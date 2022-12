LONDON, ON , le 1er déc. 2022 /CNW/ - Personne ne devrait avoir à choisir entre s'occuper de la santé dentaire de ses enfants et nourrir sa famille. En ces temps d'incertitude économique mondiale, les Canadiens ressentent les effets de la hausse du coût de la vie. Pour aider les familles à payer leurs factures, le gouvernement du Canada remet plus d'argent dans le portefeuille des gens qui en ont le plus besoin, quand ils en ont le plus besoin.

Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui annoncé qu'il est maintenant possible de demander la Prestation dentaire canadienne provisoire destinée aux enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas accès à une assurance dentaire privée. Les familles admissibles peuvent présenter leur demande dès d'aujourd'hui.

La Prestation dentaire canadienne est versée directement aux parents et aux tuteurs admissibles et consiste en des paiements directs et non imposables pouvant atteindre 650 $ par enfant, par année, jusqu'à concurrence de 1 300 $ par enfant au cours des deux prochaines années. Elle vise à les aider à payer les frais dentaires qu'ils doivent débourser pour leurs enfants de moins de 12 ans. La Prestation est offerte aux parents et aux tuteurs qui ont un revenu familial annuel net rajusté de moins de 90 000 $ et qui n'ont pas d'assurance dentaire privée. La Prestation dentaire canadienne devrait aider jusqu'à 500 000 enfants canadiens à obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin. Il s'agit de la première étape de notre plan visant à offrir un programme de soins dentaires aux familles canadiennes qui en ont le plus besoin.

Les soins dentaires aux enfants de moins de 12 ans font partie intégrante du plan du gouvernement visant à continuer à rendre la vie plus abordable dès cette année et à bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. Nous avons aussi doublé le crédit pour la taxe sur les produits et services durant six mois, ce qui a par exemple ajouté jusqu'à 467 $ dans le portefeuille des couples ayant deux enfants. De plus, nous offrons un supplément à l'Allocation canadienne pour le logement - une somme de 500 $ non imposable - à environ 1,8 million de locataires canadiens qui ont du mal à payer leur loyer.

Nous continuerons de soutenir les gens, de rendre la vie plus abordable et d'obtenir des résultats pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

« À partir d'aujourd'hui, de nombreux parents pourront s'assurer que leurs enfants reçoivent les soins dentaires dont ils ont besoin, et ce, sans se soucier des frais. Nous serons toujours là pour les familles qui en ont le plus besoin, au moment où elles en ont le plus besoin, et nous continuerons de travailler pour apporter aux gens une aide indispensable dès maintenant, alors que nous bâtissons une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« À compter d'aujourd'hui, près de 500 000 enfants pourront bénéficier de la Prestation dentaire canadienne et commencer à prendre soin de leur sourire. Grâce à la Prestation, les familles admissibles pourront se permettre de payer les soins de santé buccodentaire de leurs enfants. Alors que nous poursuivons l'élaboration du programme pancanadien de soins dentaires à long terme, nous nous réjouissons à l'idée de voir des sourires plus éclatants et plus sains dans tout le pays! »

-- L'hon. Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accepter les demandes pour la nouvelle Prestation dentaire canadienne provisoire et de respecter l'engagement du gouvernement du Canada à rendre la vie plus abordable en aidant les familles à accéder aux soins dentaires dont elles ont besoin. Notre processus de demande simple et sécurisé aidera les Canadiens à obtenir leurs paiements rapidement et facilement. »

-- L'hon. Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« La santé buccodentaire fait partie intégrante de la santé globale. Des visites régulières chez le dentiste dès un jeune âge sont un moyen important d'amorcer le parcours vers une bonne santé buccodentaire pour la vie. Grâce à la Prestation dentaire canadienne, plus d'enfants au Canada auront accès aux soins dentaires dont ils ont besoin, lesquels leur permettront d'avoir des dents, une bouche et un sourire sains. L'Association dentaire canadienne applaudit l'engagement historique du gouvernement fédéral à améliorer l'accès aux soins dentaires et se réjouit de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour aider tous les Canadiens à atteindre et à maintenir une bonne santé buccodentaire. »

-- La Dre Lynn Tomkins, présidente, Association dentaire canadienne

À l'heure actuelle, le tiers des Canadiens ne participe à aucun régime de soins dentaires et, en 2018, plus d'un Canadien sur cinq affirmait se passer de soins dentaires en raison des frais.

