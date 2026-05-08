L'administration Martinez Ferrada annonce plus de 6 M$ pour renforcer l'attractivité de Montréal à l'international

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - Pour stimuler son économie et renforcer son rayonnement à l'international, l'administration Martinez Ferrada annonce l'octroi d'un nouveau soutien financier de plus de 6 M$ à Montréal International. Réparti sur quatre ans (2026‑2029), cet investissement vise à attirer des investissements directs étrangers, à accroître le rayonnement du Montréal économique à l'international et à mettre en œuvre des projets stratégiques alignés sur les priorités de l'administration.

Ce nouveau soutien financier permettra également de consolider la position de Montréal comme métropole innovante, attractive et durable, dans un contexte de concurrence accrue entre les grandes villes à l'échelle mondiale.

Des projets structurants pour soutenir la croissance

Cette contribution permettra à Montréal International de déployer des initiatives ciblées autour de quatre projets stratégiques.

Création d'une cellule de prospection en intelligence artificielle appliquée , afin d'attirer des projets à forte valeur ajoutée et de renforcer le positionnement de Montréal comme pôle de solutions technologiques concrètes, en complément de son leadership en recherche.

, afin d'attirer des projets à forte valeur ajoutée et de renforcer le positionnement de Montréal comme pôle de solutions technologiques concrètes, en complément de son leadership en recherche. Développement des outils de promotion et de prospection , incluant la bonification d'outils sectoriels et territoriaux, pour accroître la notoriété de Montréal dans des marchés à fort potentiel.

, incluant la bonification d'outils sectoriels et territoriaux, pour accroître la notoriété de Montréal dans des marchés à fort potentiel. Soutien aux entreprises pour le recrutement de talents à l'international , afin de répondre aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre et de faciliter le maillage entre entreprises et travailleurs qualifiés.

, afin de répondre aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre et de faciliter le maillage entre entreprises et travailleurs qualifiés. Prospection en économie circulaire et développement durable, en cohérence avec les priorités de transition écologique de la Ville, notamment dans les zones d'innovation métropolitaines et l'Est de Montréal.

L'investissement permettra également de poursuivre les efforts d'attraction d'entreprises dans l'Est de Montréal et d'autres territoires prioritaires en ciblant des secteurs stratégiques, tels que l'aérospatiale, les sciences de la vie, l'économie circulaire, les technologies propres, l'intelligence artificielle, et plusieurs autres.

Un engagement renouvelé pour le rayonnement international de Montréal

L'administration Martinez Ferrada confirme également le renouvellement du financement récurrent de 515 000 $ accordé à Montréal International pour l'année 2026, destiné à soutenir l'attraction et la rétention d'organisations internationales. Cette contribution annuelle permet de renforcer le statut de Montréal comme métropole internationale et de générer des retombées durables en matière de rayonnement, d'expertise et de développement économique.

En conjuguant ce soutien récurrent à celui de l'investissement structurant de 5,6 M$ sur quatre ans, la Ville de Montréal réaffirme son appui à Montréal International comme partenaire clé dans la mise en œuvre de ses priorités économiques et de sa vision pour 2030.

« L'administration d'Ensemble Montréal envoie un signal fort aux investisseurs et aux talents du monde entier : Montréal est une métropole audacieuse, ouverte sur le monde et tournée vers l'avenir. Chaque dollar investi doit générer des retombées concrètes, et ce partenariat nous permet d'attirer plus rapidement des projets stratégiques, des talents qualifiés et des initiatives qui font progresser l'économie montréalaise », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Montréal est une grande métropole internationale et, comme administration, on doit s'assurer qu'elle bénéficie du maximum de visibilité et d'influence. Avec ce nouveau soutien financier, Montréal International dispose de davantage de ressources pour faire rayonner nos grandes forces sur la scène mondiale. On se donne les moyens nécessaires d'attirer de nouveaux investissements étrangers à forte valeur ajoutée et de consolider le positionnement de la métropole en tant que ville créative et innovante », a ajouté Stéphanie Valenzuela, élue responsable du rayonnement international et de l'attractivité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected], 438 308-6893; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]