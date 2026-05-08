Relations de travail - La Ville de Montréal et le Syndicat des brigadiers de Montréal concluent une entente de principe

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le 30 avril dernier, la Ville de Montréal et le Syndicat des brigadiers de Montréal (SCFP 930) ont conclu une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective de ses membres.

« Cette entente est le résultat de discussions constructives, menées dans un esprit d'ouverture et de collaboration entre les deux parties. Je suis fière de la rapidité du processus qui nous a permis d'arriver à une entente équilibrée entre offrir de bonnes conditions de travail à notre personnel et respecter le cadre financier de la Ville et la capacité de payer des contribuables », déclare la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Cette entente de principe constitue une reconnaissance de la contribution essentielle des brigadiers et brigadières au quotidien. Par leur engagement constant, ils participent directement à la sécurité des enfants et à la qualité de vie dans nos quartiers. La fonction publique s'appuie sur le professionnalisme et le dévouement de son personnel, et il est essentiel pour nous de valoriser cet apport », souligne le directeur général de la Ville, Benoit Dagenais.

La convention collective du Syndicat des brigadiers et brigadières de Montréal est échue depuis décembre 2025. Les membres du syndicat voteront sur l'entente le 16 mai prochain. La Ville de Montréal ne fera aucun autre commentaire pendant la durée du processus décisionnel.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Téléphone : 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]