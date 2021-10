TORONTO, le 25 oct. 2021 /CNW/ - RBC est fière d'annoncer que deux femmes exceptionnelles, Helena Gottschling, chef des ressources humaines, et Sara Son Hing, vice-présidente, Stratégie du rôle de conseiller et modèle de prestation, secteur détail, se sont classées parmi les femmes les plus influentes du Canada selon le Réseau des femmes exécutives (WXN).

Chaque année, le WXN souligne les réalisations de 100 canadiennes qui ont contribué de manière influente à la transformation des entreprises canadiennes. RBC est représentée au palmarès WXN des 100 femmes les plus influentes du Canada, où se sont distinguées Sara Son Hing, dans la catégorie des leaders émergents, et Helena Gottschling, dans la catégorie des cadres supérieures.

En plus de 35 ans de carrière à RBC, Mme Gottschling a occupé des postes de plus en plus importants au sein des Services bancaires de détail, des Ressources humaines et du Bureau national. Elle est revenue aux Ressources humaines en 2006, où elle a occupé divers postes de direction avant d'être nommée chef des ressources humaines en 2017. Depuis le début de la pandémie, Mme Gottschling a joué un rôle déterminant dans l'adaptation de la culture d'inclusion de RBC afin que plus de 88 000 employés se sentent appuyés, estimés et outillés en cette période extraordinaire. Mme Gottschling est également membre du conseil d'administration de FRDJ Canada et de Plan International Canada, ainsi que membre du Conseil de politiques sur le capital humain de l'Institut C.D. Howe.

« J'ai le grand honneur de féliciter Mme Gottschling pour sa nomination au palmarès des femmes les plus influentes du Canada, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. Tout au long de sa carrière, elle s'est distinguée comme leader visionnaire, conseillère de confiance, championne du changement et défenseure dévouée des employés. Plus récemment, elle a joué un rôle crucial pendant la pandémie de COVID-19, une période sans précédent et éprouvante où il a été plus important que jamais de comprendre les besoins de nos employés et de les tenir mobilisés et bien informés. Son engagement dans la promotion de la diversité et de l'inclusion à RBC ont permis de réaliser des progrès significatifs et de voir notre entreprise reconnue mondialement. Le leadership de Mme Gottschling contribue à libérer le potentiel des employés de RBC, à produire de meilleurs résultats commerciaux et à concrétiser notre raison d'être. »

À titre de cadre au sein des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Sara Son Hing dirige l'équipe Stratégie du rôle de conseiller et modèle de prestation, secteur détail, de RBC. L'équipe est responsable de la conception stratégique des rôles au sein du réseau de succursales, du Centre de conseils et de l'Équipe de vente de carrière, ainsi que de l'élaboration de programmes de gestion des activités professionnelles, de la conception de programmes d'encouragement et de l'Expérience conseil à la clientèle. Elle joue aussi un rôle important dans l'amélioration continue des capacités et du modèle opérationnel relatifs à la déontologie et à la culture pour l'ensemble de RBC. Mme Son Hing a reçu le prix Citoyen du monde RBC en 2019, et elle est depuis 2006 bénévole au Camp Oochigeas pour enfants atteints de cancer pédiatrique. Elle a déjà été grande championne d'Objectif avenir à Toronto, ainsi que coprésidente du Conseil de direction sur la diversité des Services bancaires canadiens.

« La reconnaissance de Mme Son Hing comme l'une des femmes les plus influentes du Canada témoigne de son ascendant sur les gens et de son influence sur nos résultats, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Depuis son arrivée à RBC, elle a dirigé plusieurs équipes et projets de transformation, dont l'orientation stratégique de l'équipe Préparation et efficacité de l'effectif pour nos activités opérationnelles. Dévouée bâtisseuse d'équipe et de liens communautaires, Mme Son Hing exprime également sa passion dans ses activités bénévoles. C'est pourquoi nous avons beaucoup de chance de la compter dans notre équipe ».

Pour en savoir plus sur la diversité et l'inclusion à RBC, allez au www.rbc.com/diversite-inclusion.

Vous trouverez à l'adresse suivante de plus amples renseignements sur les lauréates 2021 des prix Le Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes du WXN : https://wxnetwork.com/page/top100awards.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social .

