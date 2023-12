TORONTO, le 8 déc. 2023 /CNW/ - La police a arrêté deux hommes qui auraient participé à la création de manifestes pour le réseau Terrorgram et de vidéos de recrutement pour la Division Atomwaffen, à l'appui du mouvement d'extrême droite et de terrorisme néonazi.

L'équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la GRC pour la région du Grand Toronto et du Sud-Ouest a mené une enquête d'une durée de 18 mois et exécuté plusieurs mandats de perquisition dans les régions de Niagara et de Toronto. Les éléments de preuve trouvés par les enquêteurs leur ont permis de porter des accusations criminelles contre des deux individus.

En 2021, la Division Atomwaffen a été désignée entité terroriste inscrite au Canada. Par la suite, de nombreux anciens membres de la Division Atomwaffen se sont joints à l'Active Club Canada. Les membres de l'Active Club Canada tiennent des séances d'entraînement au combat dans des parcs communautaires (voir la photo plus bas). Des membres du groupe auraient des liens avec un groupe appelé les Hammerskins dans la région de Durham.

À la suite des preuves recueillies contre les deux personnes, celles-ci ont été inculpées des infractions suivantes :

Une personne est accusée de :

trois chefs d'accusation pour la perpétration de crimes haineux (en contravention aux paragraphes 318(1) et 319(2) du Code criminel ) au nom d'un groupe terroriste, en contravention à l'article 83.2 du Code criminel ;

) au nom d'un groupe terroriste, en contravention à l'article 83.2 du ; deux chefs d'accusation pour sa participation aux activités d'un groupe terroriste, en contravention à l'article 83.18 du Code criminel ;

; un chef d'accusation pour avoir facilité une activité terroriste, en contravention à l'article 83.19 du Code criminel ;

; un chef d'accusation pour avoir chargé une personne de se livrer à une activité terroriste, en contravention à l'article 83.22 du Code criminel ;

; un chef d'accusation pour avoir conseillé la commission d'infractions de terrorisme, en contravention à l'article 83.221 du Code criminel.

L'autre personne est accusée de :

un chef d'accusation pour sa participation aux activités d'un groupe terroriste, en contravention à l'article 83.18 du Code criminel.

Le 6 décembre 2023, les deux individus ont comparu et ont été placés en détention en vue de leur enquête sur remise en liberté.

La GRC aimerait remercier le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) pour sa contribution tout au long de l'enquête. Les renseignements fournis par le SCRS ont joué un rôle important dans l'enquête. La GRC aimerait aussi remercier le CANAFE, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Service de police de Toronto, le Service de police régional de Niagara et la Police provinciale de l'Ontario et le Service des poursuites pénales du Canada pour leur soutien indispensable au cours de l'enquête. Nos partenariats continuent de se solidifier en faveur de la sécurité de la population canadienne.

La GRC invite les citoyens à rester vigilants et à signaler toute information sur le terrorisme et toute activité suspecte connexe au Réseau info-sécurité nationale (1-800-420-5805 ou [email protected]) ou au service de police de leur localité. En cas de menace immédiate pour votre sécurité, composez le 911.

Faits saillants

La Division Atomwaffen est un groupe terroriste néonazi international qui a été fondé aux États-Unis. Le groupe est actif au Royaume-Uni, au Canada , en Allemagne et ailleurs dans le monde. Il encourage les gestes de violence envers des groupes raciaux, religieux et ethniques, des policiers et des bureaucrates, afin de précipiter l'effondrement de la société.

, en Allemagne et ailleurs dans le monde. Il encourage les gestes de violence envers des groupes raciaux, religieux et ethniques, des policiers et des bureaucrates, afin de précipiter l'effondrement de la société. La Division Atomwaffen est aussi connue sous le nom du « Front de résistance national socialiste ».

Le réseau de l'Active Club est formé de cellules décentralisées de groupes néonazis et de suprématie blanche, qui sont actifs dans bien des États aux États-Unis et qui ont des chapitres ailleurs dans le monde, comme au Canada . Le réseau a été créé en janvier 2021 et préconise le recours aux arts martiaux mixtes pour combattre ce qu'il dit être un système qui cible la race blanche. Il encourage aussi le développement d'un esprit guerrier pour se préparer à la guerre raciale qui viendra.

. Le réseau a été créé en janvier 2021 et préconise le recours aux arts martiaux mixtes pour combattre ce qu'il dit être un système qui cible la race blanche. Il encourage aussi le développement d'un esprit guerrier pour se préparer à la guerre raciale qui viendra. Le réseau Terrorgram ou Terrorgram Collective est un groupe de chaînes sur Telegram en faveur de l'idéologie néofasciste qui publient des guides sur les moyens de se livrer à des actes de violence à caractère racial. Des chaînes de Terrorgram ont été liées à la Division Atomwaffen et à d'autres groupes néonazis et de l'extrême droite.

Une interdiction de publication en vertu de l'article 517 est en vigueur. Celle-ci vise l'information, les observations et les éléments de preuve présentés lors de l'enquête sur remise en liberté. Il est donc interdit de divulguer leurs conditions de remise en liberté et tout élément de preuve ou document ayant servi à l'établissement de l'ordonnance de bonne conduite et de remise en liberté.

