimanche 12 avril prochain. Sanctionnée par la Fédération québécoise d'athlétisme, celle-ci est organisée par le Club d'athlétisme Saint-Laurent Sélect inc. en collaboration avec l'arrondissement de Saint-Laurent et s'inscrit dans le cadre du Circuit endurance.

Les coureurs et coureuses de tout âge seront invités à traverser les secteurs Bois-Franc et industriel pour l'une ou l'autre des épreuves de 1, 2, 5 ou 10 km. Le comité organisateur remettra des bourses aux vainqueurs des deux dernières épreuves.

Impacts sur les déplacements

Cet événement entraînera des modifications à certains circuits d'autobus, ainsi que la fermeture de rues du secteur. Il est recommandé de vérifier son trajet à l'avance. Pour toute urgence le jour même de la course, les résidents et résidentes pourront consulter l'un des policiers sur place. Aussi, le stationnement sera interdit dans certaines rues à partir du vendredi 10 avril. Des panneaux de signalisation indiqueront les endroits visés.

Défi corporatif

La communauté d'affaires est encore une fois invitée à participer à la course en inscrivant des équipes pour le Défi corporatif. Les inscriptions doivent être faites au plus tard le 3 avril à l'adresse [email protected].

Tarif préférentiel en ligne jusqu'au 9 avril

Les participants et participantes pourront s'inscrire en ligne sur le site circuitendurance.ca à tarif préférentiel d'ici le 9 avril, à midi, à l'adresse circuitendurance.ca. Les coûts varient selon l'âge et la distance. Il sera aussi possible de s'inscrire sur place le matin même, au point de départ, soit aux Ateliers municipaux, situés au 13001, boulevard Cavendish (accessibles par la ligne d'autobus 171 Ouest).

Renseignements :

514 855-6000, poste 4980

circuitendurance.ca