À compter d'aujourd'hui, les familles admissibles peuvent demander la Prestation dentaire canadienne par le biais du portail Mon Dossier de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Les familles qui n'ont pas accès à Internet peuvent s'inscrire par téléphone en composant le 1-800-715-8836. Pour accéder à la prestation, les demandeurs doivent satisfaire à tous les critères suivants :

Avoir un enfant (ou des enfants) de moins de 12 ans au 1 décembre 2022 et recevoir actuellement l'Allocation canadienne pour enfants pour cet enfant;

recevoir actuellement l'Allocation canadienne pour enfants pour cet enfant;

Avoir un revenu familial net rajusté inférieur à 90 000 $;



Ne pas avoir accès à un régime privé de soins dentaires pour leur enfant;



Avoir produit leur déclaration de revenus de 2021;



Avoir engagé ou à engager des dépenses pour des services de soins dentaires pour leur enfant entre le 1 octobre 2022 et le 30 juin 2023, pour lesquels les coûts ne sont pas entièrement couverts ou remboursés par un autre programme dentaire mis en place par un autre ordre de gouvernement.

le 30 juin 2023, pour lesquels les coûts ne sont pas entièrement couverts ou remboursés par un autre programme dentaire mis en place par un autre ordre de gouvernement. Les parents et les tuteurs devront conserver les reçus pour les services de soins dentaires que leur enfant a reçus avec la Prestation pendant six ans, au cas où l'ARC communiquerait avec eux pour valider l'admissibilité.

Un programme dentaire national est en cours d'élaboration dans le but d'étendre la couverture aux personnes de 18 ans et moins, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. Le programme sera ensuite offert dans sa version intégrale à toutes les familles dont le revenu est inférieur à 90 000 $ d'ici 2025.

La Prestation dentaire canadienne offerte aux enfants de moins de 12 ans s'inscrit dans le plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens dès aujourd'hui.

Nous versons également un supplément unique dans le cadre de l'Allocation canadienne pour le logement, accordant un montant non imposable de 500 $ à environ 1,8 million de locataires canadiens qui ont de la difficulté à payer le coût du logement. Avec cette mesure, le gouvernement double les fonds annoncés dans le Budget 2022 et atteint deux fois plus de Canadiens que ce qui avait été promis initialement. Cette nouvelle allocation fédérale unique s'ajoutera à l'Allocation canadienne pour le logement dont le financement et la prestation sont assurés conjointement avec les provinces et territoires. Le supplément sera offert aux demandeurs dont le revenu net ajusté est de 35 000 $ ou moins pour les familles, ou de 20 000 $ ou moins pour les particuliers, et qui consacrent au moins 30 % de leur revenu au paiement de leur loyer.

Par ailleurs, nous remettons déjà plus d'argent dans les poches des Canadiens cette année grâce aux mesures suivantes qui visent à :

Doubler le crédit pour la taxe sur les produits et services pendant six mois, ce qui représente une aide pour environ 11 millions de citoyens et de familles. Les premiers paiements ont été versés aux Canadiens le mois dernier. Les couples avec deux enfants reçoivent jusqu'à 467 $ de plus, et les personnes âgées 225 $ de plus en moyenne.



Bonifier l'Allocation canadienne pour les travailleurs afin de soutenir les travailleurs cette année. Les couples recevront jusqu'à 2 400 $ de plus cette année, et les travailleurs célibataires jusqu'à 1 200 $ de plus. La plupart des bénéficiaires ont déjà reçu cette aide supplémentaire en même temps que leur remboursement d'impôt pour l'année 2021.



Réduire de moitié, en moyenne, les frais des services de garde réglementés pour les familles canadiennes d'ici la fin de l'année.



Augmenter de 10 % la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans ou plus, à compter de juillet 2022, afin d'offrir un nouveau soutien de plus de 800 $ aux gens qui touchent une pension complète au cours de la première année et d'augmenter les prestations que reçoivent plus de trois millions de personnes âgées.



Fournir un soutien accru aux étudiants en doublant le montant des bourses canadiennes pour étudiants jusqu'en juillet 2023 et en éliminant de façon permanente les intérêts sur les prêts canadiens aux étudiants et les prêts canadiens aux apprentis. Un étudiant qui emprunte économisera en moyenne 410 $ par année grâce à l'élimination de ces intérêts.

